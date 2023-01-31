Малком не в центре внимания. Агенту и «Зениту» важно не испортить игроку карьеру

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вчера, 15:05

Срыв аренды в ПСЖ огорчит футболиста.

Клубам РПЛ не важны интересы игроков

Рекордная продажа «Краснодара», основанного миллиардером из мира ритейла – Смолова в «Локомотив» за 9 млн евро. Но московскому клубу можно номер в отеле продать за миллион евро. Переходы Мовсисяна в «Спартак» за 7.5 млн евро и Игнатьева в «Рубин» за дикие 7 млн евро – тоже трансферы внутри экосистемы. Хвастаться передачей китайцам Одила Ахмедова стыдно. Даже частный клуб, который должен построить стратегию, не умеет найти для самых талантливых игроков солидные команды в топ-5.

У «Зенита» трансферных успехов, разумеется, больше. Но сделок в стиле Паредеса меньше, чем сложных расставаний, как с Кержаковым и Аршавиным. Данни в МЮ не отпустили, а теперь там успешно играет другой португальский диспетчер – Фернандеш. Халк не стал чемпионом Англии с «Челси». Теперь Малком отдаляется от Неймара, Месси и Мбаппе, ведь в ПСЖ ждут Зиеша. Петербуржцы требовали выкуп контракта Малкома, а не аренду, но обещать такое французам мешают строгие правила УЕФА . Невзирая на пока еще неплохие отношения катарских парижан и петербуржцев, не видим желания лидера РПЛ осуществить мечту Малкома. Бразилец с первой попытки в составе фаворита ЛЧ не заиграл. В «Барселоне» ему не хватало зрелости и правильного отношения к делу. Теперь Филипе дают второй шанс, желаем им воспользоваться, ведь даже роль джокера в ПСЖ может привлечь внимание больших клубов летом сильнее, чем лидерство в РПЛ .

Семаку нечем мотивировать легионеров

«Весной выиграем чемпионат. И Кубок выиграем. Летом разгромим „Спартак“ в Суперкубке»… Что тут нового, интригующего и интересного? Когда говорим о Венделе, Клаудиньо, Барриосе и Малкоме, то у четверки должна быть одна цель – топ-5. Чьи-то акции упали в силу возраста – колумбийского Вильмара. Теперь он ближе к Стамбулу, чем к Брайтону. Но любого с амбициями в «Зените» сейчас держат деньги и склонность к легким победам. Люди – существа ленивые за редкими исключениями, что тоже не являются нормой, как трудоголизм.

Нормально, что Дуглас не стремился в «Баварию», а довольствовался ролью главного левого латераля РПЛ . Но не все одинаковые. Малком из «Бордо» перешел в «Рому», а потом чуть ли не в воздухе развернул самолет на Барселону. Срыв контракта с ПСЖ , если вингер поймет, что «Зенит» не отпустил его насильно, надавив на рычаги влияния, негативно скажется на его форме. Малком может выбрать варианта саботажа. На словах будет полон желания играть, а на деле устроит демарш на поле. Также помним о решении футбольных властей.

В ПСЖ отказались забрать Малкома после приостановки контракта, но в другом клубе топ-5 согласятся. Даже если «Спартак» весной сыграет лучше, чем ожидается, и появится реальная чемпионская борьба, Малкому не хватит мелких доз дофамина в РПЛ . Особенно если ПСЖ пройдет «Баварию» и сыграет позже в финале Лиги чемпионов. Победа в турнире точно разрушит связь «Зенита» и Малкома. Все люди думают, что случилось бы с ними, прими они те или иные решения в прошлом.

В этой истории агент работает на «Зенит»

Малком вряд ли главный легионер «Зенита». Не во всех матчах доминировал, но 12 голов и 5 ассистов в 17 играх это заявка на трансфер в Европу. Бразилец будет смотреть на свой банковский счет. Огромная зарплата не греет, если можно получать много, но в составе фаворита чемпионата Франции с лучшими футболистами планеты в каждой линии. Даже если бразильцев «Зенита» кормят обещаниями о быстром возвращении в ЛЧ , они не настолько наивные.

Да и где «Зенит» был в этом турнире? Воевал за третье место. Когда зовут в ПСЖ , то надо бежать на максимальной скорости. Агент расскажет Малкому, что предметного интереса не было? Не исключено. У посредника в «Зените» Клаудиньо, Мантуан, Иван (отправился в аренду в «Коринтианс»), а теперь еще Ренан. Фернандо Гарсия зарабатывает правнукам на виллу у моря, поэтому он говорит то, что выгодно «Зениту». И это плохой расклад для игроков.

Разок агент даже обманул, что нет интереса ПСЖ , а затем слух подтвердил лично Семак. Мир трансферов – грязный. Всегда обидно, когда о футболистах думают в последнюю очередь. В интересах Малкома успешно вернуться в элитную лигу, где играл раньше. Ему скоро 26 лет, половина карьеры впереди, если хватит дисциплины и здоровья. В отличие от Промеса – коллеги по высоким оценкам и голевым показателям, Малком выездной из России.

Игрокам важно стать намного решительнее

Если Малкому говорят, что «Зенит» — пик его карьеры, то пора менять агента. Ни скандальный трансфер в «Барселону», где вингер сыграл 40 минут в Лиге чемпионов, ни переход в «Зенит» не были решениями, выгодными футболисту. Зато агент заработал. Также вспомните, почему бразилец не играет за сборную. Рос в «Коринтиансе» у тренера Тите, который обожал талант Малкома, знает его родителей и семью. Но «Зенит» проявил неуважение к наставнику «селесао», и тренер отомстил.

Бразильцы из Санкт-Петербурга в Катар не поехали, хотя в заявке был 33-летний Эвертон Рибейро – не выше классом, чем Малком. Да и 30-летний Теллес не круче, чем Дуглас Сантос. Но для игроков «Зенита» при Тите двери в сборную были закрыты. Сам Малком из бедной семьи, быстро понял жизнь. Еще в 18 лет вингер упрашивал Тите отпустить его в «Бордо» со словами:

Профессор, это шанс всей жизни, я на пике формы. Не всем дан второй шанс. Сейчас я хорош, а через год перестану играть в основе, и кто тогда подпишет футболиста запаса? Меня просто забудут.