После Российской Премьер-Лиги карьера не заканчивается. Истории легионеров, покинувших Россию

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сегодня, 19:12

Бывшие игроки РПЛ не затерялись за рубежом.

Халк к 35 годам вернулся в Бразилию и не сбавляет темп

Покинув «Зенит» летом 2016 года за рекордную для России сумму в 56 миллионов евро, Халк снова отправился на Восток. Он уже выступал в Японии, а после Петербурга решил перебраться в Шанхай. За местный клуб бразильский нападающий отыграл 145 матчей, забил 76 голов и отдал 54 голевые передачи. Цифры практически идентичны тем, что он выдавал во времена выступлений в Российской Премьер-Лиге. За «Зенит» он сыграл на 3 матча больше и на 6 раз чаще отличился результативными действиями.

Сейчас он в Бразилии и помогает своему клубу «Атлетико Минейро» штамповать победы. В недавней победе над «Демократу» Халк отметился дублем со штрафных. Один из ударов развил скорость в 119 км/ч. За пару лет в Бразилии нападающий выиграл 5 трофеев — чемпионат, Кубок и Суперкубок Бразилии, а также дважды чемпионат штата.

Аксель Витсель переучился в возрасте 34 лет и является основным в «Атлетико» Симеоне

Летом 2022 года «Атлетико» Мадрид подписал Акселя Витселя свободным агентом. Сделка выглядела выгодной для всех сторон. «Матрасники» получили универсального футболиста, способного сыграть сразу на нескольких позициях. А сам бельгиец очень хотел работать под руководством Симеоне.

На протяжении всей карьеры Аксель выступал на позиции центрального или опорного полузащитника. С приходом в «Атлетико» он не сыграл ни одного матча в полузащите. Симеоне использует его в обороне и пробует в разных ролях. В большинстве случаев Витсель – центральный в тройке защитников. При розыгрыше мяча из обороны бельгиец отвечает за начало атак и распределение мяча в зоны трети поля соперника.

Симеоне после одной из игр чемпионата заявил:

Такое видение игры, как у него, есть лишь у немногих игроков.

В декабре прошлого года 34-летний Витсель завершил выступления за сборную Бельгии после провального и во многом скандального для команды мундиаля. В раздевалке царила нездоровая атмосфера, что серьезно отразилось на выступлениях национальной команды. Аксель был настолько недоволен своими партнерами, что покинул Катар отдельно от всей сборной.

Кришито в пятый раз вернулся в «Дженоа», чтобы помочь команде

Летом 2018-го Доменико Кришито перешел в «Дженоа» на правах свободного агента и отыграл в клубе 4 года. В июле прошлого года у него истек контракт с итальянской командой, и он вместе с Инсинье и Бернардески отправился покорять МЛС с «Торонто».

Результаты канадского клуба вместе с итальянской гвардией оставляли желать лучшего. Главный тренер команды адаптировал схему под прибывших летом игроков, и казалось, что это помогает, так как Бернардески и Инсинье часто отличались результативными действиями, но команда все равно завершила сезон на 13-м месте в Восточной конференции. Доменико Кришито не стал задерживаться за океаном и в очередной раз вернулся в «Дженоа», где попросил минимальную разрешенную зарплату, которая равна 2274 евро в месяц. Сейчас его родная команда находится на втором месте в Серии Б и имеет хорошие шансы на выход в высшую лигу Италии.

Реми Кабелла конкурирует с Месси и Неймаром за звание лучшего плеймейкера Лиги 1

После «Краснодара» весной 2022-го Кабелла ненадолго подписал контракт с «Монпелье», вместе с ними Реми побеждал в чемпионате Франции в далеком сезоне 2011/12. Сыграв всего в 5 матчах, он перешел в «Лилль» и уже в текущем сезоне является одним из лучших по многим показателям – в пересчете на среднее количество ожидаемых ассистов, пасов под удар, совокупной остроте передач и продвигающих действий с ним могут конкурировать лишь Месси и Неймар.

Летом он индивидуально занимался с личным тренером, чтобы набрать форму. Претендентов на игрока было достаточно, но он хотел выступать в Лиге чемпионов, в связи с чем поставил себе цель вывести «Лилль» в еврокубки. На данный момент «доги» находятся на шестом месте, а до лигочемпионской зоны им 8 очков.

Вальбуэна сейчас в Греции, но не отказался бы вернуться в Россию

Матье Вальбуэна однажды поделился своими мыслями:

Да, конечно, я хотел бы вернуться в «Динамо». У меня остались тесные контакты с некоторыми людьми из России. Остались самые положительные воспоминания о России, несмотря на то, что я провел там всего лишь один год. Но безумно рад, что смог помочь «Динамо» в достижении хороших результатов. Я очень ценю то время.

В России Вальбуэна провел всего один сезон, после чего перешел в «Лион», отыграл во Франции 2 года и отправился в Турцию, в «Фенербахче». За стамбульскую команду он отыграл немного, перебравшись в 2019 году в «Олимпиакос». Сейчас Матье 37 лет, с момента его переезда в Грецию он трижды становился чемпионом.

Никола Влашич не смог закрепиться в «Вест Хэме» и отправился покорять Италию

После нескольких успешных лет в России взор на хорватского полузащитника обратили в «Вест Хэме» и не поскупились, предложив за игрока 30 миллионов евро. В Лондоне игра у Влашича не пошла. За весь прошлый сезон Никола принял участие в 31 матче и отличился 3 результативными действиями. Его трансфер до сих пор не оплачен, и ЦСКА в данный момент находится в судебных тяжбах по поводу продажи в «Вест Хэм».

После проваленного хорватом сезона руководством лондонской команды было принято решение отправить футболиста в аренду. Как нельзя кстати с предложением явился «Торино». В итальянском чемпионате игра у Николы пошла лучше, чем в Англии. За 22 матча за туринский клуб он отличился 4 голами и 4 ассистами, создав хорошую связку с Алексеем Миранчуком.

Хвича Кварацхелия заставил восторгаться своей игрой весь мир

Вернувшись на небольшой промежуток времени в Грузию, неожиданно для многих Хвича оказался в Неаполе. «Наполи» выложил за вингера 10 миллионов евро и не прогадал. Буквально за несколько месяцев его трансферная стоимость возросла до 60 миллионов евро, и сейчас он вполне заслуженно считается одним из лучших игроков Италии и Европы.

За 17 туров в Серии А Хвича отметился 8 голами и 9 голевыми передачами. Кварацхелия является на данный момент лучшим ассистентом лиги, и за ним вполне ожидаемо пристально следят из «Манчестер Сити».