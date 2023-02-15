«Ювентус» – «Нант» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Ювентус» – «Нант», который состоится 16 февраля 2023 года

«Ювентус»

Из-за большого скандала вокруг «Ювентуса», команда получила штраф в виде снятых очков и имеет очень мало шансов попасть в зону Лиги Чемпионов. Сейчас туринские футболисты занимают только девятое место с 29 очками. Победа в Лиге Европы является еще одним способом попасть в следующий розыгрыш самого престижного турнира, поэтому подопечные Аллегри очень серьезно отнесутся к данном противостоянию.

12 февраля «Ювентус» с трудом обыграл на своем поле «Фиорентину» (1:0), а седьмого числа крупно одолел на выезде «Салернитану» (3:0).

«Нант»

У «Нанта» есть серьезные проблемы в чемпионате, даже несмотря на то, что команда набрала 10 очков в пяти последних матчах Лиги 1. Команда занимает только 13 место и вынуждена думать, как обезопасить себя от зоны вылета, что гораздо важнее ранних стадий плей-офф Лиги Европы. Матч обещает быть интересным и коллектив постарается показать свои лучшие качества, несмотря на статус большого фаворита у «Ювентуса».

12 февраля «Нант» на своем поле удержал победу с «Лорьяном» (1:0), а восьмого числа смог победить «Анже» в кубке Франции только с помощью серии пенальти (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» – 1.35

Ничья – 4.8

Победит «Нант» – 9

Статистика

«Ювентус» проиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей «Нанта» завершились исходом «обе забьют — нет»

Пять из восьми последних встреч итальянского клуба закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Ювентуса» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.15. Между командами большая разница в классе, и на своем стадионе «старая синьора» сможет сломить оборону гостей несколько раз. Прогнозируем уверенную победу команды Аллегри.