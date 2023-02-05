Головин – главный игрок «Монако». Хавбек ведёт команду в Лигу чемпионов

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сегодня, 21:37

А себя – в новую команду и другой чемпионат.

Шесть голевых действий в девяти играх

У Головина шикарная статистика с ноября. Пауза на чемпионат мира не прервала серию с голевыми передачами. Уже на 12-й минуте в гостевом матче против «Клермон Фут» монегаски повели 2:0, когда Александр разобрался в штрафной площади и выкатил мяч на Эмболо. Это шестая голевая передача Александра в чемпионате Франции. Личный рекорд – 9 ассистов, будет шанс обновить личное достижение.

В Лиге 1 только у пяти футболистов больше голевых передач. Месси и Неймар лидируют (по 10 ассистов). Клаус из «Марселя» придумал восемь голов пасами. Ван ден Бумен из «Тулузы» и Энрике из «Монако» — по семь. Головин близок к командному рекорду. По ключевым передачам российский хавбек в десятке лучших диспетчеров в чемпионате, хотя и не всегда работает так высоко, как тот же Неймар.

Точно по позиции не повторяет Кабелла – того самого, из «Краснодара», а теперь из «Лилля». Но для «Монако», которому в прошлом сезоне не хватило парочки пунктов для прямой путевки в группу ЛЧ , голевая помощь Головина важна. Александр разыгрался, его заметили. У хавбека 4 гола, 6 ассистов, 39 созданных моментов. И хотя не весь сезон у Головина прошел на одном дыхании, форма блестящая.

Россиянин – основной левый инсайд в формации «4-2-3-1». Играл в разных схемах, в том числе в бразильской модели «4-2-2». Наличие вариантов не мешает Филиппу Клеману доверять именно Александру. «Монако» собрал всего четыре поражения в 22 играх, если «Марсель» и «Ланс» потеряют очки, то будет шанс через пару туров оказаться на втором месте. ПСЖ ушел в отрыв, но «серебро» отправит в группу ЛЧ .

«Монако» — везунчики с резким вратарем

Арендованный у «Баварии» Нюбель среди лучших вратарей топ-5 по сэйвам. «Монако» умеет выбирать игроков, речь о большом футбольном доноре. Бартез, Майкон, Маркес, Эвра, Тчуамени, Фабиньо, Бернарду, Трезеге, Анри и Мбаппе прошли школу «Монако». Причем если у «Бенфики» ушедшие футболисты могут стоить много и не заиграть, то у монегасков полно примеров, когда после ухода их игрок становился легендой если не уровня Тьерри Анри, то калибра Яя Туре.

Зимой «Челси» поверил в Бадьяшиля, а в ближайшее время другой знаменитый клуб может поверить в Головина, ведь он теперь главный. Бен-Йеддеру за тридцать, у него достойные напарники и конкуренты. Эмболо в порядке, Минамино не набрал форму, но подстраховывает, ведь Фолланд пережил три травмы в новом сезоне. Немец поможет Головину, когда полноценно вернется.

Пока хватает активности Эмболо и самого Александра. У россиянина крутой дальний удар, три гола из четырех забил выстрелами из-за штрафной площади. По точным попыткам хавбек недалеко от нападающих Бен-Йеддера и Эмболо, а по сумме выстрелов по воротам Головин вообще первый в команде. То есть ему доверяют завершать атаки. Конечно, игра «Монако» далека от чемпионских стандартов.

Уступили «Марселю» дома в ноябре, раньше проигрывали «Лиллю». Но очки набирают, а через неделю у Головина смотрины, домашний матч против ПСЖ . Время летит быстро, идет пятый сезон Александра во Франции. Поскольку оставил позади травмы и закрепился в оптимальной основе, а еще сформировал с Энрике опасный левый фланг – речь о лидерах по навесам, то следующий шаг – выход на рынок.

Головин может помечтать о трансфере

Выйти за рамки нормального сезона в Лиге 1, где есть ПСЖ , крайне трудно. Возможны блестящие отрезки отдельных клубов. «Монако» сравнительно недавно был чемпионом, но еще до Головина. Впрочем, появление интересного «Марселя» и проблемы фаворита из Парижа не помогут монегаскам. Как бы хорошо ни играл Головин, если ему хочется завладеть трофеем в топ-5, то нужно подумать о переходе в другой клуб.

Зимой уходить было глупо, особенно если звали в «Эвертон». Весной же важно показать скаутам других клубов себя в решающих матчах. Впереди у «Монако», хотя они и не прошли ПСВ по пути в группу Лиги чемпионов, матчи Лиги Европы против «Байера». У Хаби Алонсо не все получается, хотя клубу из Леверкузена больше не грозит вылет. «Монако» же грозит второе место, ведь эта команда умеет вырвать победу.

«Ланс» — симпатичный середняк, а «Марсель» самый сложный тактически в Лиге 1. Но «Монако» благодаря таким игрокам, как Головин, способным изменить весь поединок одним действием, не отстает от группы лидеров. Пока есть шансы на «серебро» и прямую путевку в ЛЧ – надо цепляться. Но дальше стоит думать. Головину будет двадцать семь лет. Он вряд ли сейчас заинтересует «Ювентус» и «Челси», как в молодости.

Если не соваться в физически опасную для него АПЛ , где теперь очередь в первую четверку, то можно подумать о таких клубах, как «Рома», «Вильярреал» и «Боруссия» Д. Говорят, немцы активно интересуются хавбеком. Народу у них много, а футбол пока нестабильный. Смущает лишь, что у «шмелей» невероятная конкуренция в атаке. В центре могут сыграть четыре человека, хотя они Головину помощники, не соперники.

А вот левее Мален, Брандт, Рейна и юный парень из второй команды. Много вариантов, хотя важно отметить, что уход Беллингема перестроит игру всей команды от штрафной до штрафной. Головин может работать не только слева в атаке, но также в паре центральных полузащитников. Особенно если рядом человек, который отрабатывает в защите. «Боруссия» Д не отстала от «Баварии» в таблице, на вершине Бундеслиги толпа.

Если Дортмунд попадет в Лигу чемпионов напрямую, то Головину стоит соглашаться на переезд в Германию. Александр доказал игровую зрелость, а возраст позволяет вести за собой в ближайшие годы. Также успехи Головина важны сборной, невзирая на то, куда судьба занесет команду Карпина в ближайшие годы. Россиян в футбольной Европе немного, надо ценить лучших и умело использовать. Больше во Франции в Александре не сомневаются.