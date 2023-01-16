«Бохум» – «Герта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Бохум» – «Герта», который состоится 21 января 2023 года

«Бохум»

«Невыбиваемые» в чемпионате Германии занимают предпоследнее место. Предлагаем вспомнить недавние матчи с участием команды из Бохума. В конце прошлого года «Бохум» провёл семь товарищеских матчей. Ни в одной из игр «несгибаемые» не сумели взять верх над оппонентами. С разницей в пару мячей «невыбиваемые» проиграли командам «Зволле» и «Верль». «Карлсруэ» одержал победу над «Бохумом». С одинаковым счётом 1:1 «несгибаемые» сыграли вничью с «Падерборном» и «Грассхоппером». Всухую, пропустив три гола, «Бохум» проиграл венгерскому «Диошдьёри».

13 января «невыбиваемые» раскатали ничью со швейцарской «Люцерной».

«Герта»

После пятнадцати туров «Герта» находится на пару строчек выше «Бохума» в турнирной таблице чемпионата. Рассмотрим несколько крайних матчей «бело-голубых». Из шести товарищеских матчей, которые команда провела в ноябре-декабре, в трёх «Старая дама» обыграла своих соперников. С разгромным счётом «Герта» взяла верх над командой «Людвигсфельдер». Над «Ганновером» берлинская команда также одержала победу. Брауншвейгский «Айнтрахт» был обыгран «бело-голубыми» с разницей в один гол.

Со счётом 2:2 завершилась игра «Герты» с колумбийским клубом «Мильонариос».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бохум» – 2.60

Ничья – 3.45

Победит «Герта» – 2.60

Победит «Герта» с форой -1.5 – 4.55

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.98

Статистика

Четыре очные встречи подряд завершились исходом «обе забьют — да»

В двух матчах из десяти последних «несгибаемые» обыграли своих оппонентов

За тот же период «Герта» выиграла в четырёх поединках.

Прогноз

После пятнадцати туров текущего сезона «Бохум» пропустил на четырнадцать голов больше, чем «бело-голубые», а забил на пять мячей меньше. На победу «Герты» компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.60. Взять три очка в гостях будет непросто, но возможно.