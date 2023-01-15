«Аталанта» — «Салернитана»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Салернитана», который состоится 15 января 2023 года

«Аталанта»

Клуб из Бергамо старается бороться за место в группе лидеров, но не в каждом матче у нее получается добиться успеха. На данный момент «Аталанта» занимает шестое место с 31 баллом, а отрыв от четвертой позиции составляет уже шесть пунктов. В домашней встрече с «Салернитаной» команда Гасперини будет играть только на победу, а очередная потеря очков может стать отправной точкой к большим изменениям.

9 января «Аталанта» выиграла на выезде у «Болоньи» в чемпионате, а четвертого числа команда сыграла вничью со «Специей» (2:2).

«Салернитана»

«Салернитана» заметно сдала в результатах, что сразу отразилось на положении в турнирной таблице. Команда занимает 15 место с 18 пунктами и опережает зону вылета на девять баллов, что позволяет чувствовать себя в безопасности. В предстоящей игре с «Аталантой» гости постараются не пропустить в начале поединка, а затем воспользоваться своими моментами, чтобы набрать очки.

08 января «Салернитана» сыграла вничью с «Торино» (1:1), а четвертого числа на своем поле проиграла «Милану» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» – 1.32

Ничья – 5.4

Победит «Салернитана» – 9.5

Статистика

«Аталанта» проиграла пять матчей из десяти последних во всех турнирах

«Салернитана» уступила четыре последних выездных встречи

«Аталанта» выиграла три из пяти последних поединков при двух ничьих

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал меньше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Предполагаем, что игра не будет слишком зрелищной, а ее исход решат 1-2 забитых гола. Прогнозируем нерезультативный поединок.