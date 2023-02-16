Адейеми не оставил камня на камне от Энцо, но интрига сохранена. В Лондоне будет ещё интереснее

1676529568

сегодня, 09:39

«Челси» снова не смог победить, но имел много хороших моментов.

За первый тайм команды не нанесли ни одного удара в створ

Оппоненты подходили к первому матчу 1/8 Лиги чемпионов в абсолютно разной форме — «Боруссия» после чемпионата мира не проигрывает, а «Челси» штормит так, что они не могут побороть сами себя. Однако Поттер, похоже, окончательно определился с тем, какую схему хочет использовать. В очередной игре он выпустил 2 центральных полузащитников при 4 защитниках. «Челси» давно не выступал по формации в 4-2-3-1 и адаптация игроков к новой схеме потребует некоторого времени.

Несмотря на абсолютно разные вложения в состав, команды показали очень равный футбол с точки зрения технико-тактических действий. С первых минут стало очевидно, что нас ожидает яркий матч. Одно из самых дорогостоящих приобретений лондонцев Михаил Мудрик сначала не смог доработать в обороне против Вольфа, проиграв ему подбор, что привело к опасному моменту у ворот гостей, а потом был близок к выходу один на один благодаря своей феноменальной скорости, но его остановил Шлоттербек.

В первом тайме хозяева больше контролировали мяч – 60% времени, чаще били – 11 ударов против 4 у «Челси», но ни одна из 15 попыток взятия ворот не пришлась в цель. Команды так и ушли на перерыв без попаданий в створ противника, за исключением одного момента, когда Тиаго Силва закинул мяч за шиворот Грегору Кобелю, но сделал это рукой, за что и получил желтую карточку.

Несмотря на отсутствие точных ударов, было немало шансов забить и преимущественно они возникали у «Челси». Фелиш поучаствовал сразу в нескольких из них: один раз пробил немного выше ворот, а во втором случае попал в перекладину.

Во второй половине матча «Челси» подвела реализация, а Адейеми уничтожил гостей

По итогам первого тайма Поттер сделал выводы и из раздевалки его подопечные вышли с совершенно иной установкой. Игроки «аристократов» стали диктовать свои условия на «Сигнал Идуна Парк», Джеймс начал смелее подключаться к атакам, что привело к нескольким опасным моментам у ворот «Боруссии», Фелиш снова имел шансы забить, но раз за разом хозяев спасал Кобель.

С каждой минутой давление «аристократов» нарастало и возникало ощущение, что вот-вот в раму ворот их соперников будет забит гол, но в планы лондонцев вмешался реактивный нападающий «шмелей» Адейеми.

Поймавший мяч после слепого выноса Геррейру, нападающий хозяев стартовал со своей половины поля. Единственным препятствием на пути к Кепе Аррисабалаге был лучший молодой игрок недавнего мундиаля Энцо Фернандес. Адейеми потихоньку подбирался и сокращал дистанцию, ожидая верного момента для рывка, и в нужное время набрал невероятную скорость, с помощью которой обошел аргентинца как стоячего, а после хладнокровно обыграл и Кепу.

После гола на 63-й минуте матча все, что оставалось «Боруссии» – терпеть и надеяться на аналогичный контрвыпад. Хозяевам удалось дотянуть до победного результата на морально-волевых и благодаря шедевральной игре своего голкипера. Только за второй тайм Кобель сделал 8 сейвов, а также один очень важный удался Эмре Джану, который вынес мяч прямо с ленточки ворот на 78-й минуте.

Несмотря на результат, в игре «Челси» прослеживались позитивные звонки и второй тайм стал для команды лучшим игровым отрезком в 2023 году. Прогресс есть, но ко многому еще предстоит привыкнуть. После матча главный тренер «Челси» Грэм Поттер отметил:

Мы прогрессируем как команда, видим много положительных моментов. Всегда нужно немного удачи, но нельзя сидеть и ждать ее, надо продолжать работать. Ребята отлично выполняют свою работу, но мы все еще страдаем в данный момент.

«Боруссия» набрала хорошую форму, но в Лондоне будет очень сложно

Клуб из Дортмунда лучше всех в Европе воспользовался перерывом на мундиаль. После окончания чемпионата мира и рестарта чемпионата Германии «шмели» находятся в невероятной форме. 2023 год «Боруссия» начинала на шестом месте в Бундеслиге — первую часть сезона команда была в кризисе, но благодаря серии побед из 5 матчей, вернулась в топ-3 чемпионата. Отставание от «Баварии» всего 3 очка.

После мундиаля форму набрал и Карим Адейеми. В одном из недавних матчей Бундеслиги обидчик «Челси» побил рекорд, став самым быстрым футболистом в истории чемпионатов Германии, разогнавшись до 36,7 км/ч. Кроме того, в строй вернулся Себястьен Аллер, который покупался в надежде заменить ушедшего в «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

После поражения в Дортмунде у «Челси» лишь 2 победы в 13 последних встречах во всех турнирах. Если вдаваться в статистику, то остается только ужасаться форме лондонской команды. Может возникнуть ощущение, что судьба Грэма Поттера в команде висит на волоске. Однако в последние дни в прессе не раз заявлялось, что Тодд Боэли намерен дать молодому английскому специалисту столько времени, сколько потребуется, чтобы построить из приобретенных игроков что-то стоящее.

Ответная встреча состоится 7 марта в Лондоне и учитывая то, как складывался второй тайм матча в Дортмунде, стоит ожидать, что сценарий не изменится. «Челси» нужно будет отыгрываться, а «Боруссия» все так же будет рассчитывать на контратаки и быстрые ноги Адейеми.