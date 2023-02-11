«Реал» вряд ли сможет победить в чемпионате. Шансов в других турнирах тоже немного

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сегодня, 13:37

Похоже, Клубный чемпионат мира может стать единственным трофеем в этом сезоне.

«Сливочным» будет очень тяжело в борьбе за внутренние трофеи. «Барселона» очень сильна

Мадридскому «Реалу» пришлось туго в матче 20-го тура против «Мальорки», который завершился не в пользу действующих чемпионов. Во встрече тех же выходных главный конкурент «лос бланкос» «Барселона» одолела «Севилью» со счетом 3-0, увеличив отрыв до 8 очков.

Глядя на статистику, становится понятно, насколько хороши «сине-гранатовые» в чемпионате. За 20 поединков «блауграна» пропустила лишь 7 мячей, почти половина из которых была забита в ворота тер Штегена «Реалом». В то же время в ворота «сливочных» было забито 17 голов при ожидаемых 20, что является 6-м показателем в чемпионате.

«Барселона» не выигрывала в Ла Лиге с 2019 года и это ее самая длинная серия без побед в чемпионате с 2004-го. В добавок к этому команде не удавалось побеждать в каких-либо турнирах в 2 из 3 последних сезонов, что тоже ощутимо влияет на мотивацию коллектива в борьбе за трофеи.

Летом «Барселона» потратила на трансферы порядка 150 миллионов евро. При столь серьезных вложениях и рациональном менеджменте борьба за титулы становится практически неизбежна. Учитывая то, что подопечные Хави уже вылетели из Лиги чемпионов, победа в чемпионате становится приоритетной во всех смыслах. В одном из недавних интервью президент «Барсы» Жоан Лапорта заявил:

Ла Лига — наш абсолютный приоритет.

Если верить августовским аналитическим прогнозам, «Реал» был безоговорочным фаворитом в борьбе за чемпионство в Испании. Вероятность успеха «сливочных» оценивалась в 58%, в то время как шансы на триумф «Барселоны» равнялись 18,6%. Однако уровень игры, показываемый главными конкурентами «лос бланкос», ставит под большой вопрос то, сможет ли «Реал» повторить свое прошлогоднее достижение.

То же касается и Кубка Испании, где командам предстоит решить между собой, кто выйдет в финал турнира. И если итог борьбы за Ла Лигу решается во многих матчах на протяжении всего сезона, то победитель полуфинального противостояния Кубка, скорее всего, сможет выиграть и в финале.

«Реал» то и дело преследуют травмы

«Сливочные» испытывают некоторые сложности в связи с различного рода повреждениями. Преимущественно это касается оборонительной линии. В разные периоды из строя вылетали Эдер Милитао, Давид Алаба, Карвахаль. На данный момент в «Реале» нет ни одного доступного номинального левого защитника.

Позиции латералей являются проблемными зонами команды. Дани Карвахаль страдает от недостатка формы и никак не может привести свое тело в тонус, в связи с чем не принимает участия в матчах, Ферлан Менди выбыл, как минимум, на два месяца из-за травмы бедра, а Лукас Васкес восстанавливается после повреждения лодыжки.

Сообщалось, что Жоау Канселу предлагал свои услуги мадридскому «Реалу» в последние дни трансферного окна, но в столице Испании отказались воспользоваться его услугами, так как довольны составом. Хорошая игра Камавинги в качестве временного сменщика левого защитника стала приятным сюрпризом для Карло Анчелотти, и в последних матчах именно француз занимает левый фланг обороны из-за отсутствующих игроков.

С начала сезона от травм страдает и действующий обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема. В текущем сезоне 35-летний форвард пропустил уже порядка 15 матчей, а также не смог отправиться на Чемпионат мира в Катаре из-за травмы, полученной на одной из тренировок сборной.

Победа на Клубном чемпионате мира может придать команде уверенности

Прямо сейчас основным приоритетом «сливочных» является финал Клубного чемпионата мира против аравийского «Аль-Хиляль». В полуфинале мадридцы одолели команду из Египта «Аль-Ахли» со счетом 4-1. Причем 2 последних гола были забиты уже в компенсированное время второго тайма.

Победа над клубом «Аль-Хиляль» могла бы дать дополнительный толчок «сливочным» перед важным отрезком сезона. Впереди команду ожидает плей-офф Лиги чемпионов и полуфинальные игры Кубка Испании. Если «Реал» хочет рассчитывать на победу и в чемпионате, то ему нужно безошибочно играть в оставшихся поединках Ла Лиги и надеяться на осечку «Барселоны». Важность предстоящего финала отмечал и Карло Анчелотти:

Мы очень хотим победить, потому что это придаст нам уверенности на будущее. Конечно, поражения от «Барселоны» и «Мальорки» причинили нам боль, но мы по-прежнему сохраняем уверенность в себе. Я все еще думаю, что наша команда лучше, чем в предыдущем сезоне, и что мы преуспеем, как и в прошлом году.

Слухи о возможном уходе Анчелотти могут пагубно отразиться на игре команды

Бразильское издание ESPN Brasil сообщает, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти согласился возглавить «пентакампеонов». По данным источника, специалист покинет «сливочных» летом 2023 года и подпишет контракт с Бразильской конфедерацией футбола до конца Чемпионата мира 2026 года.

В СМИ уже появилась информация о запланированной встрече между президентом «Реала» Флорентино Пересом и руководством Федерации футбола Бразилии по поводу ухода итальянца. Важным моментом является то, что контракт Анчелотти с мадридским клубом истекает летом 2024 года. Информация подобного рода вряд ли положительно скажется на раздевалке «сливочных», но все же стоит принимать во внимание тот факт, что в клубе находятся профессионалы высочайшего уровня.

Карло уже не раз говорил, что после «Реала» с большой долей вероятности завершит карьеру, но похоже, что интерес к опыту во главе национальной сборной возобладал над первоначальными планами итальянца.