От борьбы за еврокубки до игр на выживание. Мойес не справляется в «Вест Хэме»

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вчера, 11:37

Главное падение в Премьер-Лиге не «Челси» и «Ливерпуль».

Дэвид Мойес изжил себя в «Вест Хэме»

Сезон 2022/23 Дэвид Мойес начинал в статусе самого возрастного специалиста в Премьер-Лиге. На момент старта сезона ему было 59 лет, и когда Дэвиду сказали, что старше в чемпионате никого нет, шотландец сразу ответил:

Срочно нужно, чтобы кто-то вернул Роя Ходжсона. Или Тони Пулиса. Или Харри Реднаппа. Не могу поверить. Я же не настолько стар!

К сожалению, возраст все же потихоньку берет свое. Текущую кампанию его коллектив проводит из рук вон плохо. Если в прошлом сезоне после двадцати туров у «Вест Хэма» было 34 очка, то в этом их количество сократилось более, чем вдвое — 16. Даже у «Ливерпуля» с «Челси», которые довольно стремительно опустились в середину таблицы чемпионата Англии, регресс не такой большой, как у «молотобойцев».

После того как «Эвертон» покинул Фрэнк Лэмпард, Дэвид Мойес стал фаворитом букмекеров на следующую отставку. И вполне оправданно. Если посмотреть таблицу за 2022 календарный год, то «Вест Хэм» расположился в ней на 16-й строчке в Премьер-Лиге, и это несмотря на то, что летом был приобретен ряд высококлассных игроков, которые должны были поднять «молотобойцев» на следующий уровень.

Да, Мойес многое сделал для клуба, но его влияние стало настолько велико, что игроки, которые близки к нему, но при этом не оказывают положительного влияния на игру команды, продолжают получать время на поле. В свою очередь, футболисты, способные помочь коллективу, остаются не у дел.

Не исключено, что если бы не смерть одного из владельцев команды, Мойес уже был бы уволен. Поскольку ранее клуб легко расставался со специалистами, под руководством которых у «Вест Хэма» не клеилась игра. Пеллегрини и Билича увольняли за намного меньшие проблемы с игрой.

Однако слухи вокруг потенциального увольнения Мойеса все же есть и даже называются потенциальные преемники шотландца. Основными претендентами являются Нуну Сантуш и Рафа Бенитес, но существуют и варианты с Томасом Тухелем и Маурисио Почеттино.

Не помогли даже летние трансферы

Прошлый сезон «молотобойцы» провели достаточно ударно, снова пробившись в еврокубковую зону. Плановое развитие владельцы клуба хотели подкрепить серьезными усилениями. За летнее трансферное окно «Вест Хэм» потратил более 150 миллионов фунтов стерлингов. Приобретения коснулись абсолютно каждой линии.

В полузащиту был куплен один из самых элегантных и в то же время работоспособных игроков Европы. Лукас Пакета однозначно усилил команду, но в условиях, продиктованных Дэвидом Мойесом, действует очень зажато. Прошедший в Катаре мундиаль показал, что бразилец может приносить намного большую пользу, чем делает это в «Вест Хэме».

В нападение был приобретен сверкнувший в итальянской Серии А Джанлука Скамакка. Антонио уже 32, а других нападающих у «молотобойцев» не было. Итальянец был призван стать основным страйкером в лондонском клубе, но пока ожиданий не оправдывает. За 16 матчей АПЛ он забил лишь 3 мяча. В связи с этим команда обратилась к услугам другого форварда — Дэнни Ингса из «Астон Виллы». Зимой Дэнни перешел в стан «Вест Хэма» за 10 млн фунтов, но в первом же матче получил травму.

В защитную линию клуб приобрел Альфонса Ареоля, Тило Керера и Наифа Агера. Это игроки, которые, как минимум, добавили качества и глубины составу. Ареоля временами подменяет 37-летнего Лукаша Фабьянски, Тило Керер может закрыть любую позицию в обороне и также, как и Ареоля, имеет за своими плечами лигочемпионский опыт. Наиф Агер, в свою очередь, был одним из лучших центральных защитников Лиги 1 сезона 21/22.

Казалось, что «Вест Хэм» провел одну из лучших трансферных кампаний прошедшим летом. Вместо игроков, не тянущих требуемый уровень, были приобретены более качественные футболисты. Оснований для дальнейшего роста команды было предостаточно, но что-то в этом сезоне у Дэвида Мойеса пошло не по плану.

Главные звезды команды могут покинуть клуб летом

На фоне текущих выступлений команды становится очевидно, что некоторые игроки переросли уровень клуба и ближайшим летом его покинут. Одним из футболистов, уход которого неизбежен, является Деклан Райс, а контракт истекает летом 2024 года. Вокруг опорного полузащитника уже на протяжении 2-3 лет ходят слухи о переходе в гранды английского футбола. Перед сезоном 22/23 за него развернется нешуточная борьба между «Челси» и «Арсеналом», но исключать из борьбы оба манчестерских клуба и «Ливерпуль» не стоит.

Джаррод Боуэн был в прошлом сезоне главной ударной силой «Вест Хэма». Многие атаки строились через него. Он был лучшим игроком команды по системе «гол+пас», по среднему количеству обводок, одним из лидеров по ключевым передачам и созданным моментам, а его активные действия принесли «молотобойцам» 6 победных результативных действий. Боуэн был связан слухами с «Ливерпулем», когда Салах еще не продлил контракт. Джаррода называли потенциальной заменой египтянина, что говорит о высокой оценке англичанина. К сожалению, текущий сезон, как и «Вест Хэм», Боуэн проводит блекло — всего 4 гола и 1 голевая передача в 20 встречах сезона, но не стоит исключать, что за ним придет один из клубов посерьезнее.

У Лукаса Пакета не очень складывается в «Вест Хэме» и очевидно, что игрок с таким потенциалом вряд ли захочет рисковать еще одним годом своей карьеры. При переходе в стан «молотобойцев» он ожидал, как минимум, борьбы за еврокубковые места, но оказался в команде, которая плетется в хвосте турнирной таблицы. Большие клубы знают о способностях бразильца, поэтому один скомканный сезон вряд ли станет препятствием для трансфера в коллектив, выступающий в Лиге чемпионов.