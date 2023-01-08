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Беллингем забыл паспорт перед вылетом на сбор. Игрока выручила мама

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:10

Парню 19 лет - все мысли о ....
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:19
И это чудо стоит более двухсот миллионов...
shlomo
shlomo
сегодня в 16:23
Ну а кто кроме мамы поможет сыну!... здоровье ей и пусть гордится своим сыном!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 16:12
Мама, она такая!..
Брулин
Брулин
сегодня в 15:34
Наверное ждет уже трансфер в другой клуб
Гость
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