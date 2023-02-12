У «Арсенала» две осечки подряд. Артете пора переживать и действовать

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сегодня, 09:34

Растеряли пять пунктов в двух турах.

Соперники выучили подход

Первая причина, почему «Ньюкасл» и «Брентфорд» получили ничьи против лидера, помимо того, что во втором случае арбитр забыл нарисовать линии офсайда, когда «пчелы» сравнивали счет. Но сам «Арсенал» начал повторяться, что нормально и опасно. До поединка с «сороками» в шестнадцати турах потеряли всего пять пунктов. Прошло еще пять матчей – недобор девяти очков. Это много, хотя параллельно видим проблемы «Сити». Гвардиола проиграл тен Хагу и Конте, тоже не сумел обыграть «Эвертон», хотя еще до смены тренера на «идеального физрука». Артете важно включить маленького гения, иначе в следующем туре с «Манчестер Сити» разница по потерянным очкам может сократиться до трех пунктов, что экстремально опасно.

Не хватает суперфорварда

Нкетия — не Жиру, ван Перси и Анри. У него бывают прозрения в стиле Кану, но у нигерийца личный рекорд по голам в АПЛ за сезон – 12. Молодой англичанин далек от этого показателя. «Манчестер Сити» в Кубке Англии, «Эвертону» и «Брентфорду» форвард не забивал, а альтернативы у Артеты нет. Зимой стоило делать ставку на центрального нападающего, хотя Микель искал «ложных девяток», когда торговал Фелиша и Мудрика. Жезус нужен еще вчера, ведь Троссард – нормальный новичок, но это не центрфорвард чемпионской основы.

Зависимость от левого края

Против «Эвертона» левый фланг не работал, как раньше. Сразу подарили сопернику подходы в достаточном количестве для обидного поражения. Когда у Зинченко удачные матчи, то смещения в центр и предпоследние пасы делают разницу, Артета празднует победы над соперниками, вроде Конте и тен Хага. Но стоит Мартинелли и Джаке недоработать, заставляя Зинченко еще и по воротам бить – с «пчелами» нанес пять ударов, и сразу видна разница. Украинец создает треугольники в центре и слева, а Сака немного в отрыве. Без идеальной работы слева нет победного эффекта.

Нужно доработать стандарты

У своих ворот – в первую очередь. Осечки против «Эвертона» и «Брентфорда» не являются неотвратимыми. Но заземляют «Арсенал», если вдруг в команде кто-то уже праздновал титул. Можно даже сказать, что неприятности читались, не только из-за двух игр в календаре против Гвардиолы. У «канониров» отличная игра первым номером – забили 32 мяча после позиционных атак, лучше только «горожане». У чужих ворот стандарты, если говорим об угловых и штрафных, работали. Но вот пенальти зарабатывают редко. Сака и Мартинелли так себе актеры, не хватает Жезуса с бровями домиком после чужих фолов. Также «Арсенал» 4 раза пропустил после стандартов. Вроде бы немного, а добавьте два пенальти – получите треть всех ошибок в защите.

Эдегор сбавил в новом году

Капитанская повязка объясняет, какой у 24-летнего норвежца характер. И одновременно напоминает, почему вундеркинд не заиграл в «Реале». Эдегор не мастер терпеть, поэтому винит других, а не себя, когда не получается. Недавно упрекнул в неудачах в Мадриде испанских шовинистов. Мол, ему бы сильнее доверяли, будь он местным (Кроос, Модрич, Каземиро и молодые французы смеются в лицо Себальосу). Также Эдегор винит СМИ , ведь испанцы или смешивают с навозом, или восхваляют. Отчасти правда, но не мешает констатировать, что Мартин – игрок настроения. После ЧМ плеймейкер вернулся с голевыми действиями, но в 2023-м как отрезало. В пяти турах АПЛ у него лишь мяч «Тоттенхэму». Без прямого голевого участия Эдегора побеждать сложнее.

У обороны остались недочеты

Зинченко и Салиба не было в основе «Арсенала» в прошлом сезоне. Уайт не играл правого защитника. Схема «4-2-3-1» сменилась на «4-3-3». Не было раньше перехода с Томиясу и Тирни на «2-3-5», как любят Артета и Гвардиола. Все ходы меняют реакцию команды на атаки соперников флангами. Также стиль игры «Арсенала» подразумевает большой вес сэйвов голкипера. Рамсдейл парирует около 75 % ударов, но самих выстрелов немного. Как только фактор усталости станет очевиднее, вратарю придется чаще вступать в игру. Не так, как голкиперу «Брентфорда», но ведь Аарон не настолько дикий в рамке, как Поуп в «Ньюкасле», который отражает 82 % ударов.

Почти нет слабых соперников

Веская причина, почему лидеру АПЛ живется непросто. Например, «Эвертон» — богатый клуб, у которого первая команда играла скверно и неправильно, невзирая на проблески в отдельных матчах. Это не бедный и несчастный коллектив, где нет денег, футболистов и перспектив. «Лидс» и «Вест Хэм» еще опаснее. «Брентфорд» и «Фулхэм» выше в таблице, чем «Ливерпуль» и «Челси». Само нахождение Клоппа и Поттера в середине – доказательство, насколько сложно в АПЛ выдавать такие успешные отрезки, как «Арсенал» до матча в Ливерпуле против «синих». Посмотрим, насколько Артета и его подопечные готовы к весне психологически.

Не выручает реализация шансов