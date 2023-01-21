«Монца» — «Сассуоло» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Монца» — «Сассуоло», который состоится 22 января 2023 года

«Монца»

«Монца» набрала неплохую форму к середине сезона и может создать проблемы практически любому сопернику в Италии. Команда на данный момент занимает 13 место с 21 баллом и при удачных результатах может продвинуться еще выше. В домашней встрече с «Сассуоло» хозяевам будет непросто, но они являются фаворитами у букмекеров и постараются доказать это на футбольном поле.

19 января «Монца» проиграла «Ювентусу» в кубке Италии (1:2), а 14 числа в Серии А одолела в гостях «Кремонезе» (3:2).

«Сассуоло»

«Сассуоло» очень давно не побеждает в Серии А, и болельщики с нетерпением ждут этого момента. Тем не менее, даже в игре с новичком элитного дивизиона, гости не считаются фаворитами. Перед стартом очередного тура коллектив имеет в своем активе 16 очков и занимает 17 место, опережая «Верону» на четыре пункта, при этом сыграв на одну игру меньше. В предстоящей встрече всех зрителей ждет интересно противостояние с большим количеством борьбы.

15 января «Сассуоло» уступил на своем поле «Лацио» (0:2), а седьмого января на выезде проиграл «Фиорентине» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монца» – 2.2

Ничья – 3.4

Победит «Сассуоло» – 3.35

Статистика

Семь последних встреч с участием «Монцы» завершились исходом «обе забьют»

Шесть последних выездных матчей «Сассуоло» закончились поражениями

«Сассуоло» выиграл три из пяти последних поединков у «Монцы»

Четыре последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Исходя из статистики, команды часто обмениваются голами, и мы предполагаем, что в этот раз ситуация повторится.