Горячий январь. Трансферы, которые могут случиться «на флажке»

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вчера, 10:02

Вся Англия следит за этими историями.

Нынешнее январское трансферное окно уже принесло немало ярких переходов и громких сделок. Топ-клубы постарались как можно скорее удовлетворить все свои кадровые желания, однако переговоры не всегда проходят гладко, и кое-какие соглашения откладываются до последнего. Как правило, каждый финал трансферного окна дарит неожиданные и громкие переходы.

Особенно это касается Англии, где даже у скромных клубов большие финансовые возможности и аппетиты. За последними часами заявочного периода в Англии всегда следить особенно интересно. И уже сейчас можно наметить те трансферы, свершения которых английская пресса ждет буквально в ближайшие часы. Не все сбудется, но в попытках укрепить состав на финальную часть сезона клубы будут идти на отчаянные траты.

Серхио Рико

Вот все говорят о трансферном безумии «Челси», а ведь неподалеку есть «Ноттингем Форест», который прошлым летом подписал 23 футболиста, но останавливаться не думает. В январе его состав пополнили Данило, Скарпа, Вуд. А теперь еще близок к переходу и вратарь ПСЖ Серхио Рико. Причем «Ноттингем» хотел подписать Кейлора Наваса и вроде бы получил одобрение от парижан, но те внезапно передумали и предложили англичанам взять Рико. Голкипер «Ноттингему» необходим, поскольку Дин Хендерсон получил травму, и срок его возвращения не определен.

Мойсес Кайседо

Одна из самых громких эпопей последних дней. «Арсенал», чувствуя редкую близость к чемпионству, отчаянно пытается укрепить все возможные зоны. Осталась полузащита, и вариант с Кайседо из великолепного «Брайтона» выглядит идеальным. Проблема в том, что в «Брайтоне» тоже это понимают, поэтому переговоры ведутся в диком режиме.

От 60 миллионов фунтов «чайки» отказались, «Арсенал» предложил 65 и еще 5 миллионов в виде бонусов. Снова получил отказ. «Брайтон» требует 80 миллионов. Но на всякий случай уже подыскал замену Кайседо и подписал Ясина Айяри. Кажется, «канониры» близки к успеху.

Энцо Фернандес

В эпичности борьбы с ситуацией вокруг Кайседо может поспорить обстановка вокруг лучшего молодого игрока ЧМ -2022. «Челси» и «Бенфика» уже обсуждают сделку в размере 106 миллионов фунтов. Причем это не первый заход «синих», которые будто обезумели этой зимой и тратят налево и направо.

Не успели объявить о покупке Мало Гюсто из «Лиона» за 26,3 миллиона фунтов, как снова набросились на Энцо, которого безуспешно пробовали купить в начале января. Тогда «Челси» предлагал 75 миллионов и бонусы, но получил отказ. Сам Фернандес вроде бы хочет в Лондон, но «Бенфика» не желает его отпускать и даже готова заплатить ему компенсацию за отказ «Челси». Последние часы января в офисах «Бенфики» и «Челси» будут горячими.

Седрик Соареш

В стремлении «Арсенала» к чемпионству Седрик оказался лишней фигурой, несмотря на свой опыт, который включает 158 матчей в Английской Премьер-Лиге. На 31-летнего защитника всерьез претендует «Фулхэм», который готов его арендовать. В нынешнем сезоне в АПЛ Соареш провел на поле всего 27 минут. В «Фулхэме» шансов точно будет больше.

Педро Порро

«Тоттенхэму» тоже очень нужно усиление состава, о чем Антонио Конте непрозрачно намекал. Но в активности «шпоры» сильно уступают соседям по Лондону из «Арсенала» и «Челси». Попытаются хоть как-то компенсировать свое отставание сделкой со «Спортингом» в последний момент. Переговоры по Порро идут очень тяжело. Стороны вроде бы согласовали сумму – 39 миллионов фунтов, но начались разногласия по структуре платежей. А время идет. 23-летний испанец может получить шанс доказать Гвардиоле, что тот был не прав, легко отпустив его из «Манчестер Сити» в свое время.

Антони Эланга

А как все здорово начиналось для вингера «Манчестер Юнайтед». Его чуть ли не в число самых талантливых дарований команды включали. Но при Эрике тен Хаге 20-летний парень игрового времени почти не получает. В дело включились ПСВ и дортмундская «Боруссия», которые хотят забрать Элангу, раскрутить, а потом продать втридорога. Но пока тен Хаг ведет себя как собака на сене – сам не «ест» и другим не дает, блокируя трансфер.

Матиас Винья

О подзабытых отношениях с Англией может вспомнить главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо. У него уругвайского защитника Винью пытается выпросить «Борнмут». Причем речь идет об аренде за 800 тысяч фунтов. Какая-то мелочь. Поэтому можно ожидать, что 25-летний футболист, почти не играющий при Моуриньо, в последний момент окажется в Англии.

Диего Льоренте

Но и «Рома» стремится урвать из Англии футболиста «на флажке». Римляне ведут переговоры с защитником «Лидса» Льоренте, чтобы арендовать его с правом выкупа за 18 миллионов фунтов. Поговаривают, что испанец уже в Италии, чтобы мгновенно завершить свой трансфер, однако клубы еще ведут переговоры, обсуждая детали.

Фелипе

Давно не вспоминали о потенциальных трансферах неугомонного «Ноттингем Форест». Вот, пожалуйста. Защитника-ветерана пытался сманить «Вулверхэмптон», но куда ему до активности «Ноттингема» на рынке. Усиление таким опытным футболистом существенно укрепит авторитет «Ноттингем Форест».

Сандер Берге

Это имя вам может показаться незнакомым, но за этим игроком сборной Норвегии следили топ-клубы. А подписать «на флажке» его может «Фулхэм», причем за приличные 20 миллионов фунтов. Примечательно, что Берге стал рекордным приобретением «Шеффилд Юнайтед» в 2020 году, когда перешел туда из «Генка» за 22 миллиона фунтов. На 24-летнего норвежца еще претендуют «Ньюкасл» и «Брайтон», но «Фулхэм» ближе к успеху, хотя и успевает рассматривать еще альтернативные варианты.

Торган Азар

И как напоследок не поговорить о самых несчастных – об «Эвертоне». Клуб с сумасшедшими тратами умудряется все пускать на ветер и сейчас борется за выживание. «Ириски» только-только подписали на пост главного тренера Шона Дайча, поэтому попытается в последний момент кого-то под него купить – деньги там водятся. Говорят, что Торган Азар стал приоритетом.