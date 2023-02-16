Смена лидера в Англии. «Манчестер Сити» одолел «Арсенал»

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сегодня, 01:16

Возможно, решающая битва за титул.

Странно представлять, что главным матчем в середине недели стала не битва в вернувшейся Лиге чемпионов, а игра внутреннего первенства. Поединок между «Арсеналом» и «Манчестер Сити», пожалуй, был популярнее в мире, чем игра между дортмундской «Боруссией» и «Челси», а тем более – между «Брюгге» и «Бенфикой». И матч на «Эмирейтс» оправдал ожидания.

Ученик превзошел учителя. На тайм

Первая половина встречи осталась за «Арсеналом». По игре. Но не по счету. Еще во время стартовой раскачки «канониры» удивили стремлением контролировать мяч, что обычно присуще командам Гвардиолы, а его соперники особенно этому не противятся, ища свой шанс в другом. Артета же решил показать своему учителю, чего у него нахватался. А это был контроль мяча и прессинг, при этом достаточно эффективный, выводящий на обострение.

Вот только дальше этого обострения дело не шло. Тут воплотился и другой тезис, говорящий о том, что сам по себе контроль мяча ничего не гарантирует. В этом плане одним из главных несчастных героев встречи стал Нкетиа, который только в первом тайме загубил моментов гола на три. В поединке подобного уровня, с таким соперником это непростительная роскошь.

При желании такую особенность можно притянуть к оценке зрелости «Арсенала» и готовности вести по-настоящему чемпионские бои, а не просто копить очки и двигаться поступательно. Иногда требуется на характере сломать сильного оппонента. У «Арсенала» и у того же Нкетиа был шанс. Они его не использовали. И первый тайм завершился вничью. Со счетом 1:1. «Арсенал» оставил благоприятное впечатление и был ярок. Одна только желтая карточка Эдерсону уже в первом тайме за затягивание времени говорит о многом. Однако лишь тайма недостаточно для победы над «Сити».

Спорный пенальти

В других обстоятельствах одной из главных тем после матча стал бы пенальти, который реализовал в конце первого тайма Букайо Сака, чем принес «Арсеналу» ничью к перерыву. Одиннадцатиметровый заработал Нкетиа, который с левого края штрафной вышел на ворота и столкнулся с Эдерсоном. Само столкновение не выглядело чем-то особенным. Вратарь не делал явных движений навстречу игроку и не сбивал его.

Но даже не это главное. И такие стыки становятся поводом для пенальти. Существенно то, что к моменту столкновения Нкетиа свой удар нанес. То есть Эдерсон своим действием не помешал этого сделать. И обычно если после стыка игра продолжается и доходит до удара, то о нарушении речи не идет. Тут же рефери посмотрел на удар Нкетиа, который не стал голевым благодаря Аке, подстраховавшему вратаря, а потом назначил пенальти.

Кстати, если уж он решился на это, то, наверное, мог и желтую Эдерсону показать. А она бы стала для него второй. На это смелости арбитру уже не хватило. Так что пенальти, безусловно, еще будет обсуждаться. Но не с тем накалом, какого можно было ожидать, поскольку «Сити» же все равно победил. Да и гол «Арсенала» по итогам сильного первого тайма смотрелся логично. Пусть пришел он не из логики серии опасных моментов, а из вот такого одиннадцатиметрового.

Прессинг все решил

Когда у Гвардиолы отбирают контроль мяча, он достает из рукава другой свой козырь и им переигрывает противника. Так получилось с «Арсеналом». Ключевая роль тут досталась не долгим перепасовкам, не затяжным комбинациям, даже не умению пользоваться моментами, а быстроте реакции и организованному прессингу.

Вспомним, как случился первый гол «Сити», который тогда казался не очень логичным. Прессинг на половине поля «Арсенала» против Томиясу привел к тому, что защитник откатил в центр мяч на Де Брюйне, а тот уже забил. Грубейшая ошибка. Которой не было бы без жесткого и высокого прессинга.

Во втором тайме Гвардиола показал Артете и другую способность – перестраивать схему без очевидных на то причин. Выход Аканджи вместо Мареза не смотрелся логичным и оправданным. Схема «горожан» стала более классической и близкой к 4-3-3. И это немного изменило структуру и характер прессинга «Сити». В нем более активную роль стали играть Силва и Гюндоган.

В итоге именно эта пара поспособствовала созданию голевых моментов у ворот «Арсенала», закупоривая пространство для выхода «Арсенала» из обороны. Так Силва накрыл Габриэла в случае со вторым голом, а Гюндоган в той комбинации отдал голевую передачу на Грилиша, который наконец-то может похвалиться полезностью, выраженной в голах. В случае с третьим голом уже Гюндоган накрыл и сам развил атаку, выдав предголевой пас на Де Брюйне.

Такой отлаженности и хладнокровной вариативности у «Арсенала» не нашлось. Он по-прежнему больше рассчитывает на эмоцию, а не на организацию игры. И это снова раскрывает его незрелость для завоевания титула. Причем это не значит, что титул в итоге ему не достанется. В футболе бывает всякое. Однако эта игра продемонстрировала, почему «Сити» считался фаворитом в турнире и при отставании в восемь очков.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 10 (1) – 9 (6)

Попыток ударов было не так много. Для английского чемпионата суммарная цифра в 19 ударов – это ничто. Но напряжения в матче от этого меньше не становилось. В итоге примерно поровну пробили обе стороны. При этом гораздо точнее были гости, у которых шесть из девяти попыток пришлись в створ. У «Арсенала» лишь одна. А самым бьющим стал Нкетиа с четырьмя неточными ударами. На втором месте – Холанн с тремя попытками.

Владение мячом (точность передач): 63,6% (83%) — 36,4% (73%)

Очень нетипичные цифры для игры с участием «Манчестер Сити». Обычно «горожане» гораздо больше контролируют мяч. Но в этот раз они были нацелены на более вертикальные передачи и долго не возились, сразу пытаясь обострить. Отсюда еще и не очень высокая точность пасов. Но команда Гвардиолы показала, что и в таком режиме способна добиваться убедительных побед.