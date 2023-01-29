«Страсбур» — «Тулуза»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Страсбур» — «Тулуза», который состоится 29 января 2023 года

«Страсбур»

«Страсбур» благодаря последним результативным матчам смог покинуть зону вылета, но опережает ближайшего соперника только по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Команда набрала 15 баллов и должна понимать, что потери очков в следующих поединках могут вернуть ее обратно в «красную зону». Матч с «Тулузой» обещает быть сложным и принципиальным, но зрелищным для зрителей.

14 января «Страсбур» обыграл на выезде «Лион» (2:1), а 11 января разошелся миром с «Лансом» (1:1).

«Тулуза»

«Тулуза» после возвращения в Лигу 1 старается в ней остаться на следующий футбольный год. На данный момент команда имеет в своем активе 23 очка и занимает 12 текущее место в турнирной таблице. От зоны вылета коллектив отделяет восемь очков, поэтому расслабляться еще очень рано. В предстоящей встречу у гостей определенно будут шансы побороться за очки, которые очень пригодились бы в конце сезона.

21 января «Тулуза» прошла «Аяччо» в кубке Франции (2:0), а 15 числа поделила очки в Лиге 1 с «Брестом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Страсбур» – 2.4

Ничья – 3.45

Победит «Тулуза» – 2.9

Статистика

«Тулуза» не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах

«Страсбур» не может победить на своем поле уже 15 поединков подряд

«Страсбур» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Тулузы»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Страсбура», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.4. Хозяева имеют хорошую статистику личных встреч с «Тулузой» и обязаны прерывать затянувшуюся домашнюю серию без побед в этом поединке.