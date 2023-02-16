Южная Корея на ЧМ-54: 55 часов в самолёте через 9 часовых поясов — и 9 голов в первом матче.

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сегодня, 15:32

Интересная история первого участия сборной Южной Кореи на чемпионатах мира. Было это в далёком теперь 1954 году. Финальный турнир проводился в центре Европы, в Швейцарии.

Впервые к мундиалю состоялись отборочные матчи в Азиатской зоне. Было всего 3 заявки — от Японии, Тайваня и Южной Кореи.

Обстановка в Азии тогда была послевоенная. Япония до Второй мировой войны под своим протекторатом (считай — колонии) держала огромную территорию. Куда входили и Корейский полуостров, и осторов Тайвань, немалая часть нынешнего Китая, Индокитай, Индонезия и Филиппины. После капитуляции Японии в 1945 эти территории обрели свободу от оккупантов. Но в 1950 началась новая война в Корее.

В Южной Корее сегодня начало войны называют «трагедия 6.25» — это потому, что война началась 25 июня. Три года страна воевала, Север против Юга (при поддержке больших держав). 27 июля 1953 г. было заключено перемирие, образовались две страны — на севере КНДР , южнее 38-й параллели Южная Корея.

И вот растерзанная войной страна (Южная Корея) получила право сыграть с многолетними оккупантами (Япония) 2 отборочных матча к ЧМ -54. Тайвань (его тогда называли свободный Китай, а нынешний Китай ещё не входил в ФИФА ) — так вот Тайвань отказался от отбора. Предстояло сыграть всего 2 матча дома и на выезде.

Но руководство Южной Кореи наотрез отказалось пускать оккупантов на свою территорию. Всеми правдами и неправдами, усилиями корейцев, живших в Японии, усилиями других людей — было принято решение оба матча провести в Токио в марте 1954.

Но футболистов и тренеров Южной Кореи предупредили — в случае поражения они сразу могут идти пешком на родину через Японское море (Японским, конечно, они его не называли — у них своё есть название).

В первом матче Южная Корея выиграла 5:1 — была ужасная погода, мокрый снег весь день, поле было похоже на рисовые чеки. Во второй игре зафиксирована ничья 2:2. Историческое достижение — страна, едва оправившаяся от войны, добилась победы, да ещё над заклятым врагом.

Два фото с отборочного матча:

Путёвка завоёвана. А вот как добираться до Европы стали решать только накануне начала турнира.

Авиарейсов из Сеула в Европу не было. Пришлось лететь из Токио. В Токио добирались также на самолёте, договорились с американскими военными.

В Токио выяснилось, что 24 члена делегации (20 игроков и четверо из персонала) не смогут улететь одним рейсом. На первом лайнере полетели 17 человек вместе с тренером.

Вторая часть делегации летела другим лайнером и другим маршрутом, и чуть позже.

Есть история, что два места в самолёте (первом или втором, так и не понятно) игрокам уступила некая британская пара молодожёнов. Всё-таки футбол для британцев нечто особенное, тем более чемпионат мира!

По разным данным основная часть команды летела с дозаправками и промежуточными посадками через Манилу, Бангкок, Калькутту, город в Сирии, Рим. Прибыли в Цюрих 16 июня. В общей сложности находились в воздухе 55 часов, пролетев через 9 часовых поясов. Оказались в Цюрихе чуть ли не за 10 часов до начала первого матча против Венгрии.

О каком спортивном результате могла идти речь?

Перед самым началом матча 17 июня против венгров вдруг выяснилось, что корейцы привезли комплекты формы без номеров на спине. Организаторы турнира в спешном порядке нашли куски белой ткани (то ли с номерами уже, то ли номера штамповали тут же). Кое-как пришпилили эти прямоугольнички с номерами на синюю форму 11 игрокам сборной Южной Кореи.

Все 11 игроков под теми номерами, которые были у них на спине в матче с Венгрией, значились и в заявке сборной Южной Кореи. А вот во втором матче против Турции была сплошная путаница в этом вопросе. Но об этом в следующей статье.

В первом тайме венгры «отгрузили» 4 гола в ворота, которые защищал Хон Дoк Ён (в русской транскрипции я привожу близкий по звучанию с корейского вариант, спасибо переводчику Гугл). Во втором тайме мадьяры не остановились и забили ещё 5 раз.

Во втором тайме корейцы сильно устали — да и кто бы не устал, попади в такие же условия? Четверо игроков из Страны утренней свежести были крайне несвежи — мышечные спазмы, ноги элементарно сводило. Их за руки-за ноги относили на край поля, причём помогали в переноске и венгры. Неведомо, был ли момент, когда всех четверых не оказалось на футбольном поле. В общем, венгры не проявили никакого милосердия, Пушкаш забил 9-й гол на 89 минуте.

Вот выносят с поля одного из измождённых игроков Южной Кореи:

Все ли на одно лицо?

Извечная проблема для европейцев или людей западной цивилизации — все азиаты похожи друг на друга, как их отличать?

К сайту ФИФА по первому матчу сборной Южной Кореи на ЧМ -54 есть только одна, но большая претензия.

Капитаном команды в протоколе от ФИФА значится игрок под номером 6 Мин Бён Дэ. Практически ВСЕ источники (но не корейские) вторят этому. Наособицу стоит лишь справочник по ЧМ от Юрия Ландера — там капитаном команды указан игрок под номером 8 Чхве Чжон Мин (у Ландера Цой Чон Мин).

Может всё-таки приглядимся?

Фото Чхве Чжон Мина уже было выше — он на самом первом снимке слева, вратарь бросился ему наперерез. Он в двух отборочных матчах забил три гола. Один из самых успешных корейских форвардов того времени, и фотогеничный.

И кстати, был самым молодым в составе сборной Южной Кореи, вышедшей на поле против Венгрии. Ему было всего 23 года. Остальные были как минимум на 4-5 лет его старше.

А вот Мин Бён Дэ был одним из старейшин в команде (но не самый-самый). Ему было 36 лет. И выглядел он немного брутальней («6» это его номер на турнире):

На самом деле капитаном команды в матче против Венгрии был Чу Ён Кван (иногда пишут Джу). У него запоминающаяся улыбка, характерная мимика, его трудно с кем-то спутать.

Играл он, как вы уже догадываетесь, под номером 16. Товарищи из ФИФА спутали номер 6 и 16? Да и выглядят эти двое как-то одинаково. Правда, Мин Бён Дэ весь матч играл с перебинтованным правым коленом, но это уже мелочи, на лицо-то одинаковые…

Вот ещё фото с участием капитана:

Только это не Мин.

А это раскрашенная версия фото выхода двух команд на поле, впереди два капитана, Чу Ён Кван и Ференц Пушкаш:

Если дальше Википедии (и ей подобных) не заглядывать, то обнаружится, что Чу Ён Кван был капитаном команды в 22 года, а в составе было полно чуть-ли не 40-летних мужиков. Парадокс?

Да не верьте на все 100% Википедии, искать нужно в корейских источниках, а в целом — в альтернативных источниках. На самом деле капитану было 33 с половиной года на турнире.

Вообще-то, более 10 лет разницы в годе рождения по разным источникам — это многовато. Но в той сборной Южной Кореи, как оказалось, не один такой игрок. Да и сама Корейская ассоциация на своём сайте порой даёт неверные даты рождения футболистов прежних лет.

Про возраст некоторых игроков сборной Южной Кореи на ЧМ -54 поговорим в следующем материале. Тем более, что капитаном команды во втором матче на турнире был другой футболист, у которого тоже большая разница в годе его рождения в разных источниках.

Да плюс к тому же он во втором своём матче на турнире играл уже под другим номером. Как и ещё несколько его партнёров. ФИФА и об этом не ведает?

Корейский капитан в матче с Турцией запомнился ещё и тем, что стал третьим футболистом в истории мундиалей, сыгравшим в очках. И это всё о нём и о других корейцах — в следующей статье.

Несколько дополнений

Немного о регламенте группового этапа того чемпионата мира 1954 года.

В одной группе из 4 команд было по две сеянных и по две несеянных команды. В число сеянных в интересующей нас группе попали сборная Венгрии и сборная Турции, по жребию выигравшая отбор у Испании.

Сеянные между собой не играли, как и несеянные меж собой. Поэтому в группе запланировано было лишь 4 матча. В случае равенства очков у команд, оспаривавших 2-е место, между ними назначалась переигровка. В группе 2 (Венгрия, Германия, Турция, Южная Корея) в дополнительном матче играли Германия и Турция. В итоге в плей-офф Венгрия вышла с первого места с двумя победами. А Германии потребовалось ещё раз обыграть команду Турции.

В корейских источниках проводилась параллель между судьбами двух стран, чьи команды играли в одной группе -- Германии и Южной Кореи, послевоенные реалии. Не сыграли между собой.

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Про 55 налётанных часов сборной Южной Кореи на пути в Цюрих можно прочитать в швейцарских газетах. В корейских источниках рассказывается о 46 или 48 часах, проведённых в воздухе. Но это тоже не мало, двое суток, со взлётами и посадками. Да и в обратную дорогу команда отправлялась, имея всего 200 долларов на всех. В Италии пытались провести матч, чтобы немного подзаработать. В самой Швейцарии жители организовали сбор вещей и продуктов для футболистов из Кореи, чтобы хоть как-то скрасить их спортивные неудачи.