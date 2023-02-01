Рецепт неуспеха от «Эвертона». Пять шагов к провалу

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вчера, 08:54

Как не нужно строить работу в клубе.

Одной из самых загадочных и странных команд Англии в последние годы является «Эвертон». Этот клуб постоянно связан с дорогими покупками и большими амбициями, но всякий раз не просто не оправдывает ожиданий, как-то даже с треском это делает. Глядя на мучения «ирисок» в ретроспективе, хочется найти полноценный рецепт того, как превратить обеспеченный финансово клуб в одного из главных кандидатов на выбывание, которым «Эвертон» является сейчас, занимая 19-е место в турнирной таблице – наравне с последней командой лиги «Саутгемптоном».

1. Не имейте плана

Пожалуй, это главная причина неэффективности, особенно в Англии. Расходы на трансферном рынке по-прежнему слабо коррелируют с успехом команды. Это говорит о том, что пока никто полноценно не понимает, как обеспечиваются победы. Когда у вас доступ к финансовым ресурсам АПЛ , ты можешь себе позволить купить очень многих игроков. Но нужно как-то просеивать этих кандидатов.

Одним из способов просеивания является определение контекста, в который они должны быть вписаны. Почти каждый успешный клуб выстраивает свою определенную идентичность, следуя которой выстраивает состав. Вы отфильтровываете сотни и тысячи футболистов, которых могли бы купить теоретически, но которые не подойдут по концепции. И так формируете стиль, снижаете вероятность того, что игроки не смогут сочетаться с тренером, иначе это запустит «смертельный цикл».

Природа такого цикла очень проста. Когда происходит закупка под конкретного тренера, а специалиста увольняют, нанимая нового, то примерно половина приобретенных игроков может не подходить новому наставнику. Ему покупают новых футболистов, но затем увольняют и этого тренера, поскольку он не может справиться, имея сырой состав и на большую часть все еще состоящий из игроков, «заточенных» под другого специалиста. И так далее. Пока не превратитесь в «Эвертон».

2. Продолжайте «тренерскую карусель»

При Мойесе «Эвертон» был одной из ярчайших команд в Премьер-Лиге. Можно хоть сейчас вспомнить стиль, амплуа каждого футболиста на поле, несмотря на то, что конкретные имена этих футболистов менялись. Была выработана та самая идентичность, благодаря которой покупались лишь нужные игроки под конкретные роли. Игра «Эвертона» могла быть простецкой, но оказывалась заметной и эффективной как в борьбе с топовыми командами, так и в матчах с середняками.

Мойес покинул клуб примерно в то же время, когда концепция «менеджеров» вышла из моды. Менеджеры вливались в более крупные иерархические системы принятия решений. При Мойесе «ириски» в период с 2009 по 2013 год набирали в среднем 1,6 очка за матч, забивали 1,4 мяча, пропускали – 1,1.

Мойеса сменил Роберто Мартинес, который только вылетел из АПЛ с «Уиганом». При этом с ним же он выиграл Кубок Англии. Мартинес заставил свой «Уиган» играть в ярком атакующем стиле, который, как полагало руководство «Эвертона», он сможет масштабировать с большими возможностями «ирисок» и их игроков. В первый сезон почти так и вышло – «Эвертон» занял пятое место, набрав очков больше, чем в любом сезоне Мойеса. Но в следующих двух сезонах он финишировал 11-м, и Мартинес был уволен. При нем больше забивали (1,5 гола за игру), но больше пропускали (1,3 гола), а также меньше набирали очков в среднем (1,4 очка).

Летом 2016 года Мартинеса сменил Рональд Куман. Голландец, по сути, сохранил те же показатели забитых и пропущенных мячей у «Эвертона», но набирал немного больше очков – 1,5. В середине сезона его сменил профильный спасатель от вылета Сэм Эллардайс, который не наладил защиту (1,3 пропущенных), ухудшил атаку (1,1 забитых) и средние очки (1,4), но все же избежал вылета.

Затем был Марку Силва. Он придерживался модели Мартинеса, при нем увеличилась результативность игр (1,3 забитых, 1,4 пропущенных), но очков становилось меньше (1,3). Продержался полтора года, после чего пришел Карло Анчелотти, который не улучшил эффективность (1,2 забитых, 1,3 пропущенных при 1,5 балле за игру). Из «Эвертона» именитый итальянец ушел в «Реал».

А «Эвертон» пригласил на его место Рафу Бенитеса, при котором результаты снова упали – всего 1 очко за игру при 1,8 пропущенных и 1,3 забитых. Бенитеса в середине сезона уволили, назначив на его место Фрэнка Лэмпарда, который ранее имел опыт в Премьер-Лиге с «Челси», где выстраивалась иная модель работы. Хотя в прошлом сезоне «Эвертон» избежал вылета, результаты удручали: 0,9 очка за матч, 0,9 забитых, 1,6 пропущенных.

И вот Лэмпарда теперь меняют на одного из самых оборонительных тренеров Премьер-Лиги – Шона Дайча. И он был кандидатом наряду с одним из самых атакующих – Марсело Бьельсой. Это как бы характеризует подход руководства клуба к выбору специалистов. И за последние пять лет только на компенсации тренерам «Эвертон» потратил 32 миллиона фунтов. Не похоже на работу клуба, имеющего план.

3. Подписывайте много ветеранов

Одно из самых больших заблуждений в футболе в том, что молодые игроки представляют собой более рискованное приобретение, чем опытные ветераны. По определению каждый ветеран близок к закату карьеры. И ветераны с именем будут иметь априори более высокие зарплаты, высокую стоимость. Теоретически вы платите больше денег за уверенность в имени и мастерстве человека, который давно на виду, но потенциальных минусов у такого решения больше.

Как только ветеран начинает сдавать, вы ничего не сможете с этим поделать. Любой другой клуб видит это, а еще знает, что у него высокая зарплата, так что никуда вы такой актив не продадите. И вы застреваете с кем-то, кто не способствует победе, тратя ресурсы. Это не значит, что 28-летних нужно списывать со счетов. Есть прекрасные игроки за 30. Но каждое приобретение такого футболиста нужно взвешивать тщательнее, чем может показаться необходимым.

В 2016 году основным акционером «Эвертона» стал Фархад Мошири. Клуб получил большие финансовые ресурсы, стал много тратить, но эффективность не выросла. И он со временем может столкнуться с несоответствием правилам прибыльности и устойчивости от АПЛ . Они позволяют клубам терпеть убытки не более 35 миллионов фунтов в год. Сейчас финансовая составляющая «Эвертона» находится в плачевном состоянии, и он еще стоит на вылет. Говорят, что Мошири пытается продать такой актив. Но кому он нужен?

В сезоне-2016/17 «Эвертон» потратил более 10 миллионов фунтов на трех игроков старше 27 лет: Эшли Уильямса, Шнейдерлина и Боласи. В следующем сезоне появились Уолкотт, Сигурдссон и Тосун. При Силве вроде бы подход поменялся, и за пару сезонов были приобретены лишь Сидибе и Делф старше 26 лет. Но только за сезон Анчелотти «Эвертон» купил 29-летних Аллана, Родригеса, Кинга, 27-летнего Дукуре.

Всего было куплено 12 ветеранов, почти каждый из которых не смог добиться прогресса. Но стоит отметить, что «Эвертон» пытался еще брать средневозрастных игроков из клубов Лиги чемпионов. Тактика кажется разумной: брать футболистов из команд, которые сильнее вас. Хотя она ограничивает потенциал роста, потому что такие игроки дороже и, вероятно, не первого эшелона, раз клуб-участник ЛЧ с ними расстается.

В сочетании с поиском перспективной молодежи по всей Европе такой подход мог бы сработать. Но не в сочетании со стратегией покупки дорогих 28-летний футболистов. Это ведет к накоплению потенциала провала.

4. Паникуйте

Среди семи тренеров эпохи после Мойеса только один показал положительную разницу в ожидаемом количестве голов за игру. Это Марку Силва. В первом его сезоне команда финишировала восьмой. Когда в следующем сезоне его увольняли, команда шла 18-й, отставая на очко от безопасной зоны. При этом в создании моментов и ликвидации угрозы воротам «Эвертон» был не хуже прошлогоднего. Ему просто не везло с реализацией. Разница xG была восьмой в лиге.

После ухода Силвы команду возглавил Анчелотти, и все пошло наперекосяк. А Карло ушел в следующем сезоне. Возможно, «Эвертону» стоило перетерпеть нестабильность при Силве и дождаться, когда результат начнет соответствовать игре. Вместо этого боссы клуба запаниковали и продолжили кататься на тренерской карусели.

5. Не осознавайте, кто вы

Допустим, есть пять уровней команд Премьер-Лиги. На первом уровне претенденты на чемпионство, на втором – борцы за Лигу чемпионов, на третьем – за Лигу Европы, на четвертом – середняки, которые не боятся вылета, но не претендуют на еврокубки, на пятом – борцы за выживание. На каждом уровне есть свой объем оптимальных вложений и ожиданий.

Переход от одного уровня к другому обычно сопровождается сменой стратегии финансовых трат, подходов к формированию состава. Существуют разные сценарии перемещения, а также разовые исключения, но в целом вы примерно представляете, чего от какого клуба ждать к финишу сезона. Когда клуб осознает свои цели и положение, он может принимать более разумные решения. Например, клубы, которым грозит вылет, могут принять меры, которые повысят их нижний предел, но не потолок. Оттолкнувшись от этого, они могут зарекомендовать себя как регулярный участник АПЛ , не боящийся вылета. И так далее. Это все – регулярный процесс.

При правильной самооценке клубы делают соответствующие шаги на рынке, заключая сделки, которые могут оптимизировать потенциал команды на ее уровне. «Эвертон» же запутывает. Он путается с собственной оценкой и путает всех зрителей. Можете ли вы сказать перед стартом сезона или по поведению клуба на рынке, как себя позиционирует «Эвертон», на что он претендует, какова его стратегия? Вряд ли.

Кажется, что «Эвертон» — это где-то на границе зоны Лиги Европы. Но с первого сезона Мартинеса команда ни разу не финишировала выше седьмого места. Однажды она прошла квалификацию в Лигу Европы, но команда строилась так, словно ей осталось одно приобретения для рывка в Лигу чемпионов. За это время было подписано около 50 футболистов. Но «Эвертон» дальше от своей цели, чем когда-либо, и вызывает лишь праведный гнев фанатов.