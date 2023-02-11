Головин и Бен-Йеддер уничтожили ПСЖ. От разгрома 5:1 спас голкипер

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вчера, 22:17

Неймар проиграл без Месси и Мбаппе.

Александр – один из героев поединка

«Монако» контролировал игру. Для этого не всегда нужно больше владеть мячом. Головин забил на четвертой минуте, до перерыва мог сделать дубль. Также Александр четко раздавал передачи, разыгрывал стандарты. Именно его решение привело к третьей голевой комбинации. Ключевой момент поединка, дубль Бен-Йеддера позволил «Монако» спокойнее работать в начале второго тайма, когда ПСЖ предсказуемо изображал активность.

До матча против лидера и чемпиона монегаски шли вторыми по голам. Команда очень результативная. В заявке два крутых форварда — Эмболо и Бен-Йеддер, и успешный хавбек Головин, который по сумме голов и ассистов подбирается к швейцарцу и французу. Александр любит создавать голы против ПСЖ . Будь он чаще в центре, а не диспетчером в схеме «4-2-2-2», то после такого матча заговорили бы о приглашении в Париж.

Пока место в основе столичного клуба слева занято Неймаром. В эту же зону обожает смещаться Мбаппе, если не стоит в центре атаки. Но Головина сегодня снова отметят скауты за гол, два удара, два последних паса. В отборе тоже сыграл шикарно – 100% выигранных единоборств и четыре перехвата.

Бен-Йеддер – причина титула Месси

Лионель поднял над головой копию кубка мира вместо Мбаппе, ведь один упрямый седой тренер, когда травмировался Бензема, не включил в заявку сборной Франции другого парня с арабской родней. Бен-Йеддер мечтал о поездке в Катар, о чем не раз говорил:

Понимаю, что получить место в составе на чемпионат мира сложно. Выбор остается за тренером, но я не сдамся.

Дешам поссорился с Бензема и не пригласил опытного капитана «Монако». Также поставил на финал человека, которому проще попасть в ногу Мартинесу, чем забить победный мяч в финале, где Мбаппе сделал хет-трик. Упрямство Дешама отобрало у Франции титул, именно реализация моментов классическим форвардом стала важным фактором, что доказали голы Жиру, пока Оливье не устал.

А сегодня Гальтье не подготовил экспериментальный состав обороны ПСЖ к поединку против Бен-Йеддера. Виссам не только сделал дубль, но и отдал голевую передачу. Доннарумма отразил его удар и еще пять попыток «Монако». Счет по точным выстрелам показательный – 9:2. Вынос, независимо от богатства оправданий. У Клемана был четкий стартовый план – «4-2-2-2», тараном прошелся по опорной зоне ПСЖ .

Тактикой сократил время доставки мяча от опорников к Диатта и Головину. И после перерыва сработали замены, Минамино и Эмболо нанесли по два удара в сторону ворот Доннаруммы. Без вратаря ПСЖ мог сгореть даже 0:5, ведь парижане забили гол на ровном месте. У «Монако» почти все получилось, разве что латерали в атаке не сыграли так, как умеют, особенно Энрике. Но хватило Головина и Бен-Йеддера.

У ПСЖ будет новый главный тренер

Чемпион не боялся проиграть «Монако», и это ужасно. Можно сколько угодно рассказывать, что готовятся к важнейшему матчу против зубастой «Баварии». Нужно указывать на травмы как один из факторов, сокративших расстояние между командами по классу. Но вспомните предыдущие поединки Гальтье. «Марсель» их раздавил, прессинг у «Олимпика» активнее, чем у «Монако», причем намного.

«Ланс» запугал фаворита трибунами и желанием. «Ренн» за счет глубокой линии обороны выстроил игру так, что счет по точным ударам был 6:1, а по голам – 1:0. У ПСЖ в дни трех последних поражений шесть ударов в створ. У «Реймса», не проигравшего им в гостях, хотя тренер команды моложе, чем Месси и Бен-Йеддер, было четыре метких удара в Париже. Никому ПСЖ не поддается.

Не работает схема «экономии» ни у кого, кроме «Реала» строго в ЛЧ . Но даже у них есть везучесть и была монолитность основы. Дилетант может допустить, что команда уровня фаворита ЛЧ может не стремиться к победе, а любой профессиональный игрок скажет вам, что организм за трое суток восстанавливается без проблем, особенно когда соседние поединки дома. Так что ПСЖ просто слаб.

Фавориты Лиги чемпионов так не играют

Ничья с «Реймсом», вылет от «Марселя» в Кубке, три поражения в семи турах Лиги 1 – перебор осечек. Конечно, ПСЖ не настолько ужасно организованная команда, как «Челси». Там Поттер оправдывается количеством изменений в основе, но даже травмы Месси и Мбаппе не помогают защитить парижан сегодня. С ними тоже были унылые матчи, но осенью чаще «отскакивали».

Разумеется, Лионель и Килиан, если здоровье позволит, могут обыграть «Баварию». Это герои финала ЧМ , на секундочку. Но это не отменяет комплименты в адрес «Монако». А Гальтье, оставив Хакими и Рамоса на лавке, показал, что боится «Баварию», которая сама не без греха. Мюнхенцам везет не потерять титул в Бундеслиге, а парижан уже наказывали за наглость в Лиге 1.

Именно Гальтье с «Лиллем» стал чемпионом, и постарается не сглупить в новой команде. ПСЖ – фаворит, ведь у «Марселя» и «Монако» так себе защита, а «Ланс» лишь крутой середняк. Но наплевательское отношение к футболу у настоящего гранда не встретишь. Вопрос мотивации? Футболисты уровня Неймара, Месси, Мбаппе, Верратти, Хакими и Рамоса не уважают Лигу 1.

Они ставят на голый класс, а яркие отрезки форвардов осенью отражали их желание подготовиться к ЧМ . Один Доннарумма — красавец, хотя Джиджи тоже ошибся, что согласился взять катарские деньги. В футболе важны не только суммы контрактов. У ПСЖ Гальтье нет души. Это неприятное впечатление отвлекает от крутой работы «Монако». Но не мешает похвалить победителей.

И отдельно — тренера «Монако» Клемана. Бельгиец честен с игроками, примером служит сочетание и тасование форвардов. У Головина хорошая команда, умеющая выбирать игроков. Матчи против «Байера» в Лиге Европы могут получиться огненными.