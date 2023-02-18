«Барселона» – «Кадис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Барселона» – «Кадис», который состоится 19 февраля 2023 года

«Барселона»

«Сине-гранатовые» в чемпионате Испании находятся на данный момент на первой строчке турнирной таблицы, опережая «Реал» на восемь очков. Сохранив свои ворота «сухими», «Барса» взяла верх над командой «Севилья». Все три гола были забиты во втором тайме. В 21-ом туре с минимальным счётом каталонский клуб одержал победу над «Вильярреалом».

16 февраля со счётом 2:2 «Барселона» сыграла вничью с « МЮ ».

«Кадис»

В испанской Примере «жёлтая подлодка» занимает шестнадцатое место. Предлагаем рассмотреть несколько крайних матчей с участием «жёлто-синих» за последнее время, чтобы оценить шансы команды на успех в будущей встрече с «Барсой». В сухую, забив два гола, «Кадис» одержал победу над «Мальоркой». «Баскам» с большим счётом «жёлтая подлодка» проиграла в матче позапрошлого тура Ла Лиги.

Со счётом 2:0 «жёлто-синие» обыграли «Жирону» в 21-ом туре.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» – 1.21

Ничья – 7.00

Победит «Кадис» – 14.00

Победит «Барселона» с форой -1.5 – 1.60

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.34

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.58

Статистика

В четырёх из пяти последних матчей «сине-гранатовые» обыграли своих соперников

За тот же период «жёлтая подлодка» выиграла в двух поединках

Три личные встречи из пяти завершились следующим исходом: обе забьют — нет.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.60 на победу «Барселоны» с форой -1.5. Каталонская команда не упустит возможность увеличить отрыв от конкурентов.