«Брентфорд» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Брентфорд» – «Кристал Пэлас», который состоится 18 февраля 2023 года

«Брентфорд»

«Пчёлы» на текущий момент в чемпионате Англии находятся на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата. Рассмотрим несколько недавних матчей с участием «красно-белых». Нулевую ничью раскатали «пчёлы» с «павлинами» в рамках 21-го тура Премьер-лиги. В сухую, забив три гола, «Брентфорд» одержал уверенную победу над «Саутгемптоном».

На прошлых выходных вничью со счётом 1:1 «пчёлы» сыграли с «канонирами» в матче прошлого тура.

«Кристал Пэлас»

«Орлы» в Премьер-лиге занимают двенадцатое место. Ознакомимся с футбольными поединками «стекольщиков» за последнее время. «Нулёвку» раскатал «Кристал Пэлас» в матче 21-го тура чемпионата с «сороками». Поражением «орлов» завершилась выездная игра с «красными дьяволами». «Стекольщики» на два гола от «манкунианцев» ответили только одним.

Вничью сыграли «орлы» с «чайками» в матче прошлого тура (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брентфорд» – 1.86

Ничья – 3.60

Победит «Кристал Пэлас» – 4.50

Победит «Брентфорд» с форой -1.5 – 3.20

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.14

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.71

Статистика

Четыре очные встречи из пяти крайних завершились ничейным исходом

В одном матче из пяти последних «Брентфорд» проиграл

За тот же период «стекольщики» уступили в двух поединках.

Прогноз

При прогнозировании исхода будущего матча доверимся статистике очных встреч. На ничью в матче компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.60.