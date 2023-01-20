«Вест Хэм» – «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Вест Хэм» – «Эвертон», который состоится 21 января 2023 года
«Вест Хэм»
«Молотобойцы» в Премьер-лиге после девятнадцати матчей текущего сезона занимают восемнадцатое место. Вспомним результаты крайних матчей с участием «Вест Хэма». В 18-ом туре чемпионата Англии на своём поле, пропустив пару мячей, «железные» уступили «пчёлам» из Брентфорда. Ничейным исходом завершилась выездная встреча с «Лидсом». В 1/32 Кубка Англии «молотобойцы» одержали победу над «Брентфордом».
Со счётом 0:1 «Вест Хэм» проиграл «волкам» в игре прошлого тура.
«Эвертон»
«Синие» на данный момент находятся на предпоследней строчке турнирной таблицы Премьер-лиги. Ознакомимся с недавними матчами «Эвертона», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящей встрече с «железными». Вничью «скаузеры» сыграли с «небесно-голубыми» из Манчестера. С разгромным счётом «ириски» проиграли «Брайтону». В 1/32 Кубка Англии «МЮ» взял верх над «Эвертоном».
14 января со счётом 1:2 «синие» уступили дома «святым» в 20-ом туре чемпионата Англии.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вест Хэм» – 1.80
- Ничья – 3.70
- Победит «Эвертон» – 4.70
- Победит «Вест Хэм» с форой -1.5 – 3.10
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.07
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.76
Статистика
- В одном матче из пяти крайних «железные» выиграли своих оппонентов
- За тот же период «скаузеры» не одержали ни одной победы
- Исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч» завершились четыре очные встречи из пяти последних.
Прогноз
На текущий момент у команд одинаковое количество очков. Предлагаем довериться статистике личных встреч при прогнозировании исхода предстоящего матча. На исход «тотал меньше 2.5 голов за игру» компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.76.