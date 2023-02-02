Лучший игрок ЧМ-2010 и легенда «Барселоны». Футболисты, которые превзошли своих отцов

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вчера, 19:57

Футбол – дело семейное.

Сегодня мы не будем упоминать об известных случаях, когда сын оказался лучше своего отца в достижениях на футбольном поле. Поэтому в данной подборке вы не найдёте Эрлинга Холанда или Паоло Мальдини. Но есть немало других интересных историй, когда сын не только продолжал дело папы, но и становился лучше него.

Гонсало Игуаин и Хорхе Игуаин

Гонсало родился во Франции в 1987 году. Его мать Нэнси Закариас была художницей, а отец в то время выступал за «Брест», который стал единственным в его карьере европейским клубом. Всего через 10 месяцев семья вернулась обратно в Аргентину. Примечательно, что у Гонсало есть французский паспорт, однако он не владеет французским языком.

Хорхе Игуаин играл на позиции центрального защитника. Его пиком были выступления за «Бока Хуниорс» (1986-1987) и «Ривер Плейт» (1988-1991), где он выиграл два чемпионских титула в Аргентине. У Хорхе и Нэнси четверо сыновей: Николас, Лаутаро, Гонсало и Федерико. Однако только последние два пошли по стопам отца. В начале своего пути Гонсало и Федерико вместе выступали за «Ривер Плейт», а под конец карьеры вместе сыграли за «Интер Майами».

Кроме того, есть ещё один интересный факт, который объединяет Гонсало со своим отцом. В 1990 году в Суперклассико между «Ривер Плейтом» и «Бока Хуниорс» Хорхе, который выступал за «Ривер», поразил ворота соперника, что позволило его команде одержать победу со счётом 2:0. Спустя 16 лет, в 2006-м, дублем в ворота «Бока Хуниорс» отметился молодой Гонсало, позволив «миллионерам» выиграть (3:1).

Лерой Сане и Сулейман Сане

Сулейман Сане родился в Сенегале, а когда ему было четыре года, его семья перебралась во Францию. В 1982-м в составе французской армии Сане-старший попал в Германию, где отслужил год. Через некоторое время Сулейман подписал контракт с «Фрайбургом», который выступал тогда во втором по силе чемпионате Германии. В сезоне 1987/88 он стал лучшим бомбардиром второй Бундеслиги, забив 21 гол. В 1990-м в Бундеслигу вышел клуб «Ваттеншайд 09», который подписал нападающего. Сулейман за 4 сезона в составе «серых мышей», а именно такое прозвище имела команда, забил 39 голов в высшей лиге Германии, став лучшим бомбардиром клуба за всю историю Бундеслиги. Позже форвард играл в Австрии и Швейцарии, а затем снова вернулся в «Ваттеншайд».

Сулейман является одним из первых африканских игроков в истории Бундеслиги. Во время своих выступлений Сане-старший отличался своей скоростью. Он мог пробежать 100 метров за 10,7 секунд. Похоже, что скоростные данные сын перенял у своего отца. После завершения карьеры футболиста Сулейман тренировал сборную Занзибара (2008-2011) и всё тот же «Ваттеншайд».

В 1996 году на свет появился Лерой, которого назвали в честь французского наставника Клода Ле Руа, тренировавшего его отца в сборной Сенегала. Мать Лероя, Регина Вебер, была известной немецкой художественной гимнасткой. Она выиграла множество чемпионатов Германии, а в 1984 году на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе завоевала бронзовую медаль. Вебер по сей день остаётся единственной представительницей Германии, которая выиграла олимпийскую медаль в художественной гимнастике.

У Лероя есть два брата. Ким (старше на год) играл в низших немецких лигах и завершил карьеру в 2017-м в 22 года. Сиди, которому сейчас всего 19, выступает за молодёжную команду «Шальке». Все три брата начинали свои выступления в молодёжке «Ваттеншайда» — клубе, где их отца помнят до сих пор.

Мартин Эдегор и Ханс Эрик Эдегор

Большую часть своей карьеры Ханс Эрик провёл в составе «Стрёмсгодсета» (1994-2003), который тогда то находился в высшей лиге Норвегии, то вылетал в низший дивизион. Однако футбольной славы отец не сыскал, не сумев перейти в команду не из норвежского чемпионата.

В 1998 году в Драммене на свет появился Мартин, который пошёл по стопам папы. В юные годы Эдегор-младший выступал за академию «Драммен Стронг», которой владел его отец. Родители Мартина сразу же взялись за развитие карьеры сына. Они заплатили 50 000 крон, чтобы сделать искусственное поле рядом с домом. Через 9 лет «Стрёмсгодсет» заплатил семье Мартина 100 000 крон, когда молодой игрок получил приз лучшему таланту 2014 года. А когда в 2015-м Эдегор был продан в «Реал», «Стрёмсгодсет» выплатил 250 000 крон академии «Драммен Стронг».

Вместе с сыном в мадридский клуб отправился и Ханс Эрик, который начал тренировать молодёжные команды «сливочных». Подписав контракт на 3 года, Эдегор-старший получал за работу с детьми 100 000 евро в год. Кроме того, ему полагался единоразовый бонус в размере 3 млн евро. Таким образом, проработав в «Реале» с 2015 по 2017 год, Ханс Эрик получил около 3,3 млн евро. Зинедин Зидан, который тогда возглавлял «Реал» U23, зарабатывал 600 000 за сезон. Даже за 3 года Зизу не смог бы заработать те деньги, который отец Мартина Эдегора получил за работу с игроками мадридского клуба, которым было менее 17 лет.

Позже пути Мартина и Ханса Эрика разошлись. Отец возглавляет норвежский клуб «Саннефьорд», который выступает во втором по силе дивизионе страны, а сын зажигает в «Арсенале».

Пьер-Эмерик Обамеянг и Пьер-Франсуа Обамеянг

Отец Пьера-Эмерика родился в Габоне, однако позже переехал во Францию, где начал играть за местные клубы. Его полное имя – Пьер-Франсуа Обам-Эянг. Однако ради получения французского гражданства отцу пришлось оставить только одно имя, в результате чего он стал Обамеянгом. Играя на позиции полузащитника, Пьер-Франсуа выступал за «Лаваль», «Гавр», «Тулузу» и «Ниццу». На его счету 29 матчей и 4 гола в составе сборной Габона.

Интересную историю вспоминал бывший защитник «Челси» и сборной Франции Франк Лебёф. Во время совместных выступлений с Пьером-Франсуа за «Лаваль» в конце 90-х, Обамеянг настолько заболел, что не мог ходить. Лебёф утверждает, что врачи не могли вылечить его товарища по команде, однако марабут (мусульманский религиозный лидер) с помощью чёрной магии в прямом смысле слова поставил Пьера-Франсуа на ноги.

После завершения выступлений на профессиональном уровне Обамеянг-старший работал скаутом в «Милане», где начинал карьеру его сын. У Пьера-Эмерика есть два старших брата – Вилли и Катилин, которые преимущественно выступали за малоизвестные команды.

Серхио Бускетс и Карлес Бускетс

Карлес является воспитанником «Барселоны», где и провёл почти всю свою карьеру, выступая в 90-х на позиции вратаря. Но в большинстве сезонов Бускетс-старший был вторым голкипером «сине-гранатовых», уступая место в воротах Андони Субисаррете, Витору Байе и Руду Хеспу. Он был первым выбором тренера только в кампаниях 1994/95 и 1995/96.

Однако свою футбольную карьеру Карлес начинал в качестве нападающего, пока однажды ему не пришлось заменить травмированного вратаря. У отца Серхио была отличительная черта – он прекрасно играл ногами, что было редкостью на то время для представителя его позиции. Известная французская газета L'Équipe назвала его «вратарём без рук».

Кроме того, Карлес выступал в штанах, а не в шортах, даже в жаркую погоду. Бускетс-старший объяснял это тем, что привык носить их на тренировках, поэтому решил выходить на поле в штанах и во время матчей. Так он считал свои колени более защищёнными от травм. Но болельщики в то время строили догадки, что таким образом Карлес пытался скрыть шрам или татуировку.

После завершения карьеры отец Серхио вернулся в каталонский клуб в качестве тренера вратарей. Эту должность он занимает и по сей день, работая с «Барселоной» Б. А его сын – легенда «сине-гранатовых».

Диего Форлан и Пабло Форлан

Семья Диего была буквально увлечена футболом. Его дед по материнской линии Хуан Карлос Корассо — известный игрок «Индепендьенте», а позже тренер сборной Уругвая. Его дяди – Рикардо Боччини и Хосе Омар Пасториса тоже выступали за «Индепендьенте». Отец Диего, Пабло Форлан, четыре раза побеждал в чемпионате Уругвая в составе «Пеньяроля», а также выигрывал Кубок Либертадорес, он участвовал на чемпионатах мира 1966 и 1974 года.

Примечательно, что Диего Форлан мог не пойти по стопам своей семьи. В юные годы он увлекался не только футболом, но и теннисом, в игре в который преуспевал. Диего выбрал лучший вид спорта в мире благодаря своему тёзке Марадоне. В 1991 году сестра будущего лучшего игрока ЧМ -2010 попала в автомобильную аварию, в результате которой погиб её парень, а она осталась инвалидом. Семья не могла оплатить операцию, но собрать средства помог Марадона. Вдохновлённый этим поступком, Диего Форлан решил, что станет футболистом, чтобы помогать своей сестре оплачивать лечение.

Интересный факт – дядя и отец Диего выигрывали Кубок Америки в составе сборной Уругвая, а в 2011 году это удалось и Форлану-младшему.