«Бристоль» – «Халл»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1677077801

сегодня, 17:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Бристоль» – «Халл», который состоится 25 февраля 2023 года

«Бристоль»

«Зарянки» после тридцати двух матчей занимают в Чемпионшипе пятнадцатое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «красно-белых» за последнее время, чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящей игре с «тиграми». На своём поле с минимальным счётом «Бристоль Сити» взял верх над «Норвичем» в матче 31-го тура Чемпионшипа. С «Уиганом» команда из Бристоля раскатала ничью.

На прошлых выходных со счётом 1:1 «зорянки» сыграли вничью с «чёрными котами» из Сандерленда.

«Халл»

На данный момент «тигры» в Чемпион Лиге находятся на две строчки выше «красно-белых» в турнирной таблице. Предлагаем ознакомиться с недавними матчами «чёрно-янтарных». «Нулёвку» раскатал «Халл» в гостях с командой «Сток Сити» в игре 31-го тура Чемпионшипа. 14 февраля, открыв счёт первыми на четырнадцатой минуте встречи, «тигры» потерпели поражение на выезде от «канареек» из Норвича.

Со счётом 0:0 завершилась встреча «Халл Сити» с командой «Престон».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бристоль» – 2.29

Ничья – 3.20

Победит «Халл» – 3.00

Победит «Бристоль» с форой -1.5 – 4.25

Обе забьют — нет – 1.87

Обе забьют — да – 1.83

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.08

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.64

Статистика

С декабря прошлого года «канарейки» не проигрывают своим оппонентам

«Тигры» одержали победы в двух крайних матчах из пяти последних

Пять личных встреч подряд команды завершили исходом тотал больше 2.5 голов за матч.

Прогноз

При прогнозировании исхода предстоящего спортивного события предлагаем довериться статистике. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.08 на тотал больше 2.5 голов за игру.