«Ланс» – «Нант» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ланс» – «Нант», который состоится 19 февраля 2023 года

«Ланс»

«Ланс» преследует игровой кризис и клуб не может победить уже несколько матчей в чемпионате Франции, что разумеется сказалось на турнирной таблице. Сейчас команда идет на четвертом месте с 46 очками и опережает ближайшего соперника на пять баллов. В предстоящей игре с нестабильным «Нантом», который потратил много сил в Лиге Европы, болельщики будут ждать от хозяева важной победы.

12 февраля «Ланс» проиграл на выезде «Лиону» (1:2), а в 1/8 финала кубка Франции по пенальти смог пройти «Лорьян» (2:1).

«Нант»

«Нант» идет в середине турнирной таблицы Лиги 1 и вряд ли сможет побороться за зону еврокубков. Команда занимает 13 место с 28 очками и отстает от «Клермона» на два пункта, но еще участвует в Лиге Европы и даже имеет шансы на проход в следующую стадию. Вполне вероятно, что тренерский штаб отчасти пожертвует этой игрой в чемпионате, чтобы лучше подготовиться к ответной встрече с «Ювентусом».

16 февраля «Нант» сумел не проиграть «Ювентусу» в первом матче 1/16 Лиги Европы (1:1), а 12 числа в чемпионате оказался сильнее «Лорьяна» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ланс» – 1.5

Ничья – 4.2

Победит «Нант» – 6.9

Статистика

«Ланс» не может выиграть уже пять матчей подряд в основное время во всех турнирах

«Нант» не проигрывает на выезде уже восемь поединков подряд

Три из пяти последних встреч между клубами завершились ничейным результатом

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Ланса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Эта победа нужна больше хозяевам, чем гостям, которые предпочли бы выход в следующую стадию Лиге Европы. Прогнозируем успех «Ланса» в 1-2 мяча.