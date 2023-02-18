«Фулхэм» в погоне за топ-5, «Атлетик» возвращается на вершину. Борьба за еврокубки в европейских лигах

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сегодня, 13:09

Есть потенциальные дебютанты.

«Наполи» доминирует в Серии А, «Торино» преследует шестерку

Первая строчка почти наверняка останется за «Наполи», зато ниже происходит нешуточная борьба. После долгой раскачки «Интер» устремился на второе место чемпионата и уже сформировал отрыв от ближайших преследователей в 3 очка. При этом догнать «нерадзурри» за 1 тур могут сразу 3 команды: «Аталанта», «Рома» и «Милан».

«Бергамаски» набрали высокий темп после паузы и лишь в начале февраля потерпели первое поражение. Римляне в топе скорее благодаря удобному календарю – в играх с прямыми конкурентами они с трудом набирают очки, зато середняков обыгрывают регулярно. Действующие чемпионы ненадолго приостановили падение, но до этого успели выдать 7-матчевую серию без побед. Они пока идут в зоне ЛЕ , а путевку в ЛК удерживает «Лацио».

У «орлов» есть 9 очков в запасе, и ближе всех к ним находятся «Торино» с «Удинезе». Вероятнее всего, им не хватит запаса мощности для длительной погони, к тому же в спину дышит «Ювентус» — «старую синьору» от «Лацио» отделяет всего 10 очков, да и не хочется Аллегри ставить под вопрос свое будущее в команде.

«Райо Вальекано» и «Атлетик» готовы ворваться в еврокубки

Первое и второе место Ла Лиги ожидаемо разыгрывают между собой «Барса» и мадридский «Реал» — они гарантированно попадут в ЛЧ . Замыкает топ-3 неожиданно «Реал Сосьедад» – «бело-голубые» близки к тому, чтобы впервые за 10 лет отобраться в Лигу чемпионов.

Вслед за ними идет стагнирующий «Атлетико». Для мадридцев этот сезон пока – худший с чемпионата 2011/12, в котором они стали 5-ми. Хотя «матрасники» могут опуститься еще ниже – «Бетису» до них не хватает всего 4 баллов.

А вот за попадание в Лигу конференций готовы побороться команды, которые давно (или совсем) не отбирались в еврокубки. На данный момент 6-е место с 33 очками в активе занимает «Райо Вальекано». Еще недавно «пчелы» курсировали между Ла Лигой и Сегундой, но в прошлом году им удалось закрепиться в элите, а сейчас команда уже заскакивает в еврокубковую зону. Потеснить ее может «Атлетик» из Бильбао, который вспомнил свои лучшие годы после возвращения Эрнесто Вальверде. Долгое время «баски» даже шли в зоне ЛЧ , но сейчас ожидают осечки «Райо», чтобы затем вернуться в топ-5 – в еврокубках они не участвовали с сезона 2016/17.

«Унион» и «Фрайбург» закрепляются в топ-5

Годы поступательного развития привели к тому, что сейчас эти клубы борются за попадание в Лигу чемпионов. Берлинцы вышли в Бундеслигу по итогам сезона 2018/19 и быстро закрепились в высшем дивизионе. Постепенно «Унион» поднялся в топ-10, затем – в топ-5. В текущем чемпионате идет в первой тройке, причем занимает второе место и преследует «Баварию». Команды разделяет 1 балл. Чуть ниже располагается регулярный участник ЛЧ – дортмундская «Боруссия». «Черно-желтые» успели выдать 5-матчевую победную серию и вернулись в борьбу за первую тройку.

Последнюю строчку, которая дает право выступить в главном еврокубке, пока занимает «Фрайбург» — коллектив типажа «Униона» (тоже недавно поднялся из второго дивизиона) обогнал даже «Лейпциг», чуть раньше стабильно входивший в топ-3.

В Германии темными лошадками являются «Вольфсбург» и «Байер». Первые провалили предыдущий чемпионат, а сейчас наверстывают упущенное. Последние же объективно провалили первую часть сезона и кое-как выбрались со дна после назначения главным тренером Хаби Алонсо. «Фармацевты» годом ранее стали третьей командой Бундеслиги – и сейчас снова рвутся в еврокубки.

«Брайтон», «Фулхэм» и «Брентфорд» — в погоне за «Тоттенхэмом»

Наибольшая интрига, как обычно, в АПЛ . Образовались локальные группы – «Арсенал» и «Ман Сити» борются за чемпионство, конкуренцию им пытается составить «Манчестер Юнайтед». До недавнего времени компанию «манкунианцам» составлял «Ньюкасл», но «сороки» после двух подряд ничьих отстали от топ-3.

Кое-как держится на уровне 5-й строчки, дающей путевку в ЛЕ , при этом имеет реальные шансы обогнать «Ньюкасл» и забраться в ЛЧ .

Дальше особенно интересно. Среди преследователей «шпор» есть прошлогодний представитель Чемпионшипа – «Фулхэм». «Дачники» с Марку Силвой представляют единый механизм, отточенную прессинг-машину с Александром Митровичем в роли страйкера. Чуть выше идет «Брайтон» — при Де Дзерби «чайки» сделали еще 1 шаг вперед (хотя после ухода Поттера казалось, что они провалятся). На их уровне держится и «Брентфорд», хотя по сравнению с «Фулхэмом» и «Брайтоном» у «пчел» меньше шансов потеснить «Тоттенхэм».

«Марсель» и «Монако» догоняют ПСЖ , «Лилль» вернулся в борьбу

По итогам первых пяти туров казалось, что «монегаски» опять застрянут в середине турнирной таблицы, но по ходу сезона они смогли забраться в первую пятерку. Закрепившись там, «Монако» поднялся еще выше – и после победы над ПСЖ занимает третье место.

Парижане неожиданно близко подпустили к себе «Марсель» и «Монако» — а судя по слухам о внутренних конфликтах, и вовсе могут пропустить кого-то вперед. Две оставшиеся путевки пока удерживают «Ланс» и «Лилль», но совсем недалеко от них расположились «Ренн» и «Ницца». Первые чуть раньше вообще шли в топ-3 – отрезок в конце января-феврале (1 победа в 4 матчах) подпортил положение команды. А последние наоборот ни разу не проигрывали в последних 6 встречах и находятся в трех очках от пятой строчки.