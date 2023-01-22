«Интер» — «Эмполи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 04:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» — «Эмполи», который состоится 23 января 2023 года

«Интер»

Матч «Интера» вынесен на понедельник, и команда уже будет знать результаты тура, выходя на поле. Тем не менее, подопечные Симоне Индзаги стараются не выпадать из борьбы за самые высокие места и сейчас находятся на третьем месте с 37 баллами. В домашней встрече с середняком Серии А потеря очков естественно будет считаться большой неудачей, которая отдалит «сине-черных» от их цели.

18 января «Интер» очень уверенно выиграл Суперкубок Италии у «Милана» (3:0), а 14 числа обыграл на своем поле «Верону» в чемпионате страны.

«Эмполи»

«Эмполи» крайне редко проигрывает в чемпионате и старается набирать очки в каждом матче. Коллектив заслуженно занимает 12 место в турнирной таблице и может совершенно не беспокоиться на данный момент о зоне вылета. В выездной игре с одной из самых сильных команд Италии для гостей будет очень важно избежать быстрого мяча в свои ворота и попытаться затормозить более техничного соперник в центре поля. Если это удастся, то у хозяев могут возникнуть проблемы с результатом.

16 января «Эмполи» на своем поле обыграл «Сампдорию» (1:0), а восьмого числа команда поделила очки в игре с «Лацио» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» – 1.28

Ничья – 5.8

Победит «Эмполи» – 10

Статистика

«Интер» не проигрывает уже 12 матчей подряд во всех турнирах

Семь из десяти последних встреч «Эмполи» завершились исходом «обе забьют»

«Интер» выиграл девять из десяти последних поединков с «Эмполи»

Три из четырех встреч команд за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на «Эмполи» с форой (+2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.58. «Интер» является большим фаворитом, но мы предполагаем, что разгрома в этой встрече не будет.