Гвардиол остановил Гвардиолу. «Ман Сити» не смог выиграть в Лейпциге

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сегодня, 01:33

«Горожане» сыграли слишком экономно.

Взгляд свысока

Некогда «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы штамповал победные серии и выглядел безошибочной машиной. Сейчас «горожане» ведут себя примерно так же, имеют такое же отношение к играм и соперникам, но при этом не смотрятся настолько непоколебимыми. Пять матчей подряд в последний раз «Сити» выиграл в сентябре-октябре прошлого года. С тех пор сериями не блистает.

Вот и в предыдущем поединке сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (1:1) в чемпионате Англии, позволив «Арсеналу» снова чуть отдалиться в турнирной таблице. При этом «горожане» всякий раз смотрятся так, словно все эти осечки – явление временное, и они знают, что делают. И пытаются в этом убеждать каждый раз. Очень вероятно, что в конечном итоге «Сити» может выиграть и чемпионат Англии, и Лигу чемпионов, где является фаворитом. Никто этому не удивится. Но пока сомнений в том, что «Сити» действительно контролирует ситуацию, становится все больше. Игра с «Лейпцигом» стала апофеозом противоречия уверенного «покерфейса» «горожан» и реального результата.

Чисто с турнирной точки зрения в двухраундовом противостоянии, если не смотреть на имена соперников, гостевая ничья в первом матче всегда дает больше шансов команде на выезде по итогам всего сражения. Так что ничего плохого с «Сити» не случилось. Но несколько высокомерное отношение к игре и сопернику вызывает вопросы. Ответы на них даст только будущее. А пока мы можем лишь делиться своими соображениями.

Стандартное преимущество

Первый тайм матча в Лейпциге можно назвать до безобразия классическим в исполнении «Сити». Англичане взяли мяч под тотальный контроль и ничего не позволяли противнику. По итогам первой половины встречи «Манчестер» владел мячом более 73 процентов времени с точностью передач под 95 процентов. Но как обычно бывает, с валом опасных моментов у ворот соперника это совсем не было связано. Моментов было очень мало. И все же «Сити» забил, используя не какой-то хитрый розыгрыш, а прессинг, перманентное давление.

Стоило в опорной зоне ошибиться Шлагеру, который отдал не лучший пас партнеру, как на перехвате сработал Грилиш. Он мигом отпасовал к штрафной на Гюндогана, который едва заметным движением ноги прокинул мяч мимо Гвардиола на Мареза, вышедшего фактически один на один и реализовавшего свой шанс. Хладнокровно, с прессинга, в стиле «Манчестера». «Быки» выглядели придавленными и не подавали признаков жизни.

Первый удар в сторону ворот Эдерсона случился лишь в компенсированное к первому тайму время. И Вернер даже умудрился попасть в створ, хотя опасной попытку не назвать. «Сити» за тайм нанес семь ударов, два из которых оказались точными. Интересно, что самым бьющим стал Родри, а у Холанда вообще ударов не было зафиксировано до перерыва.

Переворот игры

Выход у «Лейпцига» Хенрикса вместо Клостерманна на правый фланг обороны казался мерой скорее косметической или направленной на нейтрализацию Грилиша, который особо на краю себя не проявлял, а голевой момент организовал смещением в центр. Но оказалось, что Марко Розе таким образом не ищет противодействие «горожанам», а пытается активизировать фланговую игру своей команды.

Видеть в этой перестановке причину перелома в игре было бы наивно, но это один из штрихов, который был добавлен к здоровому настрою «Лейпцига» и уже упомянутому налету высокомерия и самоуспокоения у «Сити». «Горожане» вдруг решили поэкономить силы и отдали мяч противнику, который сразу принялся этим пользоваться и начал создавать голевые моменты неприлично быстро после перерыва.

Роли соперников поменялись. Тот самый Хенрикс стал самым бьющим игроком на поле в составе обеих команд во втором тайме. Пусть у него и было всего две попытки. Для крайнего защитника это неплохо. И это ровно в два раза больше, чем у центрфорварда Холанда, например. На некоторых отрезках игры «Лейпциг» во втором тайме контролировал мяч больше 60 процентов времени. А всю вторую половину завершил с символическим перевесом – 51 процент на 49.

Куда острее становились атаки «быков», подключавших к ним дополнительные силы из глубины. Это подтягивание создавало плотность в средней линии, которая пережимала середину «горожан», а фланги продвигались дальше к чужой штрафной, как бы окутывая ее. Подобная тактика была бы рискованной, если бы напротив находился не умиротворенный и благостный медлительный соперник, а «Манчестер Сити» скоростного и агрессивного образца.

Может быть, Гвардиола рассчитывал, что «Лейпциг» начнет рисковать, за что его можно будет легко наказать, используя скоростные характеристики «горожан». Проблема лишь в том, что они эту скорость не показывали. И в вопросе выведения из обороны в финальную стадию атаки ощущалась нехватка Де Брюйне.

В конце концов «Сити» мог сберечь и минимальное преимущество, ведь «Лейпциг» упускал немало моментов. Но забить смог после розыгрыша углового, на что стоит обратить особое внимание. Ведь гол пришел не из какого-то штурма или отчаянного натиска, а после стандартного положения, где важна отработка элемента, а не какой-то особый настрой. И вот в этой самой банальной отработке на подачу Хальстенберга откликнулся только Гвардиол, перепрыгнувший Диаша и Аке, которые оказались рядом.

За второй тайм «Лейпциг» нанес уже шесть ударов по воротам против пяти у «Сити». Трижды «быки» попадали в створ, а у гостей была лишь одна точная попытка. Кажется, что за второй тайм «Лейпциг» наиграл на большее, чем «Сити» — за тайм первый. Что примечательно, Гвардиола не провел ни одной замены, как бы подчеркивая стремление не пытаться дожимать эту игру до конца.

Может быть, на длинной дистанции такое распределение ресурсов и закрытие глаз на потерянную победу на выезде никак не скажется на исходе, и «Сити» пройдет дальше. Он остается безоговорочным фаворитом. Но как часто мы видели, что такая инертность, которую показали гости во втором тайме, выходила боком казалось бы более сильной команде. Наверное, Гвардиола знает, что делает, пусть это действие и не вызывает в какой-то момент восторгов.