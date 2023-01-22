110 лет скандальных приключений. История «Ювентуса» полна судов и обвинений

1674391958

вчера, 15:52

Арбитры, трансферы, прописка и финансы – с туринцами не заскучаешь.

1913 год. «Ювентус» вылетел из чемпионата

В официальной истории клуба сказано, что не вылетали до «Кальчополи». Формально это правда, но после случайного чемпионства в 1905-м выступали скверно. В 1913 году «Ювентус» проиграл 8 из 10 игр. Последнее место, вылет, но туринцы – ловкие парни. Объявили, что теперь Турин не Пьемонт, а Ломбардия. Это как «Спартак» назвать краснодарским клубом. Пошли в группу к «Интеру» и «Милану», выжили, в отличие от «Ювентусов» из Рима и Милана. И привычку хитрить не бросили.

1923 год. Аньелли приходят вместе со скандалами

В 1900 году завод Джованни Аньелли собрал два десятка автомобилей. Через шесть лет выпустили свыше тысячи. Аньелли в 1923 году добавил в коллекцию футбольный клуб «Ювентус», отдав его сыну Эдоардо. Это дедушка Андреа Аньелли. Молодой богач взялся за дело. Переманил из состава чемпионов «Про Верчелли» Розетту – большой скандал. Нанял первого в истории клуба тренера, венгра Кароя. В 1926-м выиграли чемпионство. Спустя два года к Розетте добавят Калигариса. Также младший Аньелли во время Олимпиады заприметил в Амстердаме форварда Орси. Большой трансфер. Раймундо в порту Генуи получил от Аньелли ключи от автомобиля, золотые часы с бриллиантами и ключи от виллы в Турине. Новый владелец «Ювентуса» оседлал практику с «ориундо» — возвращения футболистов с итальянскими корнями. Аргентинцы Монти и Орси выиграют 5 чемпионств мистеру Аньелли и Кубок мира для Муссолини.

1961 год. Эррера почувствовал власть корпорации

В 2014 году «FIAT» перешел под контроль американской корпорации, а офисы забрали в Амстердам (налоги продолжают платить в Италии, чтобы быть влиятельными). Много десятилетий назад всё было иначе. 16 апреля 1961-го судьба Скудетто решалась в матче претендентов – «Ювентуса» и «Интера». Боссы туринцев продали на 10 тысяч билетов больше, чем вмещал стадион. Ещё в первом тайме толпа ринулась на поле. Арбитр, который не должен был разрешать саму игру из-за риска давки, остановил поединок. По регламенту это техническое поражение для «Ювентуса». Но Умберто Аньелли, папа Андреа, был президентом Федерации футбола. Заставил переиграть матч. «Интер» взбунтовался. Эррера выставил резервистов, «Ювентус» выиграл 9:1. В тот день туринцы нажили себе много врагов.

1972 год. В «Ювентусе» появляется крестный отец

Итало Аллоди был великим мастером не всегда законных комбинаций. Его много раз обвиняли в работе с арбитрами. Сто раз критиковали за трансферные хитрости. И ни разу не доказали вину, хотя выдвигали обвинения. Итало затащил в «Интер» великих футболистов эпохи Анджело Моратти. Только Король Пеле отказался приехать, хотя заманивали. А в 1970-м Аллоди оказался в «Ювентусе». Помог перестроить команду, нашел Беттегу, Дзоффа и других. И быстро вляпался в скандал. В 1972-м «Торино» и «Ювентус» претендовали на Скудетто, но арбитры проигнорировали очевидный гол нынешней команды Миранчука, титул достался главной команде Турина. Кстати, именно Аллоди пригласил в «Ювентус» Моджи. Лучано многому научился у босса. В 60-х «Ювентус» был первым лишь дважды. В семидесятых годах, даже после ухода Аллоди, у клуба пять чемпионств.

1998 год. Земан обвиняет легенд в применении допинга

Бониперти уже уступил место главного Умберто Аньелли. Папа Андреа поставил на Моджи. Лучано работал, как умеет. Разные соперники обвиняли «чёрно-белых» в покупке арбитров, хотя и другие клубы таким баловались. Но лишь когда тренер Земан заподозрил применение допинга клубами Серии А, то вспыхнул скандал. Юристы затянули расследования настолько, что хотя суд признал, что «Ювентус» и остальные использовали букеты из препаратов, уже не могли никого посадить. Сроки давности истекли. Врач и фармацевт, который выписывал левые рецепты для склада препаратов, к тому времени отбыли наказание. Ветераны подтверждают догадки – использовали допинг.

2006 год. Чемпиона отправляют в Серию В за договорняки

«Моджи оправдан», — ложный заголовок. Суды так затянули после первоначальных вердиктов с санкциями в отношении разных клубов, что только рефери Де Санктиса успели наказать одним годом условно. Моджи и остальные выждали, чтобы не сесть. Но никто не отрицает наличие договорных матчей в промышленных количествах, как и работу с арбитрами. «Ювентус» лишь настаивает, что «Интер» тоже замазан, но сдал всех первым и вышел сухим из воды. К слову, Моджи, которому пожизненно запретили заниматься футбольными делами, был на свежем собрании акционеров «Ювентуса». 85-летний дед заявил, что все газеты врут, а «Ювентус» самый честный. Тряс флешкой с записями, которые якобы его оправдывают. Назвал менеджеров «Интера» фашистами. У дедушек уютный мир старческого безумия. Но важно, что Аньелли пустил Моджи на заседание. Андреа важно было показать, что не только его поймали.

2022 год. «Ювентус» наказали не из-за странных трансферов

Прокуроры не сумели доказать, что итальянские клубы завышали трансферные стоимости, чтобы улучшить отчетность. Хотя это не значит, что схемы не было. Вот только Аньелли во время пандемии баловался другими методами ухода от долгов, за что и наказали. Могущественный миллиардер, который продавал билеты мафиози – за это уже отстраняли, думал, что отделается штрафом. А сняли 15 пунктов и отстранили менеджеров. Суд не последний, 27 марта заседание по делу «Призма». После провала «Плюсваленце» прокуроры собрали новые доказательства. Если Аньелли вкачал 700 млн евро в клуб в обход законов, то минус 15 пунктов это ещё удача. Фанатам пытаются соврать, что все нарушали, как Андреа Аньелли, но речь о разных судебных делах.

Аньелли стоило не вмешиваться

Сиди на трибуне, давай деньги, не мешай профессионалам работать – единственная успешная схема. А теперь Чеферин отомстит бывшему другу, который клялся, что Суперлиги не будет. С другой стороны, адвокаты у «Ювентуса» сильнее, чем прокуроры. Но даже если сократят штраф до 9 очков, ошибки Аньелли, Паратичи и Недведа – в том числе, чисто футбольные, скажутся на будущем клуба.

Повезет, если придет Зидан. Но если УЕФА выбьет «Ювентус» на три года из еврокубков, то Зинедин откажется. Снова и вновь решения руководства топят. «Ювентус» мог часто побеждать без махинаций. Но клан Аньелли предпочитает схитрить, чем прийти вторым. Зато у Джона Элканна – американского наследника империи, появились причины выгнать родственника Андреа из «Ювентуса».

Важно отдать клуб в руки независимых менеджеров, как бывало в их славной истории. А если только сделают вид, что затеяли реформы, то плохо закончат. Реальные успехи лишь тогда, когда Аньелли не трогают менеджеров класса Маротты. Андреа влез, ведь мечтал сам без папки выиграть Лигу чемпионов. Сгубило эго. Трансфер Роналду и пандемия растоптали клуб финансово. Отсюда одержимость Суперлигой, которую активно рекламируют. Далеко не первый случай, когда Аньелли нарушали правила, а страдают болельщики и футболисты, их жаль.