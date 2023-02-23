Писарский снова забил «Динамо». Дирижёры из Самары обыграли фаворита

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сегодня, 18:32

Интригующее начало серии Осинькина против Йокановича.

Контратака изменила весь поединок

Весной козырем «Динамо» должна стать сыгранность? Новичков в основе нет, поэтому удивил старт второго тайма. Сазонов и Фернандес привыкли друг к другу. Даса не сыгрался с правым инсайдом «Динамо», встречал разных напарников, но работу по бровке изучил. Вместе со Скопинцевым и Кутицким израильтянин должен лучше реагировать на чужие контратаки. Но «Крылья Советов» представили идеальную комбинацию. Писарский – бывший снайпер Сычевой, снова огорчил «Динамо». Это четвертый мяч Владимира московскому клубу.

Стоит ли ругать Шунина, что вышел слишком далеко от линии ворот? Возможно, голкиперу было сложнее сложиться на средней высоте. Но сам факт, что Антон был в основе, говорит о серьезности намерений «Динамо». В год столетнего юбилея им важно попасть в новый финал. И поначалу казалось, что выиграют в Самаре. Осинькин напоминал наседку, которая испугалась за цыплят. Эффект из-за надутой куртки с широко расставленными руками. Но ближе к перерыву выпрямился, адаптировался к холоду и увереннее отдавал приказы. «Динамо» нужны были коррективы, чтобы очевидная стартовая инициатива и перевес в классе не обернулись для них поражением.

Не удалось нарастить скорость игры

Для описания первого тайма нужна шапка Йокановича. Сначала серб появился без головного убора. Его команда тоже не боялась, бросилась на чужие ворота, хотя встретила плотную опеку. «Крылья Советов» отрезали соперника от классических треугольников на флангах с выходом на прострелы. Отчасти этим объясняется отсутствие множества подач с углов поля у ворот Ломаева, хотя его команда сначала работала без мяча.

А дальше Йокановичу пришлось надеть шапку. Футболисты «Динамо» не сумели нарастить темп. В таких поединках на морозе нельзя брать традиционные паузы, дышать намного сложнее. Атаки через ветерана Смолова и фигуранта новостей Захаряна «разогрели» соперников. Увидев, что гости не прибавляют и не коллекционируют верные моменты, самарцы пошли вперед. До перерыва не были близки к голу по правилам, но игру подравняли. Йоканович не сумел закидать соперника шапками.

«Динамо» часто не хватало конкретики

В такие условия их поставил соперник. Опека была плотной. Москвичи сначала были резче, чем оппонент. Отсюда несколько интересных перехватов и отборов на финальной трети поля от ворот Шунина. Но поскольку защитники «Крыльев Советов» изначально заняли глубокие позиции, то Ломаев нечасто вступал в игру. Зато на старте матча был эпизод, который хорошо объясняет все, что происходило дальше.

Вратарь неудачно сыграл ногами, Грулев мог его перебросить. Но на морозе сложно оценить тяжесть мяча, удар прошел слишком низко. У Захаряна, ведь он от природы «бросает» мяч, а не бьет по нему, были проблемы с правильной оценкой силы передач. У Дасы и Скопинцева видели навесы в недодачу. Смолов начал открываться перед соперниками, но не сработало. «Крылья Советов» осознали, что погодные условия сильно влияют на игру, успокоились, пошли в свои атаки.

Йоканович потерял игру в Самаре

Писарский отпраздновал гол с дирижерской палочкой в руке. У него ник «dirijor77» в одной из социальных сетей. Получилось символично. Когда команды только вышли из зимней спячки, крайне важно, чтобы главный тренер дирижировал игрой. Йоканович настроил «Динамо» на стартовый отрезок, но затем Славиша проиграл. Не было анализа перестановок «Крыльев Советов». Осинькин внес коррективы в опорной зоне, нагрузил Дасу работой на фланге, Рахманович и Гарре помогали Горшкову.

Хватало атак по центру и слева, чтобы «Динамо» стало сложнее выходить из обороны. Первым устал Смолов, вместо него появился собиратель голов на сборах Тюкавин. Захарян играл стоя. Грулев и Нгамалё не обеспечили ширину. Владислава заменил Макаров, но вот незадача: «Крылья Советов» подняли линию обороны метров на пятнадцать. Появился второй эшелон защиты. И хотя стало проще дышать между линиями, самарцы толково располагались в поисках контратак.

Гладышев и Тюкавин почти спасли

Тактически с концовки первого тайма вел Осинькин, а Йоканович наблюдал. Вот только не забывайте о разнице в мастерстве. Нахваливая «4-4-2» от «Крыльев Советов», не стоит забывать, что даже связка молодых Тюкавина и Захаряна могла за одну атаку уравнять шансы. Арсен не помог, но вышел Гладышев. Хозяева четко понимали, с кем играют, они дозировали силы и грамотнее распорядились своими шансами.

Грамотная тактика, но оставляла шанс «Динамо». Тюкавин после паса Гладышева сравнял счет, а после этого «Крылья Советов» едва снова не вышли вперед. Пришлось Фернандесу выносить мяч с линии ворот. Писарский и Осинькин могли стать дирижерами победы «Крыльев Советов», игра команды из Самары преобразилась по ходу матча. Да и в обороне сыграли неплохо. Разок ошиблись, но Солдатенков не допустил голы в сложнейший момент. У «Динамо» такого же прогресса по ходу поединка не было. Зато был на лавке Тюкавин. Константин будет бороться за место в основе со Смоловым, у москвичей много таких внутренних дуэлей.

Вот только у Осинькина, невзирая на зимние потери, тоже приличные резервисты. «Спартаковец» Зуев после паса Рассказова четко разобрался в штрафной площади, подработал мяч под удар и заставил «Динамо» задуматься, ведь у них еще два матча против «Крыльев Советов» подряд. В ответной встрече нужен совсем другой футбол от фаворита, иначе Йоканович отправится в ту часть сетки, где «Зенит».