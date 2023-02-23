У игроков «Краснодара» нет характера. С ЦСКА дрался лишь Сафонов

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вчера, 22:09

Матвею забил даже Заболотный.

Вряд ли клуб выживет после Галицкого

Сергей Николаевич сам поднимал эту тему. Владелец «Краснодара» из-за проблем со здоровьем мечтает наладить процессы так, чтобы клуб с фанатами и крутым стадионом не закрылся без создателя. Задача сложная, ведь российский футбол убыточный. После таких матчей не верится, что получится. Желаем Галицкому много лет лично приводить в чувство менеджеров, тренеров и футболистов «Краснодара», если того заслужат.

Но после такого печального для гостей разгрома есть ощущение, что владелец клуба и его окружение не придумали, зачем существует команда? Без цели и труда можно немножко пожить, если у тебя яхта в Средиземном море и веселые подруги. А в спорте нужна четкая цель, оформленная в виде задачи взять трофей. Даже если пытаться превратить в игрушку миллиардера клуб с историей, как «Анжи», то все завершится печально.

И это еще у махачкалинцев есть характер, погибли не сразу. А «горожане», если судить со стороны, не любят клуб. Ради чего собрались? Вчера «Краснодару» исполнилось 15 лет. Воспитали нескольких игроков. Дали денег парочке крутых легионеров. Услышали гимн ЛЧ . Дальше что? С таким отношением деньги не помогут, как и новый тренер.

Сафонов отразил в Москве семь ударов

ЦСКА разорвал «Краснодар». Сэйвы Сафонова не позволили «армейцам» выиграть матч со счетом 8:0. Семь ударов в створ за первую половину показывают направление игры. Медина не реализовал буллит, чистый выход один на один. ЦСКА , конечно, с первого матча сезона показал, что количество ударов не всегда переходит в качество, но дважды Мойсес и Чалов до перерыва не промахнулись.

Зачем Сафонову летом оставаться в «Краснодаре»? В еврокубках не сыграет. За чемпионство с такой игрой в защите и настроем команды голкипер бороться не будет. Матвей уже отразил 80 ударов в РПЛ . Не удивительно, что были ошибки, ведь это рекордное количество сэйвов среди всех вратарей чемпионата. В Кубке России ни один футболист «Краснодара» не позаботился о капитане команды.

Сафонов и Сперцян решили не покидать клуб зимой. Благородно, но это временная акция. Тяжело развиваться с безвольными. Скажут, что это один ужасный матч? Но сколько у «Краснодара» вот таких поражений? Слишком много, чтобы верить в наличие характера, четких задач и понимания, как реализовать задуманное.

У «Краснодара» сильные футболисты

А это уже комплимент ЦСКА . Разнесли сильного по именам соперника. Кайо и Ионов неплохие футболисты, хватит повторять чушь о мастерстве, когда дело в психологии. Проиграл весь «Краснодар», причем с треском. Ивич прославился в предыдущих клубах деспотизмом, не раз бесил руководство и футболистов. Но «Краснодару» серб сразу не смог объяснить, что так в профессиональный футбол люди с миллионными зарплатами не играют. Нулевой прессинг, никакого сопротивления.

Форварды не опускались вниз в поисках мяча. Полузащитники не прессинговали оппонентов. Кайо показывал руками, что нужно подниматься выше и встречать переход ЦСКА из обороны в атаку через Кучаева и Медину. Наконец, Мойсес, Обляков и Медина разорвали правого латераля «горожан» Волкова, ему не помогали. Кайо и Алонсо постоянно ошибались. ЦСКА оставил лучшее впечатление из кубковых бойцов на данный момент. Но готовность «армейцев» не мешает оценить гостей жестко, но справедливо.

У них тоже было три месяца для подготовки. Ивич не понял, куда попал. Сербский наставник ждал аналог чемпионата Сербии. В таком случае будет как «легендарный» форвард «Локомотива» Шкулетич. Здоровяк в «Партизане» всех разрывал, а в Москве каждый гол давался с трудом. В перерыве Ивич, конечно, вспомнил все русские маты, которые выучил. Но проиграли еще в первом тайме.

ЦСКА стоило быстрее добить «быков»

У Федотова не было времени, чтобы посмотреть поединок «Крыльев Советов» и «Динамо». Но поражение Йокановича могло бы объяснить тренеру ЦСКА , почему нельзя полагаться на яркий старт. Сначала у «армейцев» многое получалось. Но после перерыва предсказуемо передали на время мяч «Краснодару». Достаточно было одной случайной атаки, чтобы гости несправедливо получили приемлемый счет перед ответным кубковым поединком.

Но «Краснодар» заслужил разгром. Лишь Сафонов пытался его отсрочить. А вот наполнение игры у гостей было ужасным. Им еще повезло, что Карраскалю явно не нравилась погода. Хорхе не был самым заметным у своей команды и не забил с пенальти, отобрав мяч у Медины. Судьи помешали «армейцу», долго рассматривали падение Хесуса после легкого контакта, однако пауза не значит, что Карраскаль не мог пробить четко в угол.

Счастливый для Сафонова звон перекладины после пенальти не отменяет десятки ошибок футболистов «Краснодара». А ведь ЦСКА лишился перспективного Дивеева и Зайнутдинова, двух защитников основы. Пришлось использовать гибридную схему. Строили игру в центре без опорника, но Кучаев и Мендес не встретили прессинга. ЦСКА сыграл смело, широко и очаровательно, особенно с поправкой на время матча в конце февраля.