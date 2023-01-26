Предал тот, кто должен был спасти. «Эвертону» не повезло с новичком

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вчера, 10:44

Об игроках, чьи трансферы сорвались в последний момент.

Груневельд должен был перейти в «Эвертон», но передумал в самый последний момент

Последнее место в Премьер-Лиге, увольнение главного тренера Фрэнка Лэмпарда, запросы на трансфер от лидеров команды Гордона и Онаны. Казалось, что хуже быть не может, но удар пришел, откуда не ждали. Сорвался полностью согласованный переход.

Арно Груневельд должен был перебраться из «Вильярреала» в аренду на полгода без права выкупа. Все необходимые медобследования уже были пройдены, а вся медийная составляющая отснята. Объявление о сделке ожидалось со дня на день, но внезапно голландский нападающий отказался заполнять формы для подачи заявки в Футбольную ассоциацию Англии.

Вполне возможно, причиной того, что Груневельд передумал переходить в стан «ирисок», стало увольнение Лэмпарда. Сообщается, что сразу после ухода англичанина агент Арно связался с «Тоттенхэмом» и предложил услуги своего клиента. Условия перехода в ряды «шпор» аналогичны тем, что были оговорены с «Эвертоном». Груневельд возвращается в Англию на полгода, но без каких-либо гарантий продолжения карьеры в Премьер-Лиге.

Ранее голландец выступал за «Борнмут» и перебрался в «Вильярреал» за 23,5 млн евро лишь полтора года назад. В последнее время его связывали со множеством клубов — весной это были «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», ближе к зиме заинтересованность показывали ПСВ , «Аякс», «Ренн», «Вест Хэм». В итоге Арно выбрал наиболее выгодный для себя вариант.

Переход Набиля Фекира тоже сорвался в последний момент

Летом 2018 года казалось, что Фекир давно перерос родной «Лион» и был готов сделать следующий шаг в карьере. Вовремя подоспел «Ливерпуль», продавший полгода назад Коутиньо в «Барселону». «Красные» нашли в Набиле потенциальную замену и начали работу над трансфером. Все условия сделки и контракта игрока были оговорены, игрок прошел медобследование и дал интервью для клубного канала, но практически перед подписанием контракта «Ливерпуль» отказался от перехода.

Подробностей не было, но журналисты, которые приближены к английской команде, сообщали, что дело в колене Фекира. Полузащитник не раз получал серьезные травмы, связанные с этой частью тела. Причина срыва трансфера может показаться логичной. Однако настоящей проблемой стали неожиданно завышенные требования представителя французского полузащитника, что подтвердил сам игрок:

В прессе я видел многое, что не соответствовало действительности. В частности, писали, что я не смог перейти в «Ливерпуль» из-за проблем с коленом, но это не было правдой. Я проходил медицинское обследование, и с коленом всё было в порядке. У меня была проблема с агентом. Он ответственен за то, что сделка не состоялась. Конечно, я был разочарован, что не перешёл в стан мерсисайдцев, ведь это отличный клуб.

Спустя год Фекир перешел в испанский «Бетис», где стабильно выступает на уровне клуба, а колено, о котором возникли вопросы, его не беспокоят. За 3,5 года Набиль если и получал повреждения, то это были мышечные травмы, которые оставляли его без игры максимум на 3-4 матча.

«Сломавшийся» факс помешал переходу Де Хеа в «Реал»

Трансфер испанского голкипера в стан «сливочных» должен был состояться 31 августа 2015 года — точно на ленточке трансферного окна. Переговорный процесс между «Реалом» и МЮ шел очень затруднительно. Мадридцы предлагали 22 млн фунтов, в то время как «Юнайтед» хотел 32 миллиона, что сделало бы Давида самым дорогим голкипером на тот момент.

В итоге договоренности уже были достигнуты, трансфер был практически неизбежен. 22 миллиона фунтов и Кейлор Навас в придачу. Однако уже после полуночи стало известно, что «Реал» не отправил документы в офис испанской лиги.

«Сливочные» сразу обвинили МЮ . По их официальному заявлению, манкунианцы получили документы в 13:39, а ответили лишь в 21:43. После правок бумаги отправились в обратную сторону в 23:32, а когда «Юнайтед» отправил документы в трансферную систему ФИФА , было уже слишком поздно. Стало понятно, что переход не состоится.

По версии МЮ ситуация обстояла немного иначе. «Реал» выслал в 23:32 документы, которые были не подписаны и, кроме того, имели значительные правки. В Манчестере не могли на них согласиться. Бумаги с последними корректировками были получены «красными дьяволами» в 23:55 и подгружены на портал ФИФА . А далее — окончание сроков и невозможность оформления трансфера из-за закрывшегося трансферного окна.

Когда стало известно, что Де Хеа остается в МЮ , интернет моментально заполнили разные версии причин сорвавшегося перехода. Одной из таковых была шутка о сломанном факсе. Она так далеко зашла, что некоторые всерьез стали принимать эту информацию за правду и считать, что сделка не состоялась именно из-за устаревшей техники в офисе «Манчестер Юнайтед».

Контракт Де Хеа должен был истечь летом 2016-го, но после того как он остался в стане манкунианцев, им удалось убедить испанца подписать новый договор. 11 сентября 2015 года было объявлено о новом соглашении с клубом. Давид до сих пор является основным голкипером года, а его текущий контракт истекает летом 2023 года.

Санчес мог перейти в «Манчестер Сити», но предпочел «Юнайтед»

«Манчестер Сити» работал над трансфером Алексиса Санчеса летом 2017 года. Тогда договоренности с «Арсеналом» добиться не удалось, и игрок остался в Лондоне. Контракт с «пушкарями» истекал летом 2018 года, поэтому стоял вопрос, приобретать игрока сейчас, зимой или заполучить его в качестве свободного агента.

Пеп Гвардиола хотел усилиться по ходу сезона и вернулся за чилийцем в январе 2018-го. «Горожане» готовы были заплатить 25 млн фунтов за 29-летнего игрока, контракт которого истекает лишь через полгода. В клубе практически никто не сомневался в трансфере. Футболисты «горожан» открыто обсуждали предстоящую сделку. Клаудио Браво еще в сентябре рассказал прессе о сорвавшемся летнем переходе и надежде на зиму. Кевин Де Брюйне и вовсе рассуждал о том, что Алексис однозначно усилит команду.

Однако в последний момент возник «Манчестер Юнайтед», у которого имелось более выгодное предложение и для игрока, и для «Арсенала». «Красные дьяволы» предложили большую зарплату, нежели это сделали в «Сити», а в «Арсенал» в дополнение к денежной компенсации отправили Генриха Мхитаряна. Все были довольны, и Санчес перебрался в красную часть Манчестера, о чем еще долго жалел:

Я многое понял после первой тренировки в МЮ . Когда я вернулся домой в тот день, спросил у своей семьи и менеджера, не могу ли я разорвать контракт и вернуться в «Арсенал». Что-то было не так, но я уже подписал соглашение с МЮ . Спустя несколько месяцев ничего не поменялось. Мы не были единой командой.

«Сити» справился без Санчеса и выиграл в том сезоне Премьер-Лигу, а сам Алексис, поиграв за «Юнайтед» лишь полгода, отправился в итальянский «Интер». С лета 2022-го чилиец выступает за «Марсель».