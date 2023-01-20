Беспринципные. Тренеры, работавшие на заклятых врагов

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вчера, 16:17

Таких людей не очень жалуют болельщики клубов.

Кажется, Томас Тухель не прочь стать главным тренером в «Тоттенхэме»

В последнее время тренерское кресло под Антонио Конте не очень устойчиво. Появляется все больше слухов о том, что контракт итальянца не будет продлен и Дэниел Леви уже подыскивает варианты его замены. В СМИ нередко пишут о Томасе Тухеле, которому очень понравилась жизнь в Лондоне за период работы в «Челси». После мундиаля в Катаре Тухеля связывали с назначением на пост главного тренера сборной Англии, но контракт Гарета Саутгейта был продлен, а все слухи автоматически испарились.

Прямо сейчас Томас не ведет переговоров с каким-либо из клубов и, если верить различным спортивным изданиям, ждет первого шага со стороны «Тоттенхэма», который играет в его жизни не последнюю роль. Об этом Тухель рассказывал перед матчем Лиги Европы против «шпор» еще в бытность главным тренером дортмундской «Боруссии» в 2016 году:

Когда я был маленьким мальчиком и играл во дворе с друзьями, то всегда выбирал себе команду из Бундеслиги – оно и понятно. Но один раз я выбрал зарубежный клуб – и это был «Тоттенхэм Хотспур». Мне очень понравилось название: у меня не было никакого образа, я не знал, что это за команда и что они из Лондона. Поэтому для меня сыграть против них – особенный момент.

И если Тухеля назначат главным тренером «шпор», он не станет первым специалистом, который успел посидеть на тренерском мостике двух противоборствующих команд.

Радомир Антич. «Реал» Мадрид и «Барселона»

В начале весны 1991 года мадридский «Реал» потерпел поражение от московского «Спартака» в Кубке европейских чемпионов и занимал седьмое место в первенстве Испании после 26 туров. Главный тренер «сливочных» Альфредо Ди Стефано был отправлен в отставку, а на его место назначен серб Радомир Антич. Самое начало карьеры на посту главного тренера «Реала» у серба не задалось. После первых трех матчей под руководством Антича «Реал» набрал лишь одно очко, но зато в оставшихся девяти турах выиграл восемь встреч, что позволило занять третье место и квалифицироваться в Кубок УЕФА .

В следующем сезоне «Реал» шел очень уверенно — был на первом месте в таблице, имея 7-очковый отрыв от ближайшего преследователя, пробился в четвертьфинал Кубка УЕФА . Однако это не стало препятствием для нового спортивного директора клуба Лео Бенхаккера. Он уволил Радомира Антича, что привело к удручающей концовке сезона. «Реал» занял второе место в Ла Лиге, пропустив вперед «Барселону» в последнем туре, а в Кубке УЕФА проиграл итальянскому «Торино» на полуфинальной стадии.

В 2003 году в аналогичной ситуации оказалась «Барселона». Каталонский клуб проваливал сезон и занимал 15-е место с 23 очками после 20 туров. Перед Радомиром Античем была поставлена одна цель — сохранить прописку в высшем дивизионе. В оставшихся матчах сезона «Барселона» выиграла 9 встреч и добралась до шестого места в таблице, которое позволило отобраться в еврокубки на следующий сезон.

На этом заслуги Радомира закончились, ведь в клубе произошли перестановки. На пост президента «блауграны» был избран Жоан Лапорта, который нанял Франка Райкарда, оставив тем самым Антича без работы. Из-за того как складывалась карьера серба, многие его называли кризис-менеджером. Самому Античу это не нравилось, но правда такова, что в случае с обоими испанскими грандами он приходил в тяжелые для них моменты и возвращал на победную поступь.

Карло Анчелотти. «Ювентус» и «Милан»

В Италии очень распространены случаи, когда игроки перебираются из своих команд к принципиальным соперникам. Есть подобные истории и среди тренеров. Карло Анчелотти любим многими, но, несмотря на время работы в «Ювентусе», ненавистен болельщикам «старой синьоры».

Назначение на пост главного тренера «Ювентуса» было очень неожиданным. В 1999 году фанаты «Юве» встретили итальянского специалиста не слишком радушно: «Cвинья не может тренировать „Ювентус“». Карло не смог принести успех в Турин во многом из-за вражеской обстановки, царившей вокруг него. Позже он сам вспоминал:

«Ювентус» – команда, которую я никогда не любил и которую, вероятно, никогда не буду любить. Это была новая экосистема для меня. И мне никогда не было в ней комфортно.

В стане своего главного футбольного врага толком ничего не получилось. Зато в родном «Милане» все складывалось лучше некуда. Там он нашел себя и за 8 лет пребывания в клубе дважды стал обладателем Лиги чемпионов, привел «Милан» к чемпионству в Италии и выиграл иные трофеи.

Рафа Бенитес. «Ливерпуль» и «Эвертон»

Рафа Бенитес приезжал на Туманный Альбион в качестве тренера, который вместе со своей «Валенсией» дважды оставил не у дел испанские гранды, став чемпионом Испании в сезонах 2001/02 и 2003/04. Этого же ожидали и в «Ливерпуле». Мерсисайдцы надеялись, что Рафа сумеет помочь команде добраться до заветного титула Премьер-Лиги, но вместо этого получили кубковую команду, которая дважды добиралась до финалов Лиги чемпионов.

После своего первого сезона на тренерском мостике «Ливерпуля» Бенитес навечно вписал свое имя в историю, совершив вместе с командой один из лучших камбэков в истории финалов Лиги чемпионов. В Стамбуле им противостоял «Милан» Карло Анчелотти, состав которого был преисполнен звездами мирового уровня, чего не скажешь о мерсисайдцах. «Милан» выходил на поле в качестве фаворита встречи и подкрепил это звание в первом тайме, когда повел 3:0. Однако не смог сдержать соперника после перерыва — «Ливерпуль» отыграл отставание в 3 мяча, перевел игру в дополнительное время и стал победителем Лиги чемпионов уже в серии пенальти.

Позже Бенитес выиграл с «Ливерпулем» Кубок Англии и боролся за титул Премьер-Лиги, но успеха не добился и покинул команду в 2010 году. Спустя 11 лет он неожиданно вернулся к берегам Мерси, но уже на пост главного тренера «Эвертона», приведя в недоумение болельщиков обеих команд Ливерпуля. «Красное» прошлое вызывало у фанатов «ирисок» раздражение и возмущение.

Дела у Бенитеса в «Эвертоне» не задались. После 19 сыгранных матчей его команда занимала 16-е место в турнирной таблице при огромных вливаниях в состав. 1 победа в 13 матчах АПЛ , 9 поражений за 3 месяца. Карьера Бенитеса в стане некогда принципиальных соперников была очень удручающей. Последней каплей для руководства клуба стало 6 поражений подряд с общим счетом 0:16.

Массимилиано Аллегри. «Милан» и «Ювентус»

Массимилиано Аллегри, как и Анчелотти, успел потренировать и «Милан», и «Ювентус». Аллегри пошел в обратной последовательности относительно своего коллеги и смог добиться успеха с обоими клубами.

Приняв «Милан» в 2010 году, он сразу сделал команду чемпионом, что произошло впервые с 2004 года, когда это удалось как раз Анчелотти. Однако после этого у «россонери» начались кадровые проблемы. Клуб покинул ряд звезд, с некоторыми Аллегри конфликтовал, и уже после окончания карьеры в «Милане» наставник заявил: «Я ошибся, придя в „Милан“. Не понял, что в команде много опытных игроков, которые проводят последние сезоны. Нужно было вести себя иначе».

Сразу после «Милана» его пригласили в «Ювентус», где дела пошли намного лучше. После ухода Антонио Конте многим фанатам клуба решение о назначении Аллегри не нравилось. Однако это его не пугало, и Массимилиано привел «Юве» к 5 подряд чемпионствам, а также 4 раза выиграл Кубок Италии. Дважды он был близок к победе и в Лиге чемпионов, однако оба раза проигрывал в финалах. В 2019 году он покинул «Ювентус», но спустя 2 года вернулся и по сей день является его главным тренером.