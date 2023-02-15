«Манчестер Сити» — фаворит ЛЧ и АПЛ. Решающая весна для Гвардиолы

Первая задача – победа над «Арсеналом».
Есть очевидная психологическая проблема в Европе, невзирая на успехи в английских турнирах на вылет. За вычетом этого «Манчестер Сити» близок к идеалу по игровому могуществу. Поэтому Артета переживает, сумеет ли его команда удержать лидерство накануне чемпионского матча.
Сказочный резерв
Если судить по времени на поле, то в ротации у Гвардиолы в АПЛ такие «скромные» парни, как Фоден, Диаш, Марез, Уокер, Альварес, Ляпорт, Льюис и Филлипс. Сюда попали игроки оптимальной основы – Диаш и Уокер, но небольшая обойма насыщена невероятно мастеровитыми исполнителями. Даже 18-летний универсальный латераль Рико – находка, позволившая отдать Канселу в «Баварию» после конфликта с Гвардиолой. Хотя Хосеп держит лишь 21 игрока в основной обойме, отпустив Жезуса и Зинченко в команду Артеты, споры об игровом времени остаются. Не хотят сидеть на лавке Гюндоган, Бернарду и Марез. Как и Филлипс, хотя его туда отправили из-за лишнего веса. Напомним, что это новичок за 49 млн евро с крутым диапазоном действий. Появится в плей-офф ЛЧ – может принести пользу в решающий момент.
Фактор Холанда
Повторение – мать учения. Оно же позволяет вдолбить в головы людям сырые мысли. Если у команды проблемы с внедрением форварда класса Холанда, то вопросы к тренеру и напарникам. Эрлинг забил 25 мячей после 36 ударов в створ. Собрал 71 попытку в АПЛ в 19 полных матчах. Вот это проблема всем проблемам. Понимаем, о чем говорят, когда рассуждают о тактике, удобной для команды. Но сколько кубков чемпионов выиграл «Манчестер Сити» с ложным нападающим? Ровно ноль. Холанд пришел, чтобы сделать разницу, как и Альварес. Хулиан иной по амплуа, но похожий по призванию. Понятно, что если команда смотрится ужасно и Эрлинг без мяча, то голов не будет. Но как только «Манчестер Сити» удачно разворачивает атаки, то видим ассисты норвежца, не только удары. Также показательно, что форвард отдал Марезу исполнение пенальти в последнем матче. Холанд не Роналду, может делиться голами. У 22-летнего парня 31 мяч и 4 ассиста в 29 матчах сезона. Сомневаться в полезности такого трансфера – чистое безумие. А со всеми тактическими нюансами пусть работает Гвардиола. Ему за это платят более 20 миллионов фунтов в год. Трагедии нет, как и паники. Над адаптацией Холанда продолжают работать.
Ошибки обороны
«Манчестер Сити» проиграл шесть поединков, из которых четыре в АПЛ, что для них много. Пропускали в пяти из семи последних матчей, слишком часто. Но видим много экспериментов. Против «Астон Виллы» фактически сыграли в три защитника без латералей. Гвардиола ушел в нирвану в тактических экспериментах. Ляпорт и Уокер позволяют таким баловаться, но сегодня против «Арсенала» можем увидеть другой подход, более классический. Хотя «Манчестер Сити» пропустил больше, чем «Ньюкасл» и «Арсенал», в АПЛ они лучшие по xG соперников. А ведь перемен немало. Аканджи – новичок, Диаш не всегда в основе, Аке видели в центре и слева. Менялась схема, не может играть за двоих в отборе Родри. И Де Брюйне не всегда хорош в прессинге. В итоге даже такой «Манчестер Сити» — с интенсивностью высокого прессинга ниже, чем у «Ливерпуля», опасен. Соберут серию подарочных «сухарей» для Эдерсона, и как их сломать, если владение мячом лучшее в Европе?
Запас мощности
У «Манчестер Сити» есть проблемы без мяча. Два игрока – Холанд и Де Брюйне, освобождены от части черновой работы. Видно не только по перехватам и отборам, но и по точности передач. Форвард и плеймейкер чаще принимают сложные и быстрые решения, поэтому случаются ошибки. Де Брюйне позволены дальние удары, поэтому у него 3 гола после 16 выстрелов в створ. Но рядом у бельгийца 14 ассистов в АПЛ и ЛЧ. Эрлинг и Кевин раскрылись, а вот Грилиш собрал немного результативных действий, может лучше. Фодену стало сложно искать место в основе, но Фил невероятно эффективный игрок. Марез наоборот появляется на поле, но не выпячивает себя в атаке. У него 5 голов после 9 ударов в створ в АПЛ, кроме четырех ассистов. Даже Бернарду и Гюндоган, которых можно сравнить по подходу с Модричем и Кроосом, ведь это невероятного класса футболисты, еще не показали максимум. Как и Эдерсон. По проценту сэйвов бразилец на предпоследнем месте в АПЛ, ниже только голкипер аутсайдера «Саутгемптона». В классе бразильца нет сомнений. У него лишь 63% сэйвов. Если прибавит, то повлияет на судьбу сезона в решающий момент. Мало в Европе команд, где столько человек не все сказали. Даже полноценное возвращение Диаша в основу сделает «горожан» неуязвимее. Португалец в новом году сыграл два матча, и оба не идеально.
Ценность момента
Через год такого гранда, как «Манчестер Сити», может не существовать. Если специальная комиссия докажет хотя бы половину обвинений, то вряд ли АПЛ оставит «горожан» без наказания очками на следующий сезон. Понятно, что расследовали события прошлых лет. Но достаточно показать систематичность нарушений, чтобы все клубы чемпионата потребовали показательной казни короля. В «Манчестер Сити» понимают, насколько важно жить настоящим. После двух осечек «Арсенала» в Манчестере верят, что смогут догнать и перегнать Артету. Если сегодня обыграют «канониров», то максимально возможный отрыв сократится до трех пунктов, а это ничтожно мало. В Лиге чемпионов тоже нет однозначного фаворита, помимо «Манчестер Сити». «Бавария» и «Реал» встретили сложнейших соперников. «Ливерпуль» и ПСЖ не без греха. У «Наполи» нет опыта команды из Мадрида. «Манчестер Сити» набил много шишек в плей-офф, но у Гвардиолы высокие шансы на три трофея, из которых главный нужно выиграть в Стамбуле.