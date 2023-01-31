«Арсенал» раздумывает над трансфером Жоржиньо

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сегодня, 08:55

«Арсенал» до закрытия зимнего окна может предпринять попытку подписать хавбека «Челси» .

«Канониры» хотят успеть усилить среднюю линию после травм и .

Жоржиньо летом станет свободным агентом, а потому «Челси» может быть заинтересован в том, чтобы продать игрока сейчас и получить за него хоть какие-нибудь деньги.