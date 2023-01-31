В «Спартаке» знают, почему не стали чемпионами. Весной этот фактор не будет так мешать

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вчера, 20:23

Проверяем, правы ли Федун и футболисты.

«Красно-белым» точно не мешает молодость

Возможно, фактор опыта в футболе слегка переоценивают. Важно выдать грамотное сочетание проверенных и талантливых, жаждущих побед. Но строго возраст не определяет результат. «Спартак» среди самых молодых команд РПЛ , что не мешает идти на второй строчке. Неплохо для 464-го клуба года. «Сочи» — опытный, что не предотвратило откат с этого самого «серебряного» места.

И так всюду. У «Арсенала» самый молодой состав в АПЛ , но они первые, хотя три года назад многие из команды Артеты не были знакомы лично. Абаскаль на два года моложе, чем Месси, что не мешает испанцу строить осмысленный «Спартак» на радость фанатам. Но если называть причину, почему «Зенит» оторвался на шесть пунктов, то чаще всего от москвичей слышали аргумент, озвученный Федуном в ноябре:

В лазарете «Спартака» шесть человек. Никто так хорошо с такими большими потерями не играет.

Чуть позже юный форвард Павел Мелёшин дополнил мнение бывшего владельца «Спартака»:

Травмы повлияли на наше выступление в первой части сезона. Сложно оценить, насколько сильно. Мы и без травмированных игроков выступали хорошо, но с ними было бы еще лучше. Может быть, «Спартак» находился выше без травм.

Выше в смысле по очкам, вовсе не обязательно по месту в таблице. Но отрыв в два пункта смотрелся бы иначе. Футболисты на такие штуки, как травмы, обращают больше внимания. Даже сбитое дыхание в зависимости от погоды влияет на выступление целой команды. Также в любом футбольном коллективе автоматически выбирают тех, кто «не тянет» по мнению остальных. «Спартаку» повезло, что резервисты старались, а не отбывали номер, но потери сказались.

Абаскалю не хватило «каталонской» полузащиты

Мозес спас для «Спартака» игру против «Ахмата», когда появился на замену и сравнял счет в Грозном. В день гостевого разгрома «Краснодара» Виктор забил один из мячей и был хорош. Абаскаль благодаря нигерийцу придумал схему с «десяткой». На ее роль претендовал не Игнатов, а Мозес. Но в игре с «Уралом» Виктор получил травму, прошла операция на ахилловом сухожилии, футболист не играл с августа. Ожидают, что до возобновления сезона вернется, но как в 32 года пройдет набор формы?

Кроме Мозеса, важным человеком в середине поля был Кристофер Мартинс. Изначально опорную зону делили Перейра и Зобнин, это чуть позже решили, что Умяров станет новым Бускетсом. Эксперимент, как и с Игнатовым с первых минут, провалился. Абаскаль не получил «Барселону» в центре поля, хотя ему нравится такой подход. Агрессивно встречали и пытались держать мяч, но класса не хватило. Вспомните, как Мартинс успевал страховать правый фланг с юным Денисовым, оказывался в чужой штрафной.

И пугал защитников, и отрабатывал без мяча. Позже повезло, что Пруцев цеплялся за основу, а Зобнин не выглядел так, как на худшем отрезке в карьере. Но вспомните Романа до двух сложных травм и после них. Раньше говорили о переходе в «Рому», а теперь Зобнин лишь старший среди детворы в центре поля у «Спартака». Может ли футболист из РПЛ быть заметным в чемпионате Италии? Кварацхелия по оценкам первый футболист Серии А, а Миранчук явно не последний игрок «Торино».

У «Спартака» в середине появился Зорин, весной в центре полузащиты можем увидеть Литвинова. Но даже Руслан успел получить мышечную травму, пропустил четыре поединка. Денисов тоже не был доступен в середине, юный футболист закрывал правый фланг до приезда из «Бенфики» Тавареша.

И без травм оставались дыры в заявке «Спартака»

Федун и другие владельцы «Лукойла», которым передали «Спартак» в итоге, объяснят, что стали заложниками ситуации. Никто не планировал продавать клуб, фактически передавать корпорации, раз заплаченные деньги бывшие владельцы оставили на развитие. Но обстоятельства так сложились, что лето Абаскаля прошло без трансферов, на которые мог положиться в противовес травмам, задевших важных футболистов.

Конечно, у «Спартака» лазарет не выглядел так же, как у бедного «Ливерпуля» в этом сезоне. Да и «красно-белые» не в середине таблицы РПЛ , как год назад. Абаскаль, невзирая на потери, вроде глупой дисквалификации Бальде, и повреждения, справился с задачей. Испанец поднял команду из болота, отмыл и накормил. Но тренера в ответ долго кормили обещаниями. Были знакомые ему футболисты, которых запрашивал и не получил.

Клуб без спортивного директора провалил переговоры. Теперь такой человек появился. Где же новички? Приехали Дуарте и Тавареш. Пропустит сборы Промес. Есть кубковые дисквалификации – Соболев и Николсон против «Локомотива» не сыграют. Первый матч плей-офф Кубка через три недели. За это время надо наиграть в защите двух новичков, а заодно определиться с обликом центра поля, где Умяров, Пруцев, Зорин, Денисов и Литвинов.

Мартинс и Зобнин могут снова быть основной связкой, а Мозес должен играть под нападающими. «Спартаку» стоило поискать еще одного хавбека на всякий случай, причем лучше с широким диапазоном действий и диспетчерскими функциями, ведь от новых травм не застрахованы. Вместе с тем есть опыт осени, когда молодые справлялись, поэтому Абаскаль дает им шанс и согласился на точечное усиление обороны, где играли полузащитники.