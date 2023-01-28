«Рома» не проигрывает после ЧМ-2022. Матч с «Наполи» оборвёт серию, штурма топ-3 не будет

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вчера, 14:33

Хотя до «Милана» рукой подать.

Все выглядит так, будто чемпионский титул уже пора присвоить «Наполи» — подопечные Лучано Спаллетти проводят эталонный сезон и в еврокубках, и в Серии А. Сопротивление неаполитанцам не смогли навязать ни «Милан», ни «Лацио». Завтра это попробует сделать «Рома».

Полезно узнать о «Наполи»

- В выступлениях команды есть важная деталь – под руководством Спаллетти она прогрессирует не только по ходу одного сезона, но и на протяжении двух последних. Если годом ранее им не хватило запаса мощности, чтобы продолжать победный ход, а в ЛЕ случались поражения от «Спартака», то теперь спад не наступает даже зимой, а в еврокубках (уже в ЛЧ ) получилось на классе стать первыми в группе с «Ливерпулем».

- Итальянский гранд недавно потерпел первое поражение во внутреннем первенстве. После паузы на время ЧМ -2022 неаполитанцы в гостях сыграли с «Интером» — и уступили 0:1. «Нерадзурри» сейчас не сильно отстают от идущего на втором месте «Милана» и входят в группу преследователей Серии А. Но речь идет лишь об одном поражении, после которого «Наполи» обыграл «Сампдорию», разгромил «Ювентус» и сохранил 2:0 с «Салернитаной».

- Второй сезон подряд лучшим бомбардиром клуба является нигерийский форвард Виктор Осимхен – сейчас 24-летний футболист набрал даже более высокий темп, чем в прошлом году. Только в 15 играх чемпионата Италии он забил 13 мячей – до прошлогоднего показателя не хватает 1 гола. Он же лидирует в списке бомбардиров всего турнира – и на него открыли охоту другие клубы. Летом подписать Виктора попробуют как минимум «Реал», «Манчестер Юнайтед» (которому нужен новый центрфорвард), «Арсенал» и «Ньюкасл».

- Еще один лидер появился в составе «Наполи» совсем недавно – речь о Хвиче Кварацхелии. Грузин внезапно быстро начал покорять итальянское первенство. Он регулярно появляется в старте, отметился 7 голами и 7 ассистами, по результативным действиям он второй в клубе после Осимхена.

Ориентировочный состав «Наполи» (4-3-3): Мерет – Руй, Ррахмани, Ким, Ди Лоренцо – Ангисса, Лоботка, Зелиньски – Кварацхелия, Осимхен, Политано.

Полезно узнать о «Роме»

- Римляне скверно завершили осеннюю часть текущего чемпионата, в трех последних встречах дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение. Планировалось, что после подписания Пауло Дибалы «Рома» будет прогрессировать и включится в борьбу за Лигу чемпионов, но на деле коллектив болтался на окраине зоны еврокубков.

- Зато «желто-красным» повезло с календарем в начале января – играть предстояло преимущественно с середняками, статусным был только один матч (против «Милана»). По итогу подопечные Жозе Моуриньо сыграли с «россонери» вничью, а в остальных играх одержали победу. После первого круга римляне сформировали «подушку безопасности» в виде 9 очков отрыва от «Удинезе», который идет на седьмой строчке. Тем временем отставание от занимающего второе место «Милана» составляет только 1 балл.

- «Россонери» январские игры, в отличие от «Ромы», даются крайне тяжело (1 победа в 6 встречах). 29 января они встречаются с «Сассуоло» — и у римлян есть теоретические шансы запрыгнуть сразу на вторую строчку. Правда для этого надо сделать невозможное – оставить «Наполи» без очков.

- Большой плюс для «Ромы» — возвращение в строй Пауло Дибалы, который пропустил вторую половину октября – начало ноября из-за травмы подколенного сухожилия. В чемпионате мира аргентинец все же принял участие (хоть и выходил не так часто) и к возобновлению Серии А подошел в отличной форме. Только в последних трех встречах он своими голами принес победы над «Дженоа» в Кубке и над «Фиорентиной» в чемпионате, а также поучаствовал в обоих голах «Специи». Пауло сыгрался с форвардом Тэмми Абрахамом, который тоже является основным игроком в концепции Моуриньо – эти двое занимают первое и второе место в списке бомбардиров клуба.

Ориентировочный состав «Ромы» (3-4-2-1): Патрисиу – Смоллинг, Ибаньес, Манчини – Залевски, Кристанте, Тахирович, Челик – Эль-Шаарави, Дибала – Абрахам.

Полезно узнать о противостоянии

- В первом круге текущего чемпионата матч между этими командами проходил в Риме и завершился победой «Наполи» — для этого им хватило одного гола, который на 80-й минуте забил Виктор Осимхен.

- Под руководством Моуриньо «Рома» еще ни разу не обыгрывала неаполитанцев, зато дважды сохраняла ничью – в первый раз команды не отметились голами, а во второй римляне спаслись на последних минутах встречи благодаря мячу Эль-Шаарави.

- Последняя победа «Ромы» над нынешним лидером Серии А датируется ноябрем 2019 года – 2:1 в домашних стенах, голы Дзаньоло и Верету.

- За последние 20 игр «Наполи» 10 раз одерживал победу, 6 побед на счету «желто-красных».

Прогноз Soccer.ru: Вряд ли что-то помешает «Наполи» продолжить взятый курс на досрочное чемпионство – подопечные Лучано Спаллетти испытывают проблемы в единичных встречах. При этом на атакующий стиль итальянского гранда «Рома» Моуриньо может ответить грамотной и глухой обороной с топовыми исполнителями в группе атаки. Вероятнее всего, матч снова будет крайне нерезультативным, исход определит один гол – и его забьют неаполитанцы.