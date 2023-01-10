«Осер» — «Тулуза» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Осер» — «Тулуза», который состоится 11 января 2023 года

«Осер»

«Осер» после возвращения в Лигу 1 испытывает большие проблемы с результатами и уже в середине сезона вынужден бороться за выживание. На данный момент команда набрала 13 очков, что позволяет ей занимать лишь 18 место, опережая ближайшего конкурента на два очка. В предстоящей встрече хозяевам очень нужна победу, которая поможет сделать шаг к выходу из «красной зоны».

08 января «Осер» обыграл в серии пенальти «Дюнкерк» (3:2) в рамках кубка Франции, а первого числа минимально уступил «Нанту» в чемпионате (0:1).

«Тулуза»

«Тулуза» только в прошлом туре прервала серию поражений в чемпионате Франции, которая длилась несколько поединков. Для команды очень важно уверенно провести нынешний сезон и заранее обезопасить себя от понижения в классе. Сейчас в активе команды 12 место и 19 набранных очков. В поединке с аутсайдером у гостей появляется отличная возможность замахнуться даже не три очка.

08 января «Тулуза» обыграла в кубке Франции «Ланьон» (7:1), а первого числа обыграла на своем поле «Аяччо» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Осер» – 2.75

Ничья – 3.35

Победит «Тулуза» – 2.6

Статистика

«Осер» одержал только три победы из десяти последних поединков в основное время

Пять последних выездных матчей «Тулузы» завершились исходом «обе забьют»

«Тулуза» выиграла четыре из пяти последних матчей с «Осером»

Четыре из шести матчей между клубами закончились вариантом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на исход «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Оба коллектива нуждаются в очках и смогут как минимум по одному разу поразить ворота соперника.