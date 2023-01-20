«Вест Хэм» – «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Вест Хэм» – «Эвертон», который состоится 21 января 2023 года

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» в Премьер-лиге после девятнадцати матчей текущего сезона занимают восемнадцатое место. Вспомним результаты крайних матчей с участием «Вест Хэма». В 18-ом туре чемпионата Англии на своём поле, пропустив пару мячей, «железные» уступили «пчёлам» из Брентфорда. Ничейным исходом завершилась выездная встреча с «Лидсом». В 1/32 Кубка Англии «молотобойцы» одержали победу над «Брентфордом».

Со счётом 0:1 «Вест Хэм» проиграл «волкам» в игре прошлого тура.

«Эвертон»

«Синие» на данный момент находятся на предпоследней строчке турнирной таблицы Премьер-лиги. Ознакомимся с недавними матчами «Эвертона», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящей встрече с «железными». Вничью «скаузеры» сыграли с «небесно-голубыми» из Манчестера. С разгромным счётом «ириски» проиграли «Брайтону». В 1/32 Кубка Англии « МЮ » взял верх над «Эвертоном».

14 января со счётом 1:2 «синие» уступили дома «святым» в 20-ом туре чемпионата Англии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Хэм» – 1.80

Ничья – 3.70

Победит «Эвертон» – 4.70

Победит «Вест Хэм» с форой -1.5 – 3.10

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.07

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.76

Статистика

В одном матче из пяти крайних «железные» выиграли своих оппонентов

За тот же период «скаузеры» не одержали ни одной победы

Исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч» завершились четыре очные встречи из пяти последних.

Прогноз

На текущий момент у команд одинаковое количество очков. Предлагаем довериться статистике личных встреч при прогнозировании исхода предстоящего матча. На исход «тотал меньше 2.5 голов за игру» компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.76.