116 футболистов РПЛ летом станут свободными агентами. Привычный бардак на рынке

1675679456

сегодня, 13:30

28% футболистов лиги могут делать, что захотят.

Четверть игроков РПЛ на грани ухода

В АПЛ лишь у 86 игроков летом истекают контракты. А там двадцать клубов и на сотни миллионов евро больше на трансферы. У одного «Челси» три состава. Всего в высшей английской лиге 527 задействованных игроков. Доля тех, у кого истекают контракты, равна лишь 16%. Разумеется, в списке немало возрастных футболистов с мировым именем, вроде Фирмино и Канте.

В РПЛ 116 игроков могут уйти. Говорили еще об окончании контракта Сафонова, но надеемся, что вратарь принесет «Краснодару» деньги, когда решит уйти. А если оценивать глобально, то в РПЛ по 7 будущих свободных агентов на команду в среднем, а задействованных в чемпионате футболистов всего 418 игроков. Доля тех, кто волен диктовать условия, равна 27,75%.

И одновременно более четверти футболистов на птичьих правах. При этом 42 человек от тридцати лет и старше. Каждый десятый игрок РПЛ — ветеран, у которого скоро не будет контракта. Безумная ситуация, губительная для ряда клубов, особенно скромных. Такая практика нужна также для грязного рынка «подъемных». Хотите свободного агента? Отстегивайте агенту и игроку.

Рядом с минусами есть парочка плюсов

Видим ценных ветеранов с истекающими контрактами, вроде Кузяева, Полоза, Ионова и Юсупова. С ними будут вести переговоры о продлении. Но рядом народ со скамейки с большими зарплатами. Заметный плюс практики дотягивать до истечения старого контракта очевиден. Можно уменьшить расходы, отпустив тех, кто больше не нужен в основе бывшего богатого клуба. Так в последние годы не раз делал тот же ЦСКА .

«Локомотиву» пора учиться. Иван Игнатьев, который может уехать, не заберет миллионы евро за тренировки годами, его контракт истекает летом. С другой стороны, парню всего 24 года, но в момент подписания свободным агентом в него не верили настолько, что не рискнули выдать нормальный длительный контракт. Следовательно, не заработают на перепродаже в будущем.

У кастрированных соглашений есть темная сторона, а пока смотрим на светлую часть. Мирзов сможет покинуть «Химки», его зарплата не повиснет на шее у команды. И сам футболист не застрянет во второй лиге. «Краснодар» оценит здоровье и форму ветерана Петрова. ЦСКА примет решение по Щенникову, а «Динамо» — по Паршивлюку. У Сергея контракт продлили на год, в этом случае клуб контролирует ситуацию.

Короткие контракты – кнут в руках агентов

Двадцать два футболиста не старше 23 лет могут стать свободными агентами. Черников после восстановления может покинуть «Краснодар», тогда клуб потеряет пару миллионов евро. Захотят оставить? Агент попросит увеличения зарплаты. Тимур Сулейманов не оставит «Пари НН» ни копейки от трансфера. Хавбек Каккоев – еще один пример потери денег маленькими клубами и рычага манипуляций агентов.

С другой стороны, ценных молодых без контрактов немного. Поярков хотел бы остаться в «Ростове». У Садулаева из «Ахмата» та же цель, как и у Волкова и «Краснодара». Куда хуже дела обстоят в возрастной группе 24-30. «Зенит» предлагает новый контракт Караваеву, которому всего 27 лет, но вот Калинский откажется от продления соглашения с «Пари НН». Ценный полузащитник уйдет бесплатно.

Божин из «Факела» поступит похожим образом. Видим много историй набора футболистов на пару лет, ведь нет гарантий финансирования и стратегии развития клубов. У «Факела» у 23 человек из 25 в заявке контракты до 30 июня. Получается, футболисты и агенты общим решением могут закрыть воронежскую команду. А «Урал», «Оренбург» и «Пари НН» держат по 16 будущих свободных агентов.

Легионеры в такие игры влезают намного реже

Требуют гарантий и одновременно не стремятся бегать между клубами РПЛ , выпрашивая лучшие условия и подъемные, работая не столько на себя, как на агентов. У семи клубов РПЛ от десяти будущих свободных агентов и больше. Что может контролировать менеджмент «Торпедо», если 13 человек сами себе хозяева? Как планировать работу «Сочи», если Ангбан, Юсупов, Цаллагов, Терехов, Маргасов, Заика, Юрганов, Жоаозиньо, Джанаев и Бурмистров в прошлом месяце могли вести переговоры с другими клубами? Прямой путь к завышенным требованиям агентов на переговорах.

На другом полюсе те, кто занимает места. Уйдут, если захотят, не оставив после себя ни копейки. Понятно, что в «Урале» не могут обижаться на Бикфалви, если Эрик летом уедет домой в Румынию. К нему нет вопросов. Но контракт до лета у Помазуна, Мишкича, Коновалова, Егорычева, Подберезкина и Гаджимурадова. Получается, футболисты разного возраста и важности для Ганчаренко сами себе хозяева в «Урале». Вряд ли у Иванова есть рычаги влияния, кроме денежных.

Хотя ресурсы «Урала», конечно же, не сравнить с ресурсами «Динамо» или ЦСКА , где почти нет игроков с истекающими контрактами. Показательно, что гранды стараются не допускать подобных ситуаций. Также в подобные игры с короткими контрактами и массой трансферов без компенсации клубам реже играют легионеры. У 99 из 116 будущих свободных агентов российские паспорта. Есть лишь Камано из недешевых иностранцев, но «Локомотиву» не привыкать терять деньги.