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«Арсенал» раздумывает над трансфером Жоржиньо

сегодня, 08:55

«Арсенал» до закрытия зимнего окна может предпринять попытку подписать хавбека «Челси» Жоржиньо.

«Канониры» хотят успеть усилить среднюю линию после травм Томаса Партея и Мохамеда Эль-Нени.

Жоржиньо летом станет свободным агентом, а потому «Челси» может быть заинтересован в том, чтобы продать игрока сейчас и получить за него хоть какие-нибудь деньги.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 12:25
Все понимают (включая самого Жоржиньо) что это решение проблем здесь и сейчас. На короткое время. По своим качествам он похож на Парти. Просто его качества хороши в отстроенной команде. Как был Челси при Тухеле и Сарри. Сейчас там даже Каземиро был бы дном. Так что если такой трансфер пройдет, надо радоваться. Пушкари тем самым закроют проблемную позицию двумя классными игроками. И про ЛЕ не надо забывать.
А летом спокойно купить молодых Кайседо и Райса. Не забывайте что Парти тоже уже 30 лет.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:01, ред.
Хитрый инсайд, проходя мимо штаб - квартиры клуба Арсенал, проник в головы руководства , где и обнаружил витавшую там мысль , - " А не усилить ли нам среднюю линию , после травм Томаса Партея и Мохамеда Эль - Нени , хавбеком Челси Жоржиньо до закрытия зимнего трансферного окна" !??🤔🤔🤔
Gahi
Gahi
сегодня в 09:49
До нового года в сми сообщали что футболист "Челси" Жоржиньо стремится в "Наполи" и желает присоединиться к итальянской команде по истечении контракта с лондонцами. Вроде в "Челси" понимают что его будет удержать сложно и уже нашли футболисту замену. Многие клубы хотят видеть Жоржиньо в своей команде им интересуются "Ньюкасл", готовый сделать его одним из ведущих игроков команды, а также "Барселона" — в Жоржиньо они видят замену Серхио Бускетсу. Игрок не спешит с принятием решения. Он ждет предложения от "Наполи", но его высокая зарплата может помешать этому переходу. Для этого полузащитнику придется снизить свои финансовые ожидания в два раза, за "Наполи" Жоржиньо уже играл с 2014 по 2018году и такой футболист усилил бы команду Лучано Спаллетти. Если конечно другие клубы как "Арсенал" не предпримут попытку перехватить футболиста предложив ему выгодное предложение от которого будет трудно отказаться в 31 год. Удачи
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:30
Надоели такие вбросы , раздумывают, может быть, вполне возможно, если бы и т.д и т.п .
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:30
Похоже это единственная стоящая новость сегодняшнего утра.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:26
Это бы усилило Арсенал, жаль что не все планы по трансферу у команды получаются
1 984
1 984
сегодня в 09:26, ред.
Я кажется понял в чём дело... Вы из Армении и не ставите на матчи чемпионата Турции и Азербайджана по политическим мотивам? Но, уважаемый, это сугубо ваша проблема. Хочу заметить, что soccer.ru старается держаться вне политики, за что им отдельная благодарность. А также тот факт, что в КП участвуют матчи из стран признанных в РФ недружественными и даже (о ужас!) из чемпионата Украины. И я не замечал раздражения у других пользователей из-за этого факта. И то что вы из-за своих 3аё608 не можете сделать ставку никого волновать не должно! Уважение в моих глазах после попытки шанатжа Вы потеряли!
P.S. и кстати, подумайте о евреях - им может быть неприятно ставить на матчи в Саудовской Аравии (это сарказм!)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:23
Возможно у Челси есть ещё варианты продажи поэтому Арсенал и проявляет интерес сейчас.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:17
У Арсенала сейчас и так всё в порядке. Стоит полгода подождать и получить игрока бесплатно.
ubbx6f2g35q4
ubbx6f2g35q4 ответ 1 984 (раскрыть)
сегодня в 09:00, ред.
У Оушена было 11 друзей, а у Гора 1111. Как говорится, не имей 100 рублей (а в букмекерской конторе с такой маньячной стратегией точно не останется и рубля), а имей 100 (а можно больше) друзей!
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