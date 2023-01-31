«Арсенал» раздумывает над трансфером Жоржиньо

«Арсенал» до закрытия зимнего окна может предпринять попытку подписать хавбека «Челси» Жоржиньо.
«Канониры» хотят успеть усилить среднюю линию после травм Томаса Партея и Мохамеда Эль-Нени.
Жоржиньо летом станет свободным агентом, а потому «Челси» может быть заинтересован в том, чтобы продать игрока сейчас и получить за него хоть какие-нибудь деньги.
А летом спокойно купить молодых Кайседо и Райса. Не забывайте что Парти тоже уже 30 лет.
А летом спокойно купить молодых Кайседо и Райса. Не забывайте что Парти тоже уже 30 лет.