От видеоигр до успехов против Месси. У юного тренера 13 матчей без поражений

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вчера, 16:45

Удивительная история тридцатилетнего наставника.

Футбольный симулятор привел к профессии

Уилл Стилл родился в Бельгии, куда перебрались из Англии его родители. Старший брат Эдвард тоже успел стать главным тренером. Спасает от вылета бельгийский клуб «Эйпен». Но кто бы мог подумать, что в семье самым знаменитым станет средний Уилл? Три брата – есть еще Николас, увлекались футболом. Наш герой учился в академии «Сент-Трюйдена», но играл слабо. Оказался в четвертой лиге, решил, что пора бросать карьеру футболиста.

Высокий рыжеволосый юноша увлекался «Футбольным менеджером». Дальше вспомнил о корнях и отправился в Англию учиться. Брал уроки спортивного маркетинга, но больше нравился анализ видео. Оба его брата тоже начали увлекаться профессией видеоаналитика. В «Престоне» Уилл работал с детьми, а затем вернулся в Бельгию. Стилла пригласил к себе «Сент-Трюйден», ведь помнили парня. Дальше молодой человек менял один клуб на другой.

Попал в «Льерс», где ему подарили на 25-й день рождения пост временного главного тренера. Редко увидишь наставника, который моложе половины команды, даже в эпоху юных тренеров, вроде Абаскаля. Но Уилл старался не говорить глупостей и брал эмоциональностью. Долго ему не доверяли, пригласили опытного человека. Возраст позволял дальше работать аналитиком, пока Стилла не занесло во Францию, где стал ассистентом в «Реймсе».

Параллельно учился в тренерской школе, лицензия была привязана к Бельгии. Поэтому Уилл прерывал работу во Франции, устал мотаться между странами. Но вернулся в прошлом году, чтобы после отставки главного тренера Оскара Гарсии стать сначала временным, а потом постоянным тренером «Реймса». Но поскольку у англичанина нет главной лицензии, то «Реймс» платит ему гонорары за матчи, не может выдать полноценный контракт.

Великий клуб выдал беспроигрышную серию

Шестикратные чемпионы Франции и двукратные финалисты Кубка чемпионов – оба раза уступили «Реалу», давно на задворках футбола. Выиграли Кубок Лиги, когда Стилл еще не умел ходить – в 1991-м. А вот начало нового века «Реймс» встретил в третьей лиге. Поднимались и опускались обратно, вышли в элиту – вылетели. А вот Стилл получил команду, которая три года назад была шестой. Затем плюхнулась на 14-е место, застряли в середине.

А после десяти туров нового чемпионата выиграли 1 матч из 9. Находились в двух очках от дна. В этом году Лигу 1 сократят на две команды, вылетят сразу четыре клуба. В «Реймсе» испугались, что окажутся среди неудачников, поэтому Оскар Гарсия ушел. Испанца с ассистентом Стиллом объединяет футбольная семья с двумя братьями, которые тоже раньше играли в футбол. Но Оскар был куда сильнее, как игрок, забивал за «Барселону».

А вот его ассистент может оказаться более сильным тренером. Уилл провел 11 матчей в Лиге 1, ни разу не проиграл. Также было две победы в Кубке Франции. Тринадцать матчей без поражений для команды, которая могла воевать за выживание – отличный результат. Конечно, у «Реймса» много ничьих (7 штук), но результат налицо. Теперь они в 21 пункте от последнего места, а не в двух. И до шестой строчки не так далеко, можно повоевать.

Стилл дважды навязал свой футбол самому ПСЖ

В таблице наравне с «Реймсом» сам «Лион». Уилл работает аккуратно, а самый показательный матч его команда провела против ПСЖ в Париже. Северяне с первых минут заставили чемпионов обороняться. Как позже рассказал капитан «Реймса» Абдельхамид, выполняли задачу тренера. Причем с легкостью, ведь Месси, Мбаппе и Неймар плохо прессингуют. Это не наглость, а констатация факта. До перерыва ПСЖ должен был пропустить.

Дальше парижанам повезло с рикошетом, Неймар забил мяч. Но позже Верратти совершил грубейший фол – врезался ногой в стопу сопернику. Итальянец поспешил, ведь атака была с офсайдом. А вот судья по правилам показал Марко красную карточку после просмотра повтора. В меньшинстве у ПСЖ были шансы закрыть вопрос с серией Стилла без поражений, но лепреконы в тот парижский вечер были на стороне рыжеволосого британца.

На шестой добавленной минуте 19-летний малиец Думбия, которого Стилл выпустил на замену, выдал передачу на ход главному игроку «Реймса» — нападающему Балогуну. 21-летний американец по рождению и англичанин по паспорту реализовал очередной момент. Под руководством Стилла воспитанник «Арсенала», который в «Реймсе» в аренде, проводит сильнейший отрезок в карьере. Пока Артета лидирует в АПЛ , талант покоряет Францию.

Футболисты раскрываются у молодого наставника

Воодушевившись спасительным голом против ПСЖ , Балогун сделал хет-трик в следующем поединке. У него 14 мячей в 20 играх – лучший снайпер дивизиона. Обошел самого Мбаппе. Килиан пропустит несколько матчей из-за травмы, а у «Реймса» впереди игра против аутсайдера «Осера». Стилл обучает свою команду высокому прессингу, старается поставить резкий футбол с качественными моментами. Работают агрессивно, забивают немало.

У тридцатилетнего тренера прогрессируют не только Балогун и Думбия. В порядке возрастной японец Ито. Его высмотрели в родной для Стилла Бельгии. Приносит пользу молодой голкипер Диуф. Оборона совсем не впечатляет, но собирали «сухари». «Реймс» не проигрывает с середины сентября, с разгрома от «Монако», когда забил Головин. Впечатляющие результаты при скромных ресурсах. На Уилла Стилла и раньше обращали внимание, а теперь он герой.