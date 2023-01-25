«Эта Аргентина больше ничего не выиграет». Ибрагимович напомнил об уважении в футболе

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вчера, 22:57

Вспоминаем хулиганов и джентльменов.

Златану не понравилось поведение аргентинцев

А кому оно могло понравиться? Грешники обожают читать проповеди, для части из них это профессия. Ибрагимович поступал плохо. Бил людей, воровал велосипеды в юности. У него классические замашки альфа-самца. То ударит ногой напарника в шею, то на трибуне нападет сзади на коллег по «Милану», чтобы показать, кто в стае самый сильный. Гвардиоле и Месси от него тоже доставалось, когда надо было продать биографию.

Но трайбализмом Ибрагимович не страдает, всех вокруг без причины не ненавидит. Странник умеет уважать соперников, которых считает достойными. И таких людей немало. Франция не вела себя так с Аргентиной, как Нидерланды, поэтому в словах Златана есть логика:

Не переживаю за Мбаппе, хотя он не выиграл финал, забив четыре гола (вместе с пенальти после матча). Я переживаю за футболистов Аргентины, они ничего больше не выиграют. Месси выиграл всё, его запомнят. Но остальные вели себя плохо, мы не можем такое уважать.

Будь Скалони взрослее, обязательно поставил бы на место Мартинеса. А за ним потянулись бы остальные игроки Аргентины. Конечно, у Месси тоже был эпизод, когда обозвал Вегхорста «болваном», но предыстория там не в пользу ван Гала и голландцев, они сами задирали аргентинцев. Но Златан поднял важную тему. В футболе уважение важнее, чем может показаться.

Скоро вручат новую награду « FIFA Fair Play»

Тридцать шесть лет назад придумали приз « FIFA Fair Play». Премия древнее, чем лучшему игроку года «The Best» — её 27 февраля выиграет Месси. Первыми за «фэйр-плей» отметили фанатов «Данди Юнайтед», те достойно встретили поражение в финале Кубка УЕФА от «Гетеборга». Линекер получил приз за 16 лет в футболе без желтой или красной карточки. Человек, переживший приступ диареи на поле в игре ЧМ -90 против Ирландии, заслужил чистую премию.

Награждали Глассманна — защитник «Валансьена» рассказал о попытке подкупа со стороны «Марселя». Запоминающийся победитель – Ди Канио. Хулиган отказался забивать мяч после случайной травмы вратаря. Оценивали тех, кто помогал Гаити и Японии после землетрясений. Наградили «Атлетико Насьональ», ведь колумбийцы отказались от Кубка Судамерикана после гибели «Шапекоэнсе» (они разбились на самолете, на котором летала и сборная Аргентины).

Футболист из Того спас жизнь сопернику. Немец из голландского клуба пропустил матч против ПСВ , ведь сдавал кровь для неотложной помощи. «Лидс» и Бьелса награждены, ведь тренер приказал пропустить после гола с травмой соперника. Победил медицинский штаб сборной Дании и врач с трибуны, которые спасли Эриксена. В такие моменты понимаем, как важно помнить о принципах «честной игры» если не в футбольных финансах, то хотя бы в отношениях.

С уважения стартуют благодарность и адекватность

Человек, который не уважает никого, может любить и обожать себя, но не заслужит респекта в ответ. У Роналду были проблемы в «Ювентусе» и МЮ , как и в сборной Португалии. Не оспариваем статус легенды, только поведение. А вот Холанд, когда уходил в «Манчестер Сити», подарил всем игрокам, тренерам и персоналу «Боруссии» Д дорогие часы. От 13 до 15 тысяч евро стоили часы для наставников и напарников.

Их доставили двумя лимузинами из Нидерландов, провели примерку для каждого члена клуба. Потратил около 600 тысяч евро, даже водители и повара получили часики за 7-10 тысяч евро. Без подарков понятно, кто умеет уважать. Но дары – один из языков любви. Не все в них нуждаются, но для большинства широкий жест охарактеризовал Холанда как благодарного парня, который ценил и любил свою команду.

Говорят, Эрлинг повторил за Модричем. Народ из сборной Хорватии и «Реала» получил часы, когда Лука выиграл «Золотой мяч». Хорват является давним поклонником «Rolex», у него их целая коллекция. Потратил 1,5 миллиона евро, если верить его бывшему партнеру по бизнесу. Модрич сделал все, чтобы скрыть подарок, пока надежного подтверждения слухам нет. Но охотно верим, что Лука способен на такой жест.

Недооценка и ненависть не делают футбол лучше

Вспомните, как Модрич отреагировал на победу над Бразилией. Пошел утешать беднягу Родриго, который не реализовал пенальти в серии. У Модрича не из-за доброты много титулов, важно и мастерство, но уважение – то, чему надо учиться молодым футболистам. Впрочем, герои не ходят вечно в белых пальто. Например, Бьелса бывал в своей жизни излишне резким. Марсело – эксцентричный человек.

По легенде Бьелса на заре тренерской карьеры после поражения 0:6 встретил ультрас, которые пришли к его дому с гранатой в руке. Обещал вытащить чеку, гнался за подростками по улице. Взрывоопасно было в Эль-Класико, когда Моуриньо стравил «Реал» и «Барселону». Хави те времена вспоминать неприятно, предпочитает джентльменские матчи, ведь бой Месси и Роналду был ярким и без драки.

Если бы гранды меньше спорили и били друг друга, вытаскивая худшее из сложных людей, вроде Рамоса, то футбол никак бы не пострадал. Эмоции бывают и светлыми, не только темными. Зато на поле также были такие ребята, как Пуйоль. Помним, как Карлес запретил Пике симуляцию травмы после брошенной в Жерара зажигалки с трибуны. Уважение важно, его надо уметь заслужить и не потерять в футболе.

Недооценку, губившую многих фаворитов, исключает как раз достойное отношение к сопернику. Аргентине повезло не проиграть Франции, хотя до первого гола Мбаппе счет был по игре. Но старина Ибрагимович полностью прав. Победил ты или проиграл, надо вести себя достойно, чтобы в следующий раз умение ценить других помогло, а высокомерие не помешало.