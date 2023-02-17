У Кузяева истекает контракт с «Зенитом». На замену фрахтуют Баринова, Глебова или Фомина

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сегодня, 16:09

Семак просмотрит интересных футболистов.

Футбольное могущество «Зенита» на поле было построено на вертикали от центральных защитников (сначала Ракицкого, а потом Ловрена) до форвардов. За год обрубили оба конца, ведь Азмун и Дзюба ушли, как и ветераны обороны. Остался Барриос, которому активно помогал заигравший Вендел. Но когда формируется новая оборона, продолжаются поиски в атаке, то нужны такие люди как Кузяев.

Особенно с учетом того, что Вендел, Клаудиньо и Малком вряд ли состарятся в РПЛ . При этом Далер уже терял интерес к родному клубу, недавно пытался найти себе работу в АПЛ и Ла Лиге. Поиски не увенчались успехом, но даже если его контракт продлят, российский центральный хавбек «Зениту» нужен. У Семака несколько приличных вариантов, причем их особенность – футболисты одной линии, но разных подходов, то есть параллельно можно обновить игру полузащиты, а не просто закрыть позицию.

Вариант 1. Оставить Кузяева

Стартуем с очевидного. По оценкам Далер среди лучших игроков сезона, не только «Зенита». Логично, ведь на его счету 5 мячей и 3 ассиста. Из всех россиян только Чернов, Литвинов и Ионов пасуют точнее, чем универсал, который закрывал у Семака позиции в центре полузащиты, хотя при необходимости сыграет, как Сутормин, справа в обороне. Алексей хотел покинуть «Зенит» зимой, чтобы получить игровую практику, а вот Далер может предпринять еще одну попытку уехать в топ-5. Хавбеку 30 лет, возраст солидный, но не критический, особенно для лидеров турецкого чемпионата.

По уму «Зениту» надо сделать все, чтобы сохранить Кузяева еще на пару лет. Но стороны изначально заключили контракт лишь до лета 2023-го, принципиальный момент. Футболист сомневался, что у него будет игровая практика в команде известных латиноамериканцев. До сих пор сомневается, ведь Ду Кейрос играет в полузащите и прибудет в июле. Но бразилец может стать заменой для Клаудиньо или Вендела, их уход летом не исключен. Так что скауты «Зенита» продолжают следить за российскими хавбеками и сравнивают их между собой.

Вариант 2. Уговорить Баринова

Дмитрий пробовал уехать в Турцию, но увидели итог переговоров. «Локомотив» запросил большие деньги за футболиста, чей контракт закончится через год. Покупатели логично отказались. Баринов явно не горит желанием надолго оставаться в клубе с множеством перестановок и трансферов, причем вряд ли всегда на усиление. Полузащитник, который также выходил в основе в центре обороны, может привлечь внимание Семака.

Кузяев после школы «Зенита» бродил по свету, а вернулся в Санкт-Петербург из «Ахмата», когда уже имел немало опыта в футболе. Баринов тоже проверенный, но до конца личную футбольную повесть не дописал. Если «Зенит» завербует Баринова дешево и сердито, то это хороший футболист, способный подстраховать в двух важных линиях. Но Дмитрию нужны гарантии игровой практики, и вот здесь все зависит от планов бразильцев.

Вариант 3. Подписать Фомина

Полтора года назад представитель футболиста всегда отвечал, что Фомин никуда не уйдет. Но в январе агент Маньяков в ответ на вопрос, доиграет ли Даниил этот сезон в «Динамо» до конца, ответил не так, как ожидали. Посредник заявил, что все возможно, поскольку слухи не на пустом месте возникли. Фомин привлекал интересные клубы в Бундеслиге – из группы текущих лидеров, со стабильными тренерами, с которыми интересно работать, поэтому 25-летний хавбек не загадывает, как и его представитель.

Но знаем, как Кузяев шел в «Бетис», а пришел обратно в «Зенит». У Фомина может случиться похожая история, тем более, к нему присматривались в Санкт-Петербурге несколько лет назад. Если игрок «Динамо» нужен команде Семака, то трансфер может сорвать разве что личный отказ, как может быть с Зобниным. Но Фомин точно задумается, если придет приглашение от чемпионов.

Вариант 4. Проверить Коваленко

Полузащитник, которому лишь 19 лет, может привлечь внимание больших клубов РПЛ , если весной после ухода ряда заметных футболистов «Крыльев Советов» продолжит получать игровую практику и будет еще важнее для команды, чем осенью. Пока очень удачные матчи Коваленко чередовал со слабыми играми. Но вторых было меньше, ведь футболист одарен технически. Не бесталанный в отборе, хотя физически будет прибавлять еще несколько лет подряд. Понимает атакующий футбол, что для Семака важно.

Скауты «Зенит» сделали очевидную ставку на юного защитника Ренана, но это было просто – после победы на юношеском Кубке Америки бразильца сватают в «Реал». Не пора ли добавить в заявку чемпиона РПЛ молодых российских игроков? Коваленко дебютировал за сборную. Если проведет ударную весну, то станет одним из вариантов с нужным паспортом.

Вариант 5. Поставить на Глебова

Почему не Уткин? Глебов кажется более перспективным в удачном дуэте. Хотя по позиции, которую Данил закрывает в «Ростове» Карпина, он скорее конкурент для Барриоса, нежели замена для Кузяева. У Глебова контракт лишь до 2024 года, что влияет на стоимость трансфера. Футболист – правша, легко может подняться чуть выше по схеме, выполняя функции если не Кузяева, то правого центрального хавбека, не мешая ни колумбийцу в опорной зоне, ни Венделу левее. Глебов, как и Кузяев – один из героев сезона и весенних надежд РПЛ .

Данил связывает линии у «Ростова», когда опускается в защиту. На его счету 4 гола и 3 ассиста, что для опорника – блестящий результат. Глебову всего двадцать три года, очень молодой полузащитник. «Ростову» нужны будут деньги, чтобы жить дальше, и если хавбек не найдет себе клуб в западной лиге, то «Зенит» — ожидаемый вариант продолжения карьеры. Впрочем, парень с характером. Когда его звал «Спартак» два года назад, игрок поддержал отказ боссов «Ростова», поскольку не хотел ссориться с людьми, которые в него поверили.