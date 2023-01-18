«Аталанта» — «Специя» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Италии «Аталанта» — «Специя», который состоится 18 января 2023 года
«Аталанта»
Команда Гасперини в последних матчах добивалась результата, что после некоторые неудачных поединков явно улучшило настроение болельщиков. Сейчас коллектив занимает шестое место с 34 баллами и уступает ближайшему сопернику только по дополнительным показателям. В кубковом поединке от команды из Бергамо ожидают выхода в четвертьфинал и реальных амбиций побороться в дальнейшем за трофей.
15 января «Аталанта» разгромила на своем поле «Салернитану» (8:2), а девятого числа на выезде одолела «Болонью» (2:1).
«Специя»
После провального старта сезона «Специя» смогла наладить свою игру и даже имеет серию без поражений из нескольких поединков. Команде очень важно сохранить место в Серии А на следующий футбольный год, а в матче кубка страны можно одолеть любого соперника в рамках одного матча, на что и надеются гости. Матч будет интересным и напряженным, а зрители вряд ли останутся равнодушными от просмотра.
15 января «Специя» неожиданно обыграла на выезде «Торино» (1:0), а восьмого числа разошлась миром с «Лечче» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аталанта» – 1.4
- Ничья – 4.9
- Победит «Специя» – 7.5
Статистика
- «Специя» проиграла лишь два матча из десяти последних во всех турнирах
- Четыре последних матча «Аталанты» завершились исходом «обе забьют»
- «Аталанта» выиграла три из пяти последних встреч со «Специей»
- Четыре встречи между клубами за последнее время закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Обе команды показывают хорошие результаты и делать ставку на победу «Аталанты» было бы слишком рискованно. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Pinnacle на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.73.