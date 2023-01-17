«Кёльн» – «Вердер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Кёльн» – «Вердер», который состоится 21 января 2023 года

«Кёльн»

После пятнадцати туров сезона «красно-белые» в чемпионате Германии находятся на тринадцатой строчке турнирной таблицы. Предлагаем рассмотреть несколько крайних матчей с участием команды из Кёльна. В трёх товарищеских встречах из четырёх «козлы» обыграли своих оппонентов. «Швабам» из Штутгарта «красно-белые» уступили с разницей в пару мячей. С минимальным счётом «Кёльн» взял верх над командой «Меппен». Поразив ворота соперника четыре раза, «козлы» выиграли у «Гамбурга».

Со счётом 5:0 «красно-белые» одержали победу над бельгийским клубом «Ломмель».

«Вердер»

«Бременцы» в Бундеслиге на данный момент занимают девятое место. Ознакомимся с результатами футбольных поединков команды за последнее время. Пять товарищеских матчей «музыканты» провели перед матчем шестнадцатого тура чемпионата Германии. С разницей в пару мячей «зелёно-белые» обыграли команду «Хееслингер». «Меппен» с минимальным счётом уступил «Вердеру». Над испанской «Мурсией» команда из Бремена также взяла верх. Ничейным исходом завершилась встреча с «Санкт-Галленом».

14 января «музыканты» со счётом 1:0 одержали победу над «Шальке».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кёльн» – 2.21

Ничья – 3.75

Победит «Вёрдер» – 2.90

Победит «Кёльн» с форой -1.5 – 3.70

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.58

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.26

Статистика

Ничейным исходом завершились две крайние личные встречи команд

Два поражения потерпели «козлы» в пяти последних матчах

За тот же период «бременцы» не уступили ни в одной из встреч.

Прогноз

В условиях, когда непросто сделать выбор в пользу той или иной команды, ставка на ничейный исход является оптимальным вариантом. На ничью компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.75. Статистика личных встреч подсказывает нам, что именно такой исход встречи наиболее вероятен.