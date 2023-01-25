«Лорьян» — «Ренн» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лорьян» — «Ренн», который состоится 27 января 2023 года

«Лорьян»

«Лорьян» не может показывать такие же стабильные результаты как в осенний период сезона, однако всеми силами старается цепляться за очки в каждом матче. Это привело к тому, что команда занимает седьмое место с 32 баллами и отстает от нынешнего соперника на пять пунктов, поэтому победа может существенно сократить этот разрыв. Это может послужить отличной мотивацией для хозяев и добавить им сил.

21 января «Лорьян» обыграл в кубке Франции «Бастию» (2:1 по пенальти), а 14 числа проиграл на выезде «Марселю» в чемпионате (1:3).

«Ренн»

«Ренн» добивается неплохих результатов, однако проскакивают поражения в различных турнирах. Команда перед стартом очередного тура Лиги 1 занимает пятое место с 37 баллами и по дополнительным характеристикам уступает «Монако», который находится на строчку выше. В матче с «Лорьяном» гостям будет непросто, однако это уже не тот соперник, который не замечал сопротивления еще пару месяцев назад.

20 января «Ренн» минимально проиграл «Марселю» в кубке Франции (0:1), а 15 числа обыграл на своем поле чемпиона Франции ПСЖ (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лорьян» – 4

Ничья – 3.6

Победит «Ренн» – 1.9

Статистика

Восемь из десяти последних матчей «Ренна» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Пять последних матчей «Лорьяна» завершились исходом «обе забьют»

«Ренн» выиграл три из пяти последних встреч с «Лорьяном»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Ренна», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. На данный момент гости находятся в лучшей физической форме и показывают стабильные результаты. Предполагаем, что в этот раз они окажутся сильнее с разницей в 1-2 забитых мяча.