«Аталанта» — «Специя» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Италии «Аталанта» — «Специя», который состоится 18 января 2023 года

«Аталанта»

Команда Гасперини в последних матчах добивалась результата, что после некоторые неудачных поединков явно улучшило настроение болельщиков. Сейчас коллектив занимает шестое место с 34 баллами и уступает ближайшему сопернику только по дополнительным показателям. В кубковом поединке от команды из Бергамо ожидают выхода в четвертьфинал и реальных амбиций побороться в дальнейшем за трофей.

15 января «Аталанта» разгромила на своем поле «Салернитану» (8:2), а девятого числа на выезде одолела «Болонью» (2:1).

«Специя»

После провального старта сезона «Специя» смогла наладить свою игру и даже имеет серию без поражений из нескольких поединков. Команде очень важно сохранить место в Серии А на следующий футбольный год, а в матче кубка страны можно одолеть любого соперника в рамках одного матча, на что и надеются гости. Матч будет интересным и напряженным, а зрители вряд ли останутся равнодушными от просмотра.

15 января «Специя» неожиданно обыграла на выезде «Торино» (1:0), а восьмого числа разошлась миром с «Лечче» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» – 1.4

Ничья – 4.9

Победит «Специя» – 7.5

Статистика

«Специя» проиграла лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре последних матча «Аталанты» завершились исходом «обе забьют»

«Аталанта» выиграла три из пяти последних встреч со «Специей»

Четыре встречи между клубами за последнее время закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды показывают хорошие результаты и делать ставку на победу «Аталанты» было бы слишком рискованно. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Pinnacle на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.73.