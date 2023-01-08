Беллингем забыл паспорт перед вылетом на сбор. Игрока выручила мама

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сегодня, 15:25

Хавбек «Боруссии» Дортмунд и сборной Англии забыл дома паспорт перед вылетом на тренировочный сбор в Испанию.

В результате футболист был вынужден срочно звонить маме, которая и привезла документ прямо в аэропорт.