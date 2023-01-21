«Лидс» – «Брентфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Лидс» – «Брентфорд», который состоится 22 января 2023 года

«Лидс»

На текущий момент «павлины» в чемпионате Англии находятся на пятнадцатой строчке турнирной таблицы. Предлагаем ознакомиться с результатами крайних матчей с участием команды из Лидса. С одинаковым счётом 2:2 «белые» раскатали ничью с «молотобойцами» в Премьер-лиге и «Кардиффом» в 1/32 Кубка Англии. В рамках матча прошлого тура чемпионата «павлины» уступили «вилланам».

С большим счётом 5:2 «Лидс» взял верх над «Кардиффом» в переигровке.

«Брентфорд»

«Пчёлы» в английской Премьер-лиге занимают девятое место. Освежим в памяти недавние матчи «Брентфорда». В 18-ом туре чемпионата «красно-белые» на выезде, забив пару мячей, всухую обыграли «железных». «Ливерпуль» был повержен «пчёлами» в матче позапрошлого тура. С минимальным счётом «молотобойцы» одержали победу над «Брентфордом» в 1/32 Кубка Англии.

14 января со счётом 2:0 «красно-белые» выиграли у «Борнмута».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лидс» – 2.39

Ничья – 3.65

Победит «Брентфорд» – 2.85

Победит «Лидс» с форой -1.5 – 4.10

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.64

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.25

Статистика

Исходом «тотал больше 2.5 голов за матч» завершились три крайних личных встречи команд

Только в одном матче из пяти последних «павлины» выиграли

За аналогичный период «пчёлы» обыграли своих оппонентов в трёх поединках.

Прогноз

В сентябре прошлого года «красно-белые» обыграли со счётом 5:2 «белых». Не без труда, но гости в предстоящем матче возьмут верх над соперником. На победу «Брентфорда» компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.85.