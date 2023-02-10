«Монако» — ПСЖ : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монако» — ПСЖ , который состоится 11 февраля 2023 года

«Монако»

Команда в последние месяцы играет гораздо стабильнее, чем в начале сезона и такие результаты не могли не повлиять на турнирную таблицу Лиги 1. Сейчас «Монако» идет на четвертом месте с 44 баллами и отстает от ближайших соперников на два балла. В домашней игре с ПСЖ от коллектива ждут качественной игры и набранных очков, ведь парижский гранд сейчас очень даже уязвим, исходя из его последних игр.

05 февраля «Монако» обыграл на выезде «Клермон» (2:0), а первого числа на своем поле одолел «Осер» (3:2).

ПСЖ

У ПСЖ не все в порядке с игрой в последних матчах, а травма Мбаппе еще больше усложняет ситуацию перед матчем Лиги Чемпионов с «Баварией». Что касается Лиги 1, то тут парижане все еще уверенно лидируют с 54 очками, опережая ближайшего соперника на восемь пунктов. Гостей ожидает сложная встреча с «Монако», который не раз побеждал их за последние годы, а сам поединок можно смело назвать центральным в этом туре.

08 февраля ПСЖ уступил «Марселю» в кубке Франции (1:2), а четвертого числа в чемпионате с трудом одолели «Тулузу» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монако» – 2.6

Ничья – 3.55

Победит ПСЖ – 2.6

Статистика

«Монако» уступил лишь в одном поединке из десяти последних во всех турнирах

Пять из шести последних матчей ПСЖ завершились исходом «обе забьют»

завершились исходом «обе забьют» «Монако» выиграл два из пяти матчей с парижанами за последнее время при двух поражениях

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз