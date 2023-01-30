«Лилль» — «Клермон» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лилль» — «Клермон», который состоится 01 февраля 2023 года
«Лилль»
«Лилль» только в прошлом туре прервал свою серию без поражений в чемпионате Франции и не смог улучшить свое положение в турнирной таблице. Перед стартом очередного тура коллектив занимает седьмое место с 34 баллами и опережает «Клермон» на пять пунктов, поэтому домашняя победа над соперником позволит обзавестись комфортным преимуществом и сосредоточиться на конкурентах, которые располагаются выше подопечных Пауло Фонсеки.
29 января «Лилль» проиграл на выезде «Ницце» в чемпионате (0:1), а в кубке Франции команда обыграла «По» (2:0).
«Клермон»
«Клермон» для своего уровня показывает относительно неплохой футбол, но в прошлом туре дожать соперника команда не смогла. На данный момент она идет на восьмом месте с 29 пунктами и предстоящий поединок важен с турнирной точки зрения, ведь в случае победы расстояние с «Лиллем» сократится лишь до двух пунктов. Матч обещает быть напряженным и интересным.
29 января «Клермон» сыграл вничью на своем поле с «Нантом» (0:0), а 15 числа на выезде одолел аутсайдера «Анже» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лилль» – 1.48
- Ничья – 4.3
- Победит «Клермон» – 6.8
Статистика
- «Лилль» проиграл только один матч из десяти последних в основное время
- Семь из восьми последних поединков «Клермона» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Лилль» выиграл у «Клермона» два из трех последних матчей
- Три последних встречи между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Лилля», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.48. Хозяевам необходимо реабилитироваться за прошлый тур и лучше возможности, чем домашний матч с соседями по таблице просто не найти.