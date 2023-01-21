«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед», который состоится 22 января 2023 года

«Арсенал»

«Канониры» на данный момент в чемпионате Англии возглавляют турнирную таблицу. Освежим в памяти результаты крайних матчей с участием «красно-белых». В 18-ом туре Премьер-лиги над «чайками» лондонская команда одержала победу с разницей в пару мячей. «Нулёвку» в позапрошлом туре раскатал «Арсенал» с «чёрно-белыми» из Ньюкасла. Забив три гола, всухую «канониры» обыграли команду «Оксфорд Юнайтед» в 1/32 Кубка Англии.

15 января «Арсенал» взял верх над «шпорами» со счётом 2:0 в прошлом туре чемпионата.

«Манчестер Юнайтед»

После девятнадцати матчей текущего сезона « МЮ » занимает четвёртое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков «красных дьяволов» за последнее время. В 1/32 Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «ирисками». С разгромным счётом « МЮ » обыграл команду «Чарльтон» в четвертьфинале Кубка английской лиги. В позапрошлом туре чемпионата в «манкунианском дерби» с разницей в один мяч «красные дьяволы» взяли верх над «горожанами».

Ничью раскатали «красные» с командой «Кристал Пэлас» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» – 1.92

Ничья – 3.85

Победит «Манчестер Юнайтед» – 4.00

Победит «Арсенал» с форой -1.5 – 3.15

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.71

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.16

Статистика

Два поражения потерпели «канониры» в десяти последних матчах

За аналогичный период «красные дьяволы» проиграли столько же встреч

Исходом «тотал больше 2.5 голов за матч» завершились три очные встречи из пяти .

Прогноз

Обе команды находятся в неплохой форме. На исход «тотал больше 2.5 голов за матч» компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.71. В условиях, когда сложно отдать предпочтение конкретной команде, ставка на «тотал» является оптимальным вариантом.