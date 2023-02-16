Затмили Лигу чемпионов. «Барселона» и МЮ выдали концерт

1676580473

вчера, 23:47

Победителя выявить при этом не удалось.

Непривычное зрелище

Кажется, что «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» решили не только вывеской сделать Лигу Европы местами престижнее, чем Лига чемпионов, но и драматизмом в игре. Впрочем, за этой разудалостью и пиршеством открытого футбола и моментов стоят как раз те проблемы, из-за которых отчасти обе команды и оказались в Лиге Европы, а не в Лиге чемпионов. Но в любом случае, автоматически приходилось одергивать себя, глядя на название команд в левом верхнем углу экрана и название турнира, который с таким сочетанием имен не вяжется.

С первых минут можно было обратить внимание и на необычные сочетания в обороне обеих команд. У «Манчестера» Шоу, которого привычнее видеть на краю слева, занимал место одного из центральных защитников рядом с Вараном, а левее находился Маласиа. Да, так бывало, но все же это не очень традиционно. У «Барселоны» Кунде и Алонсо, которых тоже чаще видели на фланге, оказались парой центральных защитников, а по краям разместились Араухо и Альба. Такие сочетания как минимум интриговали. В креативной зоне у обеих команд все выглядело более-менее привычно.

Вратарское выступление

Поначалу соперники не обещали чего-то крайне зрелищного. Казалось, что будут выступать в духе команд из первых матчей плей-офф в Лиге чемпионов, где было мало голов, временами много осторожных действий с учетом будущих ответных встреч. Подобное проскакивало в первом тайме и здесь. Но постепенно приходило осознание того, что Лига Европы – не Лига чемпионов, давление чуть ниже все-таки, а игровой азарт захлестывал и увлекал сильнее, чем желание сыграть расчетливо. Кроме того, те самые необычные сочетания в защите манили проверить их на прочность. У противника.

Но первый тайм стал проверкой на терпеливость для зрителей. Соперники вскрывали оборону друг друга, та совершала ошибки, однако не хватало самой малости в конце. Да и тер Штеген с Де Хеа демонстрировали, почему входят в число вратарей мирового уровня. Каждый в первом тайме шикарно спасал там, где нападающих не подводила точность или слаженность действий. Поэтому к концу тайма на табло сохранились нули, а внутри игроков – недовольство. «Барселона» больше владела мячом, но ей не хватало разнообразия и креатива, а МЮ транжирил моменты.

«Крылатые качели»

А наградой для тех, кто потерпел и не переключил трансляцию, стал второй тайм. Причем с первых же минут. Противники будто выключили режим осторожности, а их тренеры показали своим подопечным на конкретные слабые места в обороне друг друга. Начался тот вид игры, при которой защита очевидно уступала в качестве работы атаке.

В случае, когда класс команд различается, при такой игре наступают «качели», но счет неуклонно растет в одну сторону. И случается что-то наподобие 5:2. В данном случае класс команд оказался примерно равным, а степень ошибок в обороне и мастерства в нападении приблизительно одинаковым. Это и подарило открытый футбол со сложным сценарием, переворотами и массой голевых моментов.

Началось все с новых упущенных шансов, однако Алонсо все же удалось прошить Де Хеа после подачи углового. Давид, действовавший безупречно в первом тайме, тут не выручил. И будто передал эстафету-«невыручайку» тер Штегену. Рэшфорд прорвался в его штрафную справа и прошил вратаря с острейшего угла.

Немец оставил ровно пространство размером с мяч между собой и штангой. Туда и угодил Маркус, причем не поднимая головы. Феноменальная форма англичанина не перестает удивлять. Он забил в четвертом матче подряд, а всего после чемпионата мира на его счету 14 голов в 16 играх за МЮ .

Еще через несколько минут уже «Барселона» оказалась в статусе отыгрывающейся стороны. После розыгрыша углового и неразберихи перед воротами тер Штегена Кунде неудачно попытался перехватить мяч и отправил его в сетку собственных ворот. И вот тут можно отметить, что период «качелей» завершился.

Он включал в себя режим размашистого обмена потенциально голевыми атаками. Если стартовый отрезок из равной борьбы завершился равным же счетом, то второй отрезок, более короткий, но и более интенсивный, в котором тоже обе команды создали моменты на несколько голов, закончился победой «Манчестера», который ушел на третий отрезок с психологическим и эмоциональным перевесом. Для «Барселоны» и Хави наступил острый момент.

Перезагрузка

Каталонцы, выигравшие предыдущие 11 матчей, не были готовы морально терпеть поражение. Уже не тот уровень уверенности у команды, которая не так давно не воспринималась серьезно. Хави пошел на переворот игры тройной заменой, которая сохранила расстановку, но сместила акценты и персонажей. В том числе в обороне.

Тен Хаг же рассчитывал как раз на тот кураж, который поймал его стартовый состав. Он ничего не менял до последних минут. Единственной перестановкой голландца стал выход Гарначо вместо Санчо на 82-й минуте. Тогда как Хави использовал все пять замен. И не впустую, нужно сказать. Ему удалось вернуть те самые «качели», но уже с психологически перезагруженной командой. И последние минуты остались за «Барселоной».

Она подходила с показателем 11:16 по ударам по воротам к этому отрезку, а завершился матч с равным значением – 18:18. Каталонцы вырулили опять к концу тайма на равновесие, которое отразилось и в счете. Причем равным счет стал уже на 76-й минуте после необычного удара Рафиньи, который и не бил вовсе, а крутил на Левандовски, но поляк мяча не коснулся, зато смутил Варана и Де Хеа. Уже после этого гола «Барселона» имела целую пачку голевых моментов, но ни один из них не стал голевым.

Веселые эксперименты, которые были обусловлены потерями команд и тренерскими решениями, отчасти обеспечили такой яркий матч. Немаловажную роль сыграл и статус турнира, и психологические особенности исполнителей и команд. Можно не сомневаться, что на «Олд Траффорд» мы увидим нечто похожее и любопытное.

В этот раз тренеры выкручивались. У того же тен Хага были дисквалифицированы Забитцер и Мартинес, травмированы Эриксен, Марсьяль, Антони и Мактоминей. Хави же в большей степени экспериментировал. Но в ответной игре придется выкручиваться ему. Гави наработал на дисквалификацию точно, Педри получил травму, правда, может еще успеть вернуться. Есть проблемы и с Бускетсом. Но приятно, что команды решили найти выход из ситуации в футбольной «мясорубке», пусть она неизбежно и сопряжена с обилием ошибок в обороне.