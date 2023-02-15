«Манчестер Сити» — фаворит ЛЧ и АПЛ. Решающая весна для Гвардиолы

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сегодня, 15:56

Первая задача – победа над «Арсеналом».

Есть очевидная психологическая проблема в Европе, невзирая на успехи в английских турнирах на вылет. За вычетом этого «Манчестер Сити» близок к идеалу по игровому могуществу. Поэтому Артета переживает, сумеет ли его команда удержать лидерство накануне чемпионского матча.

Сказочный резерв

Если судить по времени на поле, то в ротации у Гвардиолы в АПЛ такие «скромные» парни, как Фоден, Диаш, Марез, Уокер, Альварес, Ляпорт, Льюис и Филлипс. Сюда попали игроки оптимальной основы – Диаш и Уокер, но небольшая обойма насыщена невероятно мастеровитыми исполнителями. Даже 18-летний универсальный латераль Рико – находка, позволившая отдать Канселу в «Баварию» после конфликта с Гвардиолой. Хотя Хосеп держит лишь 21 игрока в основной обойме, отпустив Жезуса и Зинченко в команду Артеты, споры об игровом времени остаются. Не хотят сидеть на лавке Гюндоган, Бернарду и Марез. Как и Филлипс, хотя его туда отправили из-за лишнего веса. Напомним, что это новичок за 49 млн евро с крутым диапазоном действий. Появится в плей-офф ЛЧ – может принести пользу в решающий момент.

Фактор Холанда

Повторение – мать учения. Оно же позволяет вдолбить в головы людям сырые мысли. Если у команды проблемы с внедрением форварда класса Холанда, то вопросы к тренеру и напарникам. Эрлинг забил 25 мячей после 36 ударов в створ. Собрал 71 попытку в АПЛ в 19 полных матчах. Вот это проблема всем проблемам. Понимаем, о чем говорят, когда рассуждают о тактике, удобной для команды. Но сколько кубков чемпионов выиграл «Манчестер Сити» с ложным нападающим? Ровно ноль. Холанд пришел, чтобы сделать разницу, как и Альварес. Хулиан иной по амплуа, но похожий по призванию. Понятно, что если команда смотрится ужасно и Эрлинг без мяча, то голов не будет. Но как только «Манчестер Сити» удачно разворачивает атаки, то видим ассисты норвежца, не только удары. Также показательно, что форвард отдал Марезу исполнение пенальти в последнем матче. Холанд не Роналду, может делиться голами. У 22-летнего парня 31 мяч и 4 ассиста в 29 матчах сезона. Сомневаться в полезности такого трансфера – чистое безумие. А со всеми тактическими нюансами пусть работает Гвардиола. Ему за это платят более 20 миллионов фунтов в год. Трагедии нет, как и паники. Над адаптацией Холанда продолжают работать.

Ошибки обороны

«Манчестер Сити» проиграл шесть поединков, из которых четыре в АПЛ , что для них много. Пропускали в пяти из семи последних матчей, слишком часто. Но видим много экспериментов. Против «Астон Виллы» фактически сыграли в три защитника без латералей. Гвардиола ушел в нирвану в тактических экспериментах. Ляпорт и Уокер позволяют таким баловаться, но сегодня против «Арсенала» можем увидеть другой подход, более классический. Хотя «Манчестер Сити» пропустил больше, чем «Ньюкасл» и «Арсенал», в АПЛ они лучшие по xG соперников. А ведь перемен немало. Аканджи – новичок, Диаш не всегда в основе, Аке видели в центре и слева. Менялась схема, не может играть за двоих в отборе Родри. И Де Брюйне не всегда хорош в прессинге. В итоге даже такой «Манчестер Сити» — с интенсивностью высокого прессинга ниже, чем у «Ливерпуля», опасен. Соберут серию подарочных «сухарей» для Эдерсона, и как их сломать, если владение мячом лучшее в Европе?

Запас мощности

У «Манчестер Сити» есть проблемы без мяча. Два игрока – Холанд и Де Брюйне, освобождены от части черновой работы. Видно не только по перехватам и отборам, но и по точности передач. Форвард и плеймейкер чаще принимают сложные и быстрые решения, поэтому случаются ошибки. Де Брюйне позволены дальние удары, поэтому у него 3 гола после 16 выстрелов в створ. Но рядом у бельгийца 14 ассистов в АПЛ и ЛЧ . Эрлинг и Кевин раскрылись, а вот Грилиш собрал немного результативных действий, может лучше. Фодену стало сложно искать место в основе, но Фил невероятно эффективный игрок. Марез наоборот появляется на поле, но не выпячивает себя в атаке. У него 5 голов после 9 ударов в створ в АПЛ , кроме четырех ассистов. Даже Бернарду и Гюндоган, которых можно сравнить по подходу с Модричем и Кроосом, ведь это невероятного класса футболисты, еще не показали максимум. Как и Эдерсон. По проценту сэйвов бразилец на предпоследнем месте в АПЛ , ниже только голкипер аутсайдера «Саутгемптона». В классе бразильца нет сомнений. У него лишь 63% сэйвов. Если прибавит, то повлияет на судьбу сезона в решающий момент. Мало в Европе команд, где столько человек не все сказали. Даже полноценное возвращение Диаша в основу сделает «горожан» неуязвимее. Португалец в новом году сыграл два матча, и оба не идеально.

Ценность момента