«Аталанта» — «Салернитана»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Салернитана», который состоится 15 января 2023 года
«Аталанта»
Клуб из Бергамо старается бороться за место в группе лидеров, но не в каждом матче у нее получается добиться успеха. На данный момент «Аталанта» занимает шестое место с 31 баллом, а отрыв от четвертой позиции составляет уже шесть пунктов. В домашней встрече с «Салернитаной» команда Гасперини будет играть только на победу, а очередная потеря очков может стать отправной точкой к большим изменениям.
9 января «Аталанта» выиграла на выезде у «Болоньи» в чемпионате, а четвертого числа команда сыграла вничью со «Специей» (2:2).
«Салернитана»
«Салернитана» заметно сдала в результатах, что сразу отразилось на положении в турнирной таблице. Команда занимает 15 место с 18 пунктами и опережает зону вылета на девять баллов, что позволяет чувствовать себя в безопасности. В предстоящей игре с «Аталантой» гости постараются не пропустить в начале поединка, а затем воспользоваться своими моментами, чтобы набрать очки.
08 января «Салернитана» сыграла вничью с «Торино» (1:1), а четвертого числа на своем поле проиграла «Милану» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аталанта» – 1.32
- Ничья – 5.4
- Победит «Салернитана» – 9.5
Статистика
- «Аталанта» проиграла пять матчей из десяти последних во всех турнирах
- «Салернитана» уступила четыре последних выездных встречи
- «Аталанта» выиграла три из пяти последних поединков при двух ничьих
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на тотал меньше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Предполагаем, что игра не будет слишком зрелищной, а ее исход решат 1-2 забитых гола. Прогнозируем нерезультативный поединок.