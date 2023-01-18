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«Аталанта» — «Специя» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 17:04
«Аталанта» — «Специя» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Италии «Аталанта» — «Специя», который состоится 18 января 2023 года

«Аталанта»

Команда Гасперини в последних матчах добивалась результата, что после некоторые неудачных поединков явно улучшило настроение болельщиков. Сейчас коллектив занимает шестое место с 34 баллами и уступает ближайшему сопернику только по дополнительным показателям. В кубковом поединке от команды из Бергамо ожидают выхода в четвертьфинал и реальных амбиций побороться в дальнейшем за трофей.

15 января «Аталанта» разгромила на своем поле «Салернитану» (8:2), а девятого числа на выезде одолела «Болонью» (2:1).

«Специя»

После провального старта сезона «Специя» смогла наладить свою игру и даже имеет серию без поражений из нескольких поединков. Команде очень важно сохранить место в Серии А на следующий футбольный год, а в матче кубка страны можно одолеть любого соперника в рамках одного матча, на что и надеются гости. Матч будет интересным и напряженным, а зрители вряд ли останутся равнодушными от просмотра.

15 января «Специя» неожиданно обыграла на выезде «Торино» (1:0), а восьмого числа разошлась миром с «Лечче» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Аталанта» – 1.4
  • Ничья – 4.9
  • Победит «Специя» – 7.5

Статистика

  • «Специя» проиграла лишь два матча из десяти последних во всех турнирах
  • Четыре последних матча «Аталанты» завершились исходом «обе забьют»
  • «Аталанта» выиграла три из пяти последних встреч со «Специей»
  • Четыре встречи между клубами за последнее время закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды показывают хорошие результаты и делать ставку на победу «Аталанты» было бы слишком рискованно. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Pinnacle на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.73.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: оф. сайт
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:35
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче.
Сварожич
Сварожич
вчера в 20:29
Аталанта фаворит и выиграет этот матч
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