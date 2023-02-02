«Манчестер Сити» с Холандом стал слабее. К этому были предпосылки

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вчера, 09:23

«Горожане» очень зависимы от Холанда.

В последних сезонах подопечные Пепа Гвардиолы беспроглядно доминировали в Английской Премьер-Лиге. Казалось, что слабых мест нет, но некоторые вопросы все же возникали. После ухода из клуба Серхио Агуэро в команде не осталось игрока с инстинктом настоящего нападающего, способного показывать высокую результативность. Приобретение Эрлинга решило эту проблему, но возникло несколько других сложностей.

Статистические показатели просели, но «Сити» все еще лидер по многим метрикам

«Горожане» не перестали быть командой, показывающей впечатляющие показатели. Несмотря на отставание от «Арсенала» на 5 очков при лишнем сыгранном матче относительно лидера, «Манчестер Сити» является лучшим по ожидаемым голам и очкам. А отставание от «канониров» в рейтинге допущенных моментов невелико.

Аналогичная ситуация бывала и в предыдущих сезонах, когда главным конкурентом «горожан» был «Ливерпуль». Даже в те периоды, когда в лидерах находились «красные», показатели ожидаемых голов и очков, созданных и допущенных моментов, а также многих других статистических данных оставались за подопечными Пепа Гвардиолы.

Сравнивая цифры текущего сезона с теми, что показывал «Сити» в прошлом, становится понятно, насколько сильно команда просела. За 20 туров кампании 21/22 разница забитых и пропущенных равнялась 39 голам (51 гол и 12 пропущенных мячей). За то же количество матчей этого сезона разница достигла отметки в 33 мяча (53 забитых и 20 пропущенных). Казалось бы, падение не существенно, но в набранных очках команда тоже потеряла. В прошлом году на этом же отрезке очков было набрано на 5 больше, а при плотной борьбе за чемпионство значение имеет любая мелочь, и в «Сити» это знают не понаслышке.

Некоторые результаты можно списать на сложности календаря, увеличившийся уровень клубов Премьер-Лиги, на прошедший чемпионат мира, но резкое падение показателей, скорее всего, связано именно с норвежцем, даже несмотря на его рекордные цифры забитых мячей. Были матчи, в которых соперникам удавалось его закрыть, и в них команда не знала, что делать в нападении.

В матчах, когда соперник перекрывает Холанда, у «Сити» возникают сложности

Холанду удалось сделать хет-трик в ворота «Манчестер Юнайтед» в начале октября и забить гол в ворота «Ливерпуля» в кубковом матче сразу после рестарта клубного футбола — оба матча завершились уверенной победой «небесно-голубых». Но были встречи, в которых оборонительные линии оппонентов показывали образцовую игру против Эрлинга, и это заставало врасплох весь «Сити».

В матче против «Ливерпуля» на «Энфилде» у нападающего был 1 шанс забить. Тогда он пробил головой точно во вратаря. Больше моментов для взятия ворот Алиссона у «Сити» не было. Возникало ощущение, будто вся полузащита и фланги нападения намеренно ищут мячом Холанда в штрафной соперника, не замечая альтернативных вариантов развития атаки. Акцент «красных» был сделан на норвежце, и им удалось перекрыть его, что привело к победе со счетом 1:0.

Схожая картина была и в недавнем матче на «Олд Траффорд». Оборона МЮ вместе с Каземиро идеально сыграла против Холанда, отрезав для полузащиты «горожан» пути передачи мяча нападающему. Это вынудило Эрлинга чаще опускаться в центр поля, в то время, как естественная среда его обитания — штрафная площадь соперника. Подобные действия были предсказуемы, и именно на это рассчитывал Тен Хаг в первоначальном плане на игру. Как итог — у форварда лишь 1 удар в створ ворот, который не был опасен для голкипера.

В кубковом матче между «Сити» и «Арсеналом» Микелем Артетой был выстроен прессинг, из-за которого вратарь «Сити» Ортега был вынужден отправлять мяч на Эрлинга. Это был единственный вариант развития атаки. Однако против Холанда персонально играл Холдинг, неожиданно для многих сдержавший норвежца и не позволивший тому создавать какой-либо угрозы у ворот «пушкарей». Единственный опасный момент у ворот «Арсенала» был конвертирован Натаном Аке в гол. В остальных ситуациях оборона лидера Премьер-Лиги справлялась с нападением «горожан».

Гвардиола постепенно адаптирует игру «Сити» под Холанда

То, что показывает «Манчестер Сити» сейчас, очень не похоже на игру команды предыдущих сезонов, когда вместо Холанда на позиции девятки попеременно выходили Фоден, Стерлинг, Жезус и даже Грилиш. В сезоне 21/22 «горожанам» удавалось создавать более 5 опасных ситуаций у ворот соперников, но сильно подводила реализация. Самый яркий пример — ничейный результат в мартовском матче против «Кристал Пэлас», когда игроки «Манчестер Сити» раз за разом оказывались в опасных для ворот соперника позициях, били из убойной дистанции, но забить так и не смогли. Юргена Клоппа даже спрашивали об этой проблеме:

Когда они играли против «Кристал Пэлас», у них было пять или шесть явных моментов, и отсутствие нападающего здесь ни при чём. Вы хотите сказать, что Де Брюйне попал в штангу, потому что не было нападающего?

С приходом Холанда вопрос реализации был решен, но всплыли вопросы игры в обороне, а также о том, как играть команде в случае, если игра у норвежца не клеится.

Безусловно, результативность Эрлинга вызывает восторг. Отличившись 25 раз, он уже стал бы лучшим бомбардиром чемпионата во многих предыдущих сезонах и это при том, что позади лишь 20 туров турнира. У обладателя нынешнего рекорда Мо Салаха было забито 32 мяча в 38 матчах сезона 17/18. Холанду осталось забить лишь 8 голов за 18 туров, чтобы стать лучшим в истории Премьер-Лиги. Глядя на показатели прошедшей части чемпионата, кажется, что он это сделает спустя рукава.

Эрлинг оказывает огромное влияние на игру «горожан» и Гвардиола понимает, что ради норвежца стоит идти на жертвы. Игра в обороне, прессинг команды и атакующие построения уже претерпели многие изменения.