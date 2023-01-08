Беллингем забыл паспорт перед вылетом на сбор. Игрока выручила мама

Хавбек «Боруссии» Дортмунд и сборной Англии Джуд Беллингем забыл дома паспорт перед вылетом на тренировочный сбор в Испанию.
В результате футболист был вынужден срочно звонить маме, которая и привезла документ прямо в аэропорт.
Хавбек «Боруссии» Дортмунд и сборной Англии Джуд Беллингем забыл дома паспорт перед вылетом на тренировочный сбор в Испанию.
В результате футболист был вынужден срочно звонить маме, которая и привезла документ прямо в аэропорт.
Парню 19 лет - все мысли о ....
Парню 19 лет - все мысли о ....